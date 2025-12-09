M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o v o l u t o f o r t e m e n t e i s t i t u i r e q u e s t o I n f o p o i n t p r o p r i o n e l l a s t a z i o n e C a d o r n a , n e l c u o r e d i F e r r o v i e n o r d , p e r o f f r i r e u n c o n t a t t o d i r e t t o c o n g l i u t e n t i . F e r r o v i e n o r d è i n f a t t i m o l t o i m p e g n a t a i n n u m e r o s i c a n t i e r i , a n c h e d i g r a n d e i m p o r t a n z a , e d è q u i n d i f o n d a m e n t a l e f o r n i r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d o v e i c i t t a d i n i p o s s a n o r i v o l g e r s i , s i a p e r s e g n a l a z i o n i , s i a s e m p l i c e m e n t e p e r i n f o r m a z i o n i s u l l a d u r a t a o s u l l ’ e n t i t à d e i l a v o r i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d , P i e r A n t o n i o R o s s e t t i , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e , o g g i a l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C a d o r n a , d e l l ’ I n f o p o i n t C a n t i e r i d e l l a s o c i e t à d e l G r u p p o F n m . U n u f f i c i o p e n s a t o p e r o f f r i r e a l p u b b l i c o i n f o r m a z i o n i s u l l e a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e e s v i l u p p o d e l l a r e t e l o m b a r d a . A p r o p o s i t o d i i n t e r v e n t i , R o s s e t t i f a s a p e r e c h e “ R e g i o n e L o m b a r d i a h a i n v e s t i t o c i r c a 1 1 m i l i o n i d i e u r o i n 2 9 s t a z i o n i : m o l t e d i e s s e s o n o g i à q u a s i c o n c l u s e , m e n t r e a l t r e s o n o i n f a s e d i a v v i o . A q u e s t o s i a g g i u n g e t u t t a l a m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a d e l c a n t i e r e d i S e v e s o - a p p r o f o n d i s c e - T r a i p r i n c i p a l i i n t e r v e n t i c i s o n o q u e l l i d i B o v i s a , B u s t o A r s i z i o e n a t u r a l m e n t e l a l i n e a B r e s c i a - I s e o - E d o l o , l a c u i r i q u a l i f i c a z i o n e è s t a t a c o m p l e t a t a l a s c o r s a e s t a t e e c h e d a l 2 0 2 6 s a r à t r a s f o r m a t a i n l i n e a a i d r o g e n o , c o n l a s o s t i t u z i o n e c o m p l e t a d e l l a f l o t t a a t t u a l e d i 1 4 t r e n i a d i e s e l ” . L e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d g i u n g o n o a u n a n n o d a l l ’ i n i z i o d e l s u o m a n d a t o . " U n a n n o i n c u i s o n o s t a t i a p e r t i m o l t i c a n t i e r i , n e s o n o s t a t i c h i u s i a l t r i e n u m e r o s i l a v o r i s o n o g i à i n i z i a t i . G r a z i e a n c h e a t u t t o i l p e r s o n a l e d i F e r r o v i e N o r d : u o m i n i e d o n n e c h e l a v o r a n o r e a l m e n t e g i o r n o e n o t t e p e r g a r a n t i r e c h e i l s e r v i z i o s i a s e m p r e r e s o a l m e g l i o ” , c o n c l u d e R o s s e t t i .