( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a a n n u n c i a t o u n a t t a c c o c o n t r o o b i e t t i v i d e l l o S t a t o I s l a m i c o i n N i g e r i a i n r i s p o s t a a l " m a s s a c r o d i c r i s t i a n i " . " G l i S t a t i U n i t i h a n n o l a n c i a t o u n a t t a c c o p o t e n t e e m o r t a l e c o n t r o l a f e c c i a t e r r o r i s t i c a d e l l ' I S I S n e l n o r d - o v e s t d e l l a N i g e r i a , c h e h a p r e s o d i m i r a e u c c i s o b r u t a l m e n t e , p r i n c i p a l m e n t e c r i s t i a n i i n n o c e n t i " , h a s c r i t t o T r u m p s u l l a s u a p i a t t a f o r m a T r u t h S o c i a l g i o v e d ì s e r a . " B U O N N A T A L E a t u t t i , c o m p r e s i i t e r r o r i s t i m o r t i , c h e s a r a n n o m o l t i d i p i ù s e i l l o r o m a s s a c r o d i c r i s t i a n i c o n t i n u e r à " , h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e U s a , s e n z a f o r n i r e d e t t a g l i s u l n u m e r o d e l l e v i t t i m e . I r a i d s o n o s t a t i c o n f e r m a t i q u e s t a m a t t i n a d a l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i n i g e r i a n o , c h e h a p a r l a t o d i " a t t a c c h i d i p r e c i s i o n e " c o n t r o " o b i e t t i v i t e r r o r i s t i c i " n e l P a e s e . I l C o m a n d o A f r i c a d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a D i f e s a d e g l i S t a t i U n i t i h a d i c h i a r a t o c h e " d i v e r s i t e r r o r i s t i d e l l ' I s i s " s o n o s t a t i u c c i s i i n u n a t t a c c o n e l l o S t a t o d i S o k o t o c o n d o t t o s u r i c h i e s t a d e l l e a u t o r i t à n i g e r i a n e . I f u n z i o n a r i d e l l a d i f e s a s t a t u n i t e n s i h a n n o p u b b l i c a t o u n v i d e o d e l l a n c i o n o t t u r n o d i u n m i s s i l e d a l p o n t e d i u n a n a v e d a g u e r r a b a t t e n t e b a n d i e r a s t a t u n i t e n s e .