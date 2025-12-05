R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a s o l o 1 d o n n a s u 1 0 c o n t u m o r e d e l s e n o m e t a s t a t i c o e n d o c r i n o - r e s p o n s i v o è s t a t a s o t t o p o s t a a b i o p s i a l i q u i d a . S e c o n d o p a z i e n t i e c a r e g i v e r i v a n t a g g i d e l l ' e s a m e s o n o c h e è i n d o l o r e ( 5 8 % ) , n o n p r o v o c a e f f e t t i c o l l a t e r a l i ( 6 1 % ) , p r e s e n t a c o s t i c o n t e n u t i ( 3 7 % ) e d è r i p e t i b i l e n e l t e m p o ( 4 1 % ) . P e r i l 6 2 % l e t e r a p i e i n n o v a t i v e d o v r e b b e r o e s s e r e r e s e s u b i t o d i s p o n i b i l i n e l n o s t r o P a e s e . P e r i l 2 9 % , i n v e c e , q u e s t e c u r e p r e s e n t a n o m e n o c o n t r o i n d i c a z i o n i r i s p e t t o a q u e l l e ' t r a d i z i o n a l i ' . T u t t a v i a , i l 3 1 % s o s t i e n e c h e n o n s i a p o s s i b i l e c r o n i c i z z a r e l e f o r m e d i t u m o r e d e l s e n o m e t a s t a t i c o . E s o l o i l 1 2 % c o n o s c e l ' e s i s t e n z a d i m u t a z i o n i c o m e q u e l l a E s r 1 , m e n t r e o l t r e l ' 8 0 % v o r r e b b e r i c e v e r e m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u l l a n e o p l a s i a . I d a t i s o n o c o n t e n u t i i n u n a s u r v e y p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) t r a m a l a t i e c a r e g i v e r , n e l l ' a m b i t o d e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e T u m o r e d e l s e n o m e t a s t a t i c o e l a m u t a z i o n e E s r 1 . I r i s u l t a t i v e n g o n o p r e s e n t a t i o g g i a l t e r m i n e d e l p r o g e t t o c h e è s t a t o r e s o p o s s i b i l e c o n l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i M e n a r i n i S t e m l i n e . S o n o s t a t e r e a l i z z a t e , o l t r e a d u e s u r v e y ( u n a s e c o n d a t r a g l i o n c o l o g i ) , w e b i n a r , a t t i v i t à s u i p r i n c i p a l i s o c i a l m e d i a e v i d e o i n t e r v i s t e a g l i s p e c i a l i s t i , i n f o r m a u n a n o t a . I n o l t r e è p a r t i t o u n t o u r n a z i o n a l e c o n i n c o n t r i i n 9 r e g i o n i i t a l i a n e , c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o n c o l o g i m e d i c i , p a t o l o g i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l l e B r e a s t U n i t . L ' o b i e t t i v o è s t a t o s e n s i b i l i z z a r e c l i n i c i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r s u l l e f o r m e p i ù a v a n z a t e d e l c a r c i n o m a m a m m a r i o e l ' i m p o r t a n z a d i p e r s o n a l i z z a r e d i a g n o s i e t r a t t a m e n t i . " N e l n o s t r o P a e s e i c a s i d i c a r c i n o m a m a m m a r i o m e t a s t a t i c o a m m o n t a n o a o l t r e 5 0 m i l a - a f f e r m a S a v e r i o C i n i e r i , p a s t p r e s i d e n t d i F o n d a z i o n e A i o m - S i c a l c o l a c h e c i r c a i l 7 0 % r i s u l t a p o s i t i v o a r e c e t t o r i o r m o n a l i e n e g a t i v o p e r i l r e c e t t o r e H e r 2 , e v i e n e a f f r o n t a t o s o p r a t t u t t o c o n l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l a t e r a p i a o r m o n a l e e n d o c r i n a . I l t r a t t a m e n t o h a l ' o b i e t t i v o d i f r e n a r e l e v i e d i ' r i f o r n i m e n t o ' d e l c a n c r o , a n c h e s e u n n u m e r o n o n t r a s c u r a b i l e d i p a z i e n t i s v i l u p p a u n a r e s i s t e n z a a l l a c u r a a c a u s a d i s p e c i f i c h e m u t a z i o n i g e n e t i c h e . U n a d i q u e s t e è l a E s r 1 , m a o g g i s o n o s t a t e m e s s e a p u n t o d e l l e t e r a p i e m i r a t e c h e f u n z i o n a n o a n c h e p e r l e f a s i d i m a l a t t i a m e t a s t a t i c a . E ' p e r ò i n d i s p e n s a b i l e s v o l g e r e e s a m i d i a g n o s t i c i i n n o v a t i v i c o m e l a b i o p s i a l i q u i d a . A t t r a v e r s o u n c a m p i o n e d i s a n g u e , i l t e s t p u ò e v i d e n z i a r e l a p r e s e n z a d i a l c u n e m u t a z i o n i d a l l e q u a l i è p o i p o s s i b i l e v e r i f i c a r e l ' e v e n t u a l e u t i l i t à d i s o m m i n i s t r a r e f a r m a c i s p e c i f i c i . O g n i a n n o i n I t a l i a s o n o o l t r e 7 . 8 0 0 l e p a z i e n t i c o n n e o p l a s i a m a m m a r i a c h e p o t r e b b e r o t r a r r e b e n e f i c i d a u n e s a m e c h e p r o d u c e v a n t a g g i s i a p e r l a s i n g o l a d o n n a m a l a t a c h e p e r l ' i n t e r o s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I l c a m p i o n e d i s a n g u e d e v e p e r ò e s s e r e a n a l i z z a t o e s c l u s i v a m e n t e i n l a b o r a t o r i c o n u n a s t r u m e n t a z i o n e a d e g u a t a p e r g a r a n t i r e i l r i s p e t t o d i d e t e r m i n a t i p a r a m e t r i q u a l i t a t i v i " . S e m p r e s e c o n d o F o n d a z i o n e A i o m , i l 2 2 % d e g l i o n c o l o g i n o n f a r i c o r s o r e g o l a r e a l l a b i o p s i a l i q u i d a . I n f a t t i l ' 8 1 % r i t i e n e c h e d o v r e b b e e s s e r e m a g g i o r m e n t e p r e s c r i t t a . " E ' u n e s a m e c h e s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e e n o n s o l o n e l t r a t t a m e n t o d e l c a r c i n o m a m a m m a r i o - e v i d e n z i a A l b e r t o Z a m b e l l i , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' o s p e d a l e P a p a G i o v a n n i X X I I I d i B e r g a m o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a - U n a d e l l e p r o s s i m e s f i d e d e l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e è g a r a n t i r e c o n u n a c e r t a r a p i d i t à a t u t t e l e d o n n e l a d i a g n o s t i c a a v a n z a t a . I l t u m o r e d e l s e n o , c o n p i ù d i 5 3 m i l a n u o v i c a s i l ' a n n o , è u n a n e o p l a s i a i n c o n t i n u a c r e s c i t a i n t e r m i n i d i i n c i d e n z a e s o p r a v v i v e n z a . A l t e m p o s t e s s o s o n o i n a u m e n t o l e n u o v e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e a n c h e p e r l a f a s e m e t a s t a t i c a d e l l a m a l a t t i a . Q u i n d i s e m p r e p i ù d o n n e , i n I t a l i a e i n E u r o p a , a v r a n n o b i s o g n o d e l l a b i o p s i a l i q u i d a c h e d o v r e b b e c o s ì e n t r a r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a , p e r i n d i v i d u a r e a l c u n e m u t a z i o n i n e l c a r c i n o m a a v a n z a t o - m e t a s t a t i c o . P u ò e s s e r e a n c h e r i p e t u t a s e n z a p r o b l e m i n e l c o r s o d e l t e m p o e p e r m e t t e r e c o s ì u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l l ' e v o l u z i o n e , i n t e m p o r e a l e , d e l t u m o r e . E s i s t o n o , i n a l c u n e R e g i o n i , d e i b u o n i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i c h e s o n o i n g r a d o d i e l a r g i r e c o n u n a c e r t a r a p i d i t à i l t e s t . P o s s o n o e s s e r e p r e s i a d e s e m p i o a n c h e d a a l t r i t e r r i t o r i c h e a l m o m e n t o s o n o i n v e c e i n d i f f i c o l t à n e l g a r a n t i r e l ' a c c e s s o a l l ' e s a m e " . " N e i m e s i s c o r s i a t t r a v e r s o l a n o s t r a c a m p a g n a n a z i o n a l e a b b i a m o d e c i s o d i p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a s u l c a r c i n o m a m a m m a r i o m e t a s t a t i c o i n t u t t a I t a l i a - c o n c l u d e C i n i e r i - E ' u n a m a l a t t i a c h e p u ò e s s e r e c r o n i c i z z a t a a n c h e g r a z i e a d u n a m a g g i o r e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a . I l f u t u r o d e l l ' o n c o l o g i a m e d i c a p a s s a a n c h e d a l l a s e m p r e m a g g i o r e r i c e r c a d i m u t a z i o n i a t t r a v e r s o l e n u o v e t e c n o l o g i e " .