R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à g i o v e d ì 2 6 f e b b r a i o a l l e 1 0 p r e s s o l a S a l a K o c h d e l S e n a t o l ’ e v e n t o “ D a l r i c o r d o a l l ’ a z i o n e : u n a r e t e a s u p p o r t o d e l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e n e i t r a s p o r t i ” , c o n i l p a t r o c i n i o d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e d e i t r a s p o r t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m i t a t o ' 8 o t t o b r e 2 0 0 1 ' . L ’ i n c o n t r o - s p i e g a u n c o m u n i c a t o - s i i n s e r i s c e n e l l ’ a m b i t o d e l l e i n i z i a t i v e l e g a t e a l l ’ I n t e r n a t i o n a l d a y c o m m e m o r a t i n g a i r c r a s h v i c t i m s a n d t h e i r f a m i l i e s i s t i t u i t o d a l l ’ I n t e r n a t i o n a l c i v i l a v i a t i o n o r g a n i z a t i o n ( I c a o ) . L a m a t t i n a t a è f i n a l i z z a t a a p o r r e l e b a s i p e r l a d e f i n i z i o n e d i u n p i a n o n a z i o n a l e s t r u t t u r a t o d i a s s i s t e n z a a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e d i i n c i d e n t i n e i t r a s p o r t i , a t t r a v e r s o u n c o n f r o n t o q u a l i f i c a t o c h e c o i n v o l g e r à r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , o p e r a t o r i e a t t o r i d e l m o n d o d e l l a f a m i l y a s s i s t a n c e e d e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i . L ’ i n c o n t r o , m o d e r a t o d a l g i o r n a l i s t a A n t o n i o P a s c o t t o , v e d r à g l i i n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , p r o m o t r i c e d e l l ’ i n i z i a t i v a p r e s s o i l S e n a t o , d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l e i n f r a s t r u t t u r e e a i t r a s p o r t i , A n t o n i o I a n n o n e , d e l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i a l l a C a m e r a , S a l v a t o r e D e i d d a , d e l l ’ A v v o c a t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o , G a b r i e l l a P a l m i e r i S a n d u l l i , d e l p r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e d e i t r a s p o r t i , N i c o l a Z a c c h e o , e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o ' 8 o t t o b r e 2 0 0 1 ' , A d e l e P e s a p a n e S c a r a n i . S e g u i r à u n a t a v o l a r o t o n d a d i a p p r o f o n d i m e n t o c h e , g r a z i e a l c o n t r i b u t o t e c n i c o d i r e l a t o r i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , c o n s e n t i r à d i c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , m o d e l l i o p e r a t i v i e p r o s p e t t i v e d i i n t e r v e n t o . I n t e r v e r r a n n o : L o r e n z o M a n t e g a z z a , c o n s i g l i e r e d e l C o m i t a t o ' 8 o t t o b r e 2 0 0 1 ' , i n q u a l i t à d i k e y n o t e s p e a k e r e c o o r d i n a t o r e d e i l a v o r i ; C r i s t i n a G e r a r d i s , A v v o c a t o d e l l o S t a t o e C o n s i g l i e r e g i u r i d i c o d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e ; i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ E n t e n a z i o n a l e p e r l ' A v i a z i o n e c i v i l e ( E n a c ) , A l e x a n d e r D ’ O r s o g n a ; E l i a s K o n t a n i s , c a p o d e l l a D i v i s i o n e T r a n s p o r t a t i o n d i s a s t e r a s s i s t a n c e d e l N a t i o n a l t r a n s p o r t a t i o n s a f e t y b o a r d ( U s a ) ; e F e r n a n d o M o r e n o M i e l g o , c a p o u n i t à d e l l ’ O s s e r v a t o r i o p e r i l c o o r d i n a m e n t o e l a p r e v e n z i o n e d e l l e c r i s i e l ’ a s s i s t e n z a a l l e v i t t i m e d i i n c i d e n t i e s i n i s t r i n e i t r a s p o r t i d e l m i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s y m o v i l i d a d s o s t e n i b l e ( S p a g n a ) . L e c o n c l u s i o n i s a r a n n o a f f i d a t e a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ’ A u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e d e i t r a s p o r t i , A l e s s i o Q u a r a n t a .