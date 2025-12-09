Milano, 9 dic.(Adnkronos) - Con la creazione di questo ufficio a contatto con il pubblico abbiamo voluto avvicinarci ulteriormente a tutte le richieste che lutenza potrà avanzare, in particolare riguardo ai tempi, alle modalità e alle procedure con cui vengono gestiti i cantieri. Lo ha detto Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, partecipando oggi a Milano allinaugurazione dellInfo point cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm situato nella stazione di Milano Cadorna. Lo spazio dedicato allinformazione ai cittadini sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 Limpegno sul territorio del Gruppo è molto ampio, fanno sapere: si tratta di centinaia di milioni di euro attualmente impegnati nei cantieri, molti di essi non immediatamente visibili ai nostri viaggiatori, pur procedendo regolarmente, spiega Caradonna che poi si sofferma sullimportanza della collaborazione con la Regione Lombardia, è la Regione a finanziare tutti questi interventi ed è lente che si rapporta direttamente con lutenza e con lintero territorio, garantendo presenza e responsabilità, conclude.