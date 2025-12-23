CIVITAVECCHIA – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – periodo in cui la domanda di prodotti ittici registra un sensibile incremento –, la Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominata “FISH_NET”, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura del prodotto in mare, fino alla sua distribuzione al consumatore finale.

L’iniziativa, in linea con il “Piano Operativo Annuale” dei controlli definito nell’ambito della Cabina di Regia istituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nasce dalla necessità di garantire prodotti sicuri e tracciabili, tutelando sia l’ambiente marino, che gli operatori del settore rispettosi delle regole e, ovviamente, i cittadini consentendo loro di effettuare scelte di acquisto realmente consapevoli.

Un impegno – questo – che, oggi, assume un valore ancora più significativo, alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. In questo quadro, il monitoraggio della filiera ittica e la tutela delle risorse marine rappresentano un presidio di legalità ed allo stesso tempo, contribuiscono direttamente alla protezione e alla valorizzazione di un patrimonio culturale, riconosciuto a livello internazionale. Garantire che i prodotti di mare siano sostenibili, tracciabili e conformi alle normative, significa, infatti, rafforzare l’eccellenza di un sistema gastronomico che, oggi, appartiene all’umanità intera.

OBIETTIVI E FASI DELL’OPERAZIONE

L’operazione “FISH_NET”, attiva su tutto il territorio nazionale, si è articolata in due fasi complementari, concepite per presidiare tutti i punti critici della filiera, in un periodo dell’anno particolarmente delicato.

La prima fase ha interessato principalmente l’ambito marittimo, con controlli in mare e presso i punti di sbarco del pescato. In tale contesto, gli equipaggi delle Unità navali della Guardia Costiera hanno svolto un’intensa attività di pattugliamento, finalizzata a individuare tempestivamente eventuali comportamenti in violazione della normativa vigente, fin dal momento della cattura del prodotto. Questa fase ha consentito di intercettare all’origine fenomeni di pesca illegale e condotte potenzialmente lesive dell’ecosistema marino.

La seconda fase, attualmente in corso, ha riguardato e riguarderà nei prossimi giorni il segmento terrestre della filiera, con particolare riferimento al settore commerciale, alla ristorazione, al trasporto ed alla logistica interna: ambiti in cui, soprattutto nelle settimane precedenti alle festività, si registra un significativo incremento dei flussi commerciali.

L’attenzione è rivolta ai principali snodi della catena distributiva del prodotto ittico – dai mercati ittici all’ingrosso ai ristoranti e agli esercizi commerciali, dalle piattaforme logistiche e dai centri di trasformazione ai trasportatori ed alla filiera del freddo –, includendo anche i canali online, l’e-commerce ed i social network, sempre più utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e, talvolta, strumento di pratiche irregolari.

L’obiettivo prioritario di questa fase è la tutela dell’informazione al consumatore finale e la protezione del mercato nazionale da frodi in commercio, pubblicità ingannevole, concorrenza sleale, mancata tracciabilità del prodotto e da ogni forma di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata.

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Anche quest’anno, l’impegno profuso è stato particolarmente rilevante. Il Centro di Controllo Nazionale della Pesca (C.C.N.P.) del Comando Generale della Guardia Costiera ha coordinato l’azione dei 15 Centri di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.) distribuiti sul territorio nazionale, assicurando un dispositivo capillare e costante. L’operazione ha visto l’impiego di oltre 3.600 militari e oltre 1.000, tra mezzi navali, aerei e terrestri della Guardia Costiera ed ha portato, ad oggi, all'effettuazione di circa 9.000 controlli, che consentiranno agli italiani di acquistare sul mercato prodotti ittici di qualità e garantiti, valorizzando il lavoro degli operatori del settore in regola con le normative vigenti, anche a tutela del “made in Italy”.

RISULTATI DELL’OPERAZIONE “FISH_NET”

I dati che seguono confermano l’efficacia del dispositivo operativo messo in campo. Le verifiche effettuate hanno permesso di intercettare numerose irregolarità, impedendo che prodotti non conformi venissero immessi sul mercato.

Ad oggi, questi i principali risultati:

•600 illeciti accertati, tra violazioni amministrative e penali;

•942 attrezzi da pesca sequestrati;

•130 tonnellate di prodotto ittico sequestrato;

•sanzioni pecuniarie per un importo complessivo che sfiora il milione di euro.

L’IMPEGNO ANNUALE DELLA GUARDIA COSTIERA

L’operazione “FISH_NET” rappresenta un momento di particolare intensità operativa, ma non esaurisce l’attività quotidiana svolta dalle Capitanerie di porto – Guardia Costiera nel corso dell’intero anno. Nel 2025, infatti, l’attività ispettiva è proseguita senza soluzione di continuità, con controlli programmati e mirati sia in mare, sia lungo tutta la filiera commerciale.

I dati annuali, riferiti al 2025, evidenziano:

•105.000 controlli complessivi eseguiti tra mare e terra;

•572 tonnellate di prodotto irregolare sequestrato, sottratte al circuito commerciale;

•5.220 sanzioni pecuniarie per un totale di 7,7 milioni di euro.

I dati ci restituiscono la fotografia di un impegno costante della Guardia Costiera, finalizzato a presidiare la legalità, tutelare la risorsa marina e promuovere una filiera trasparente, sostenibile e competitiva.

“L’operazione FISH_NET – ha dichiarato l’Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, Comandante Generale delle Capitanerie di porto – testimonia il ruolo centrale che la Guardia Costiera svolge nella tutela della pesca marittima. Grazie a un dispositivo di controlli consolidato e capillare, il Corpo è in grado di intervenire su ogni segmento della filiera, affinché sulle tavole degli italiani arrivi un prodotto sicuro, tracciabile e di qualità. La salvaguardia dell’ambiente marino ed il rispetto del lavoro degli operatori onesti sono delle nostre priorità assolute, soprattutto in un periodo di intensa attività commerciale come quello natalizio e di fine anno”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel corso dell’operazione nazionale FISH NET, i Comandi territoriali della Guardia Costiera hanno condotto numerose attività di particolare rilievo su tutto il territorio nazionale e lungo l’intera filiera della pesca.

Di seguito si riportano alcune delle operazioni più significative effettuate sotto il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio(3° Centro di Controllo Area Pesca).

MERCATO ESQUILINO (ROMA)

In seguito ad un controllo presso un box di vendita effettuato dal personale della Guardia Costiera di Roma – Fiumicino, è stata accertata la detenzione di prodotto ittico totalmente privo di informazioni sulla tracciabilità. Complessivamente sono stati sequestrati 1.394 chilogrammi di prodotti ittici di varia tipologia. Il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e avviato alla distruzione tramite ditta autorizzata, con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo pari a 9.000 euro.

CASSINO (FROSINONE)

Nel corso di due distinte attività ispettive su ristoranti etnici da parte di personale della Guardia Costiera di Gaeta, sono stati posti sotto sequestro e distrutti oltre 1.050 chilogrammi di prodotti ittici, di cui 250 kg di difficile identificazione a causa del cattivo stato di conservazione. A carico dei trasgressori sono state elevate sanzioni per un totale di 3.000 euro ed in uncaso disposta la chiusura dell’esercizio commerciale congiuntamente al personale dell’ASL di Frosinone.

SCAURI (LATINA)

Personale della Guardia Costiera di Gaeta, a bordo della dipendete motovedetta in pattugliamento nelle acque antistanti il litorale di Scauri, ha individuato e posto sotto sequestro 55 trappole da pesca realizzate in tubi di PVC, potenzialedanno ambientale oltre che alle risorse marine, essendo destinate alla pesca di frodo di polpi.

LADISPOLI (ROMA)

Durante un’attività di controllo su strada, congiuntamente al personale della Polizia Stradale, sono stati posti sotto sequestro 385 kg di telline e cannolicchi rinvenuti all’interno di un furgone isotermico. Elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro per assenza di documentazione che attestasse la tracciabilità del prodotto ed ulteriori 2.000 euro per inottemperanza alle procedure HACCP.

Ispezionati, inoltre, dai militari6 ristoranti etnici ed elevate sanzioni per oltre 3.000 euro oltre al sequestro di circa 30 chilogrammi di prodotto ittico.

BRACCIANO (ROMA)

I militari della Guardia Costiera di Civitavecchia hanno condotto ispezioni spingendosi anche nella parte interna della giurisdizione. A Bracciano, infatti, sono state elevate 2 sanzioni amministrative per un totale di 11.000 euro e 25 chilogrammi di prodotto sequestrato a carico del titolare di un ristorante etnico ed all’interno di un reparto pescheria della grande distribuzione, dove il prodotto ittico è risultato detenuto oltre il periodo massimo di conservazione.

CIVITAVECCHIA (ROMA)

Eseguiti controlli sull’intera filiera itticadal momento della cattura sino allo sbarco del pescato.Nessuna irregolarità riscontrata sulle unità della piccola e grande pesca ispezionate dai militari. Diverso l’esito all’interno di uno dei ristoranti etnici attenzionati per il quale il titolare è stato sanzionato per un totale di 1000 euro a seguito dell’accertata inottemperanza delle procedure HACCP. Coinvolto il personale della locale ASL, il quale ha accertato ulteriori carenze igienico sanitarie per le quali è stato necessario imporre delle prescrizioni alle quali ottemperare.

I dati sono stati presentati oggi pomeriggio dal Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, alla presenza del Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, e della stampa locale, presso la rinnovata Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia, in collegamento con le sale operative dei Comandi dipendenti della Direzione Marittima del Lazio. Nell’occasionesono stati illustrati i dati delle attività svolte in materia di sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino e costiero.

“Abbiamo voluto presentare quest’oggi i dati, in occasione del contestuale lancio nazionale dell’operazione Fish-Net, proprio qui dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia, per essere al fianco dei nostri operatori, colleghi che non si fermeranno durante le prossime giornate festive, ma saranno impegnati nei diversi settori di competenza, vicini ai cittadini per garantire delle festività natalizie all’insegna della sicurezza. Sicurezza nelle sue molteplici accezioni, intesa come sicuro consumo dei prodotti ittici, sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell’ambiente marino e costiero. E’ per questo che ho voluto farlo accanto al Sindaco di Civitavecchia, per far conoscere da vicino al primo cittadino le professionalità che mettiamo in campo ogni giorno per la sicurezza del territorio”, queste le parole del Direttore Marittimo del Lazio e Comandante del Porto di Civitavecchia, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro.