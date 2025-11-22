M i l a n o , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S e u n a d o n n a h a p a u r a n o n s i a v v i c i n a a c i ò c h e è i m p o r t a n t e p e r l e i , c i o è l ' o b i e t t i v o d e l l a g u a r i g i o n e . L a p a u r a c i t i e n e l o n t a n o d a i n o s t r i a f f e t t i , c i a l l o n t a n a d a l l a n o s t r a v i t a " . L o s o t t o l i n e a G i a m p a o l o B i a n c h i n i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d e l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e e r e s p o n s a b i l e d e l g r u p p o m a m m e l l a d e l l ' o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , c o m m e n t a n d o i l m e s s a g g i o d e l d o c u f i l m ' I l B a g a g l i o ' , p r o m o s s o d a M s d I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d o s o n l u s n a z i o n a l e , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , K o m e n I t a l i a e S a l u t e D o n n a O d v . S e c o n d o B i a n c h i n i , m o s t r a r e q u e s t a d i m e n s i o n e a l g r a n d e p u b b l i c o è f o n d a m e n t a l e p e r c h é " o g n i d o n n a d o v r e b b e r i c o r d a r e : n o n s o n o l a m i a m a l a t t i a , c o n t i n u o a v i v e r e e l o t t a r e p e r a r r i v a r e a l l ' o b i e t t i v o " . R e s t a r e s o l e l u n g o i l p e r c o r s o , a v v e r t e i l p r o f e s s o r e , p u ò c o m p l i c a r e u l t e r i o r m e n t e i l v i a g g i o : " N e l d o c u f i l m e m e r g e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e a v e r e q u a l c u n o c h e t i a c c o m p a g n a . M a s e u n a d o n n a n o n r a c c o n t a l a p r o p r i a m a l a t t i a , c h i l e s t a v i c i n o n o n p u ò e s s e r l e d ' a i u t o " . M o l t e s c e l g o n o i l s i l e n z i o , s p i e g a , " p e r p a u r a d i c o n d i v i d e r e i l p r o p r i o b a g a g l i o e m o t i v o " . P r o p r i o p e r q u e s t o , i l d o c u f i l m h a a n c h e u n a f u n z i o n e d i i n c o r a g g i a m e n t o : " N o n b i s o g n a a v e r e p a u r a d i r a c c o n t a r e i m o m e n t i d i f r a g i l i t à . L e d o n n e s o n o s t r a o r d i n a r i a m e n t e f o r t i e , d i e t r o q u e l l e f r a g i l i t à , t r o v a n o s e m p r e l a s t r a d a " , c o n c l u d e B i a n c h i n i .