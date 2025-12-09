M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ È i m p o r t a n t i s s i m o c h e i v i a g g i a t o r i c o n o s c a n o b e n e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i c h e r i g u a r d a n o i l n o s t r o m o n d o . L ’ i n f o p o i n t è u n a r e l a z i o n e s t r e t t a c o n l o r o , s i a p e r d a r e i n f o r m a z i o n i c h e p e r r a c c o g l i e r e s u g g e r i m e n t i s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a m o b i l i t à n e l l a n o s t r a c i t t à ” . S o n o l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d i F n m , A n d r e a G i b e l l i , i n t e r v e n u t o o g g i a M i l a n o a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ I n f o p o i n t C a n t i e r i d i F e r r o v i e n o r d - G r u p p o F n m , n e l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C a d o r n a . L o s p a z i o d e d i c a t o a i c a n t i e r i f e r r o v i a r i s a r à a p e r t o a l p u b b l i c o d a l l u n e d ì a l v e n e r d ì , d a l l e 8 . 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 e d a l l e 1 3 . 3 0 a l l e 1 6 . 3 0 p e r o f f r i r e i n f o r m a z i o n i s u l l e a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e e s v i l u p p o d e l l a r e t e f e r r o v i a r i a l o m b a r d a . “ I n u n p e r i o d o i n c u i s i s t a s v o l g e n d o u n ’ i n t e n s a a t t i v i t à d i p o t e n z i a m e n t o e m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a d e l l a r e t e , r e s a p o s s i b i l e g r a z i e a R e g i o n e L o m b a r d i a - r i p r e n d e G i b e l l i - è i m p o r t a n t e f a v o r i r e i l p i ù p o s s i b i l e o c c a s i o n i d i i n f o r m a z i o n e e d i c o n s a p e v o l e z z a s u i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o , c h e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r l o s v i l u p p o d e l l a m o b i l i t à l o m b a r d a ” , c o n c l u d e .