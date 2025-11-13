M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o A n n a C a l a b i - l e t t a l a r i c h i e s t a d i r i n v i o a g i u d i z i o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i P o l i z z i - h a f i s s a t o p e r i l p r o s s i m o 1 8 d i c e m b r e l ' u d i e n z a p e r i l b r o k e r D a n i e l e M i g a n i , e a l t r i s e t t e i n d a g a t i , p e r l a p r e s u n t a t r u f f a f i n a n z i a r i a m e s s a i n a t t o a t t r a v e r s o l e s o c i e t à e l v e t i c h e X y e X y E o s T i c i n o ( r i c o n d u c i b i l i a M i g a n i n e l p r i m o c a s o c o m e f o n d a t o r e e n e l s e c o n d o c o m e a m m i n i s t r a t o r e u n i c o ) , c h e a v r e b b e r o e s e r c i t a t o i n v e s t i m e n t i s e n z a l e n e c e s s a r i e a u t o r i z z a z i o n i i n I t a l i a . T r a l e 3 9 p e r s o n e s e n t i t e a v e r b a l e - i m p r e n d i t o r i d e l N o r d I t a l i a i n p o s s e s s o d i i n g e n t i p a t r i m o n i - f i g u r a n o t r a g l i a l t r i l a p r o d u t t r i c e m u s i c a l e C a t e r i n a C a s e l l i , i l f i g l i o F i l i p p o S u g a r , i l d e s i g n e r G i o r g e t t o G i u g i a r o ( i n d i c a t o c o m e p e r s o n a o f f e s a e r a p p r e s e n t a t o d a l l ' a v v o c a t o P a s q u a l e P a n t a n o ) , i m a n a g e r L u c a M a r z o t t o e M a t t e o C o r d e r o d i M o n t e z e m o l o , o l t r e a i m p r e n d i t o r i i m m o b i l i a r i n o t i n e l l ' a m b i e n t e m i l a n e s e a c u i v e n i v a n o p r o p o s t i p o l i z z e a s s i c u r a t i v e , a r b i t r a g g i , c e r t i f i c a t i b o n u s c a p e q u o t e d i u n f o n d o l u s s e m b u r g h e s e . I n a l c u n i c a s i i c l i e n t i h a n n o p e r s o f i n o a l 9 0 % d e l c a p i t a l e i n v e s t i t o , s i l e g g e n e l l a r i c h i e s t a d i r i n v i o a g i u d i z i o . N e i c o n f r o n t i d e l b r o k e r , d i f e s o d a i l e g a l i A l e s s a n d r o P i s t o c c h i n i e R a i m o n d o M a g g i o r e , s c a t t ò n e l n o v e m b r e 2 0 2 4 i l s e q u e s t r o p r e v e n t i v o , p o i a n n u l l a t o d a l R i e s a m e , d i c i r c a 1 8 m i l i o n i d i e u r o . G l i i n d a g a t i s o n o a c c u s a t i , a v a r i o t i t o l o , d i t r u f f a , a b u s i v i s m o f i n a n z i a r i o e m a n c a t e d i c h i a r a z i o n i f i s c a l i . T r a l e p a r t i o f f e s e f i g u r a a n c h e B a n c a d ' I t a l i a , l a C o n s o b e i l M i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a e d e l l e f i n a n z e .