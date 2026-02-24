Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Si terrà giovedì 26 febbraio alle 10 presso la Sala Koch del Senato levento Dal ricordo allazione: una rete a supporto delle famiglie delle vittime nei trasporti, con il patrocinio del Senato della Repubblica, organizzato dallAutorità di regolazione dei trasporti in collaborazione con il Comitato '8 ottobre 2001'. Lincontro -spiega un comunicato- si inserisce nellambito delle iniziative legate allInternational day commemorating air crash victims and their families istituito dallInternational civil aviation organization (Icao). La mattinata è finalizzata a porre le basi per la definizione di un piano nazionale strutturato di assistenza alle famiglie delle vittime di incidenti nei trasporti, attraverso un confronto qualificato che coinvolgerà rappresentanti istituzionali, operatori e attori del mondo della family assistance e del settore dei trasporti. Lincontro, moderato dal giornalista Antonio Pascotto, vedrà gli interventi istituzionali della vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, promotrice delliniziativa presso il Senato, del sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Antonio Iannone, del presidente della commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, dellAvvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, del presidente dellAutorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, e della presidente del Comitato '8 ottobre 2001', Adele Pesapane Scarani. Seguirà una tavola rotonda di approfondimento che, grazie al contributo tecnico di relatori italiani e internazionali, consentirà di condividere esperienze, modelli operativi e prospettive di intervento. Interverranno: Lorenzo Mantegazza, consigliere del Comitato '8 ottobre 2001', in qualità di keynote speaker e coordinatore dei lavori; Cristina Gerardis, Avvocato dello Stato e Consigliere giuridico del Dipartimento della Protezione civile; il direttore generale dellEnte nazionale per l'Aviazione civile (Enac), Alexander DOrsogna; Elias Kontanis, capo della Divisione Transportation disaster assistance del National transportation safety board (Usa); e Fernando Moreno Mielgo, capo unità dellOsservatorio per il coordinamento e la prevenzione delle crisi e lassistenza alle vittime di incidenti e sinistri nei trasporti del ministerio de Transportes y movilidad sostenible (Spagna). Le conclusioni saranno affidate al segretario generale dellAutorità di regolazione dei trasporti, Alessio Quaranta.