M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ R e g i o n e L o m b a r d i a h a i n v e s t i t o 1 , 7 m i l i o n i d i e u r o p e r l ’ a c q u i s t o d i n u o v i t r e n i . G e s t i s c e i n o l t r e 3 6 0 c h i l o m e t r i d i f e r r o v i a c o n F e r r o v i e N o r d e 1 2 5 s t a z i o n i g e s t i t e d a l l a s t e s s a s o c i e t à , s u l l e q u a l i h a s i g l a t o u n c o n t r a t t o d i s e r v i z i o d a 2 m i l i a r d i d i e u r o . Q u e s t i f o n d i v e n g o n o i m p i e g a t i c o n c r e t a m e n t e i n c a n t i e r i e a l t r i i n t e r v e n t i . È q u i n d i c o r r e t t o f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s u l l ’ a v a n z a m e n t o d e i l a v o r i e g a r a n t i r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l a s t a z i o n e p i ù i m p o r t a n t e , q u e l l a d i C a d o r n a ” . C o s ì F r a n c o L u c e n t e , a s s e s s o r e a i T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , c o m m e n t a l ’ i n a u g u r a z i o n e , o g g i a l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C a d o r n a , d e l l ’ I n f o p o i n t C a n t i e r i d i F e r r o v i e n o r d - G r u p p o F n m , p e n s a t o p e r o f f r i r e a l p u b b l i c o i n f o r m a z i o n i s u l l e a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e e s v i l u p p o d e l l a r e t e l o m b a r d a . “ N o n s e m p r e n e l l e s t a z i o n i s o n o p r e s e n t i p u n t i i n f o r m a t i v i r i g u a r d a n t i l a c a n t i e r i z z a z i o n e d e l l a r e t e f e r r o v i a r i a e d e l l e s t a z i o n i s t e s s e - a g g i u n g e l ’ a s s e s s o r e - d i c o n s e g u e n z a u n c i t t a d i n o p u ò p e r c e p i r e r i t a r d i o d i s a g i s e n z a c o m p r e n d e r n e l e c a u s e . P e r q u e s t o - c o n c l u d e - è i m p o r t a n t e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e a t t r a v e r s o u n p u n t o i n f o r m a t i v o f o n d a m e n t a l e ” .