M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l a c r e a z i o n e d i q u e s t o u f f i c i o a c o n t a t t o c o n i l p u b b l i c o a b b i a m o v o l u t o a v v i c i n a r c i u l t e r i o r m e n t e a t u t t e l e r i c h i e s t e c h e l ’ u t e n z a p o t r à a v a n z a r e , i n p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a i t e m p i , a l l e m o d a l i t à e a l l e p r o c e d u r e c o n c u i v e n g o n o g e s t i t i i c a n t i e r i ” . L o h a d e t t o F u l v i o C a r a d o n n a , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F n m , p a r t e c i p a n d o o g g i a M i l a n o a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ I n f o p o i n t c a n t i e r i d i F e r r o v i e n o r d - G r u p p o F n m s i t u a t o n e l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C a d o r n a . L o s p a z i o d e d i c a t o a l l ’ i n f o r m a z i o n e a i c i t t a d i n i s u l l e a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e e s v i l u p p o d e l l a r e t e l o m b a r d a s a r à a p e r t o d a l l u n e d ì a l v e n e r d ì , d a l l e 8 . 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 e d a l l e 1 3 . 3 0 a l l e 1 6 . 3 0 L ’ i m p e g n o s u l t e r r i t o r i o d e l G r u p p o è m o l t o a m p i o , f a n n o s a p e r e : “ s i t r a t t a d i c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o a t t u a l m e n t e i m p e g n a t i n e i c a n t i e r i , m o l t i d i e s s i n o n i m m e d i a t a m e n t e v i s i b i l i a i n o s t r i v i a g g i a t o r i , p u r p r o c e d e n d o r e g o l a r m e n t e ” , s p i e g a C a r a d o n n a c h e p o i s i s o f f e r m a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e L o m b a r d i a , “ è l a R e g i o n e a f i n a n z i a r e t u t t i q u e s t i i n t e r v e n t i e d è l ’ e n t e c h e s i r a p p o r t a d i r e t t a m e n t e c o n l ’ u t e n z a e c o n l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o , g a r a n t e n d o p r e s e n z a e r e s p o n s a b i l i t à ” , c o n c l u d e .