R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i a P a l e r m o i d a t i r a c c o l t i n e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l r a p p o r t o A s s t r a - I n t e s a S a n p a o l o “ l e p e r f o r m a n c e d e l l e i m p r e s e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e ” . N e l 2 0 2 4 , i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e d e l l e a z i e n d e d i t p l a u m e n t a r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , a l i v e l l o m e d i a n o , d e l 4 % , n o n o s t a n t e l a r i p r e s a d e l l a d o m a n d a s i a s t a t a g r a d u a l e , p i ù l e n t a d e l p r e v i s t o i n t e r m i n i c o m p l e s s i v i , e c o n d i n a m i c h e d i f f e r e n z i a t e a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e , p e r m o d a l i t à d i t r a s p o r t o e t i p o l o g i a d i s e r v i z i o . L a d o m a n d a d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e c o n t i n u a a c r e s c e r e n e l 2 0 2 4 , s e p p u r c o n u n r i t m o p i ù l e n t o r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i , e s i a t t e s t a a - 1 0 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 ( p r e - C o v i d ) , r i s p e c c h i a n d o i n u o v i s t i l i d i m o b i l i t à : m a g g i o r i s p o s t a m e n t i , c o n t r a g i t t i p i ù b r e v i . L ’ i n c i d e n z a d e i c o s t i o p e r a t i v i r i s u l t a i n c a l o g r a z i e a l l a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e s i a d e i c o s t i p e r a c q u i s t i - c h e r i s e n t o n o d e l l ’ i n d e b o l i m e n t o d e l l e t e n s i o n i s u i c o s t i e n e r g e t i c i , d o p o l a f o r t e a c c e l e r a z i o n e d e l 2 0 2 1 - 2 0 2 2 - s i a d e l c o s t o d e l l a v o r o . P r o p r i o l ’ i n c i d e n z a d e l c o s t o d e l l a v o r o r i s u l t a i n f l e s s i o n e a s e g u i t o d e l l a c r e s c i t a r e g i s t r a t a d a l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , m e n t r e i l c o s t o d e l l a v o r o p a s s a d a 4 5 , 5 m i l a e u r o p e r d i p e n d e n t e a 4 9 , 4 m i l a e u r o , a l i v e l l o m e d i a n o . I l c o s t o p e r v e t t u r a - k m a l i v e l l o m e d i a n o r i s u l t a p a r i a 4 , 2 e u r o n e l 2 0 2 4 , i n l i e v e a u m e n t o r i s p e t t o a l b i e n n i o p r e c e d e n t e , m e n t r e l ’ a n d a m e n t o d e i c o s t i p e r p a s s e g g e r o s e g n a l a u n a p r o g r e s s i v a f l e s s i o n e d e i c o s t i u n i t a r i d a i m p u t a r e a l l a p o s i t i v a d i n a m i c a d e l l a d o m a n d a : i n s o s t a n z a , i l n u m e r o d i p a s s e g g e r i a u m e n t a p i ù d e l l a d i n a m i c a d e i c o s t i . I l m a r g i n e o p e r a t i v o l o r d o ( m o l ) d e l l e a z i e n d e d i t p l r i s u l t a i n c r e s c i t a t r a s v e r s a l m e n t e s u t u t t o i l c a m p i o n e , a u m e n t a a l l ’ 8 , 8 % n e l 2 0 2 4 , m e n t r e n e l 2 0 2 3 i l v a l o r e e r a a r r i v a t o a l 7 % . L e p r e v i s i o n i s u i d a t i f i n a l i d e l 2 0 2 5 s t i m a n o u n i n c r e m e n t o d e l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e d e l 2 % e d e l 1 , 9 % d e i c o s t i o p e r a t i v i . T a l i s t i m e d o v r e b b e r o c o n d u r r e a d u n a l i e v e c r e s c i t a d e l m o l n e l 2 0 2 5 , p a r i a l l o 0 , 6 % r i s p e t t o a q u a n t o r e a l i z z a t o n e l 2 0 2 4 . t u t t a v i a , i n p r o s p e t t i v a , è s i g n i f i c a t i v a l ’ i n c e r t e z z a l e g a t a a l q u a d r o d i f i n a n z a p u b b l i c a ( f n t e f i n a n z i a m e n t o r i n n o v o c c n l ) i n t e r m i n i d i p e r f o r m a n c e n o n s i r e g i s t r a n o d i f f e r e n z e s i g n i f i c a t i v e i n r e l a z i o n e a l l a d i m e n s i o n e a z i e n d a l e . G r a z i e a l l a p o s i t i v a d i n a m i c a d e i m a r g i n i l e a z i e n d e r i e s c o n o a f r a f r o n t e a l l a c r e s c i t a d e l p e s o d e g l i a m m o r t a m e n t i c h e r i s u l t a n o i n a c c e l e r a z i o n e s i a i n c o n s e g u e n z a d e l l a p o s i t i v a p e r f o r m a n c e d e g l i i n v e s t i m e n t i s i a d e l r i t o r n o a l l a n o r m a l i t à p e r l e r a t e d i a m m o r t a m e n t o c h e e r a n o s t a t e s o s p e s e i n f a s e c o v i d . T u t t o c i ò , m e n t r e l e a z i e n d e d i t r a s p o r t o s t a n n o p r o s e g u e n d o n e l r i n n o v o d e l l e f l o t t e a u t o b u s c h e s o n o p a s s a t e d a u n a e t à m e d i a d i 1 2 , 1 a n n i ( 2 0 1 8 ) a 9 , 4 a n n i ( 2 0 2 4 ) e h a n n o r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d i n u o v i b u s a b a s s e o a z e r o e m i s s i o n i : + 7 4 , 1 % d i i m m a t r i c o l a z i o n i d i b u s e l e t t r i c i s o l o n e l 2 0 2 5 . A n c h e s e i l D i e s e l d o m i n a a n c o r a l e f l o t t e b u s d e l l e a z i e n d e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , o g g i i l 7 5 % d e i v e i c o l i è E u r o 5 , E u r o 6 o e l e t t r i c o . G l i i n v e s t i m e n t i m a t e r i a l i ( i n m a t e r i a l e r o t a b i l e e i n f r a s t r u t t u r e ) s o n o s t a t i i l 1 2 , 6 % n e l 2 0 2 4 , a l i v e l l o m e d i a n o , d e l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e . A l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 , i n f a t t i , l o s t a t o d i a t t u a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i P n r r r e l a t i v i a l t r a s p o r t o p u b b l i c o p r e s e n t a u n o t t i m o r i s u l t a t o : M i s s i o n e 2 ( r i v o l u z i o n e v e r d e e t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a ) 6 5 % , M i s s i o n e 3 ( i n f r a s t r u t t u r e p e r u n a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ) 5 9 % . U n r i s u l t a t o o t t e n u t o g r a z i e a l l o s f o r z o p r o g e t t u a l e e a t t u a t i v o d e l l e a z i e n d e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o c o i n v o l t e d i r e t t a m e n t e n e l l a m e s s a a t e r r a d e g l i i n v e s t i m e n t i d e l P i a n o s t r a t e g i c o n a z i o n a l e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e d e l P n r r : n e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 6 , q u e s t e a z i e n d e s i t r o v e r a n n o a d a f f r o n t a r e u n a g r a n d e c o n c e n t r a z i o n e d i t a r g e t p e r c o m p l e t a r e i p r o g e t t i d i i n v e s t i m e n t o . L e t a r i f f e c o n t i n u a n o a c o s t i t u i r e u n ’ i m p o r t a n t e c r i t i c i t à p e r i l s e t t o r e : c r e s c o n o , m a m o l t o m e n o d e l l ’ i n f l a z i o n e . T r a i l 2 0 1 6 e i l 2 0 2 5 , c o n l ’ i n f l a z i o n e c r e s c i u t a d e l 2 5 , 2 % , l a t a r i f f a m e d i a h a r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d e l 1 2 , 5 % , c o n i l b i g l i e t t o a t e m p o c h e è p a s s a t o i n m e d i a d a 1 , 3 9 e u r o a 1 , 6 7 e u r o , m e n t r e l ’ a b b o n a m e n t o m e n s i l e d a 3 6 , 3 e u r o a 3 8 , 2 e u r o . D u n q u e , l ’ a n d a m e n t o d e l l e t a r i f f e c o n t r i b u i s c e a r e n d e r e f r a g i l e l ’ e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e . A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e d i A s s t r a , d i c h i a r a : “ N o n o s t a n t e i l p r o g r e s s i v o r e c u p e r o d e l l e p e r f o r m a n c e a z i e n d a l i d o p o i l p e r i o d o p a n d e m i c o s c o n t i a m o a n c o r a u n f u t u r o i n c e r t o e u n a d o m a n d a n o n a n c o r a p i e n a m e n t e r i s t a b i l i t a . P e r g a r a n t i r e l a s t a b i l i t à e s s e n z i a l e d e l s e r v i z i o , è c r u c i a l e l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l F o n d o N a z i o n a l e , l ' i n t e g r a l e f i n a n z i a m e n t o d e l c c n l e d a r e c o n t i n u i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i p e r i l p e r i o d o p o s t P n r r . È p o i f o n d a m e n t a l e s f a t a r e i l m i t o c h e l ' e f f i c i e n z a d i p e n d a d a l l a d i m e n s i o n e : i d a t i d i m o s t r a n o c h i a r a m e n t e c h e l a p e r f o r m a n c e o p e r a t i v a n o n è s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t a a l l a d i m e n s i o n e d e l l e a z i e n d e . P e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d i d o m a n i , u n a l e v a i m p o r t a n t e è l ' i n n o v a z i o n e s u i r i c a v i , c o n t a r i f f e l e g a t e a g l i i n v e s t i m e n t i p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l s e r v i z i o . D o b b i a m o i n t r o d u r r e m e c c a n i s m i a v a n z a t i c o m e a d e s e m p i o l a d i f f e r e n z i a z i o n e t a r i f f a r i a i n b a s e a l l ' o r a a d o t t a n d o i n t u t t i i c o n t r a t t i d i s e r v i z i o l a r e g o l a z i o n e t r a m i t e p r i c e c a p , p e r a s s i c u r a r e a l c o n t e m p o e q u i l i b r i o e c o n o m i c o e u n t r a s p o r t o p u b b l i c o a t t r a t t i v o e s o s t e n i b i l e . " L a u r a C a m p a n i n i , r e s p o n s a b i l e l o c a l p u b l i c f i n a n c e , r e s e a r c h d e p a r t m e n t I n t e s a S a n p a o l o , d i c h i a r a : “ L ’ a n a l i s i d e i b i l a n c i d e l l e a z i e n d e e v i d e n z i a u n a p e r f o r m a n c e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a m e d i a m e n t e s o l i d a , i n u n t r i e n n i o d i p r o g r e s s i v o r i t o r n o a l l a n o r m a l i t à , d o p o g l i a n n i d e l l a c r i s i p a n d e m i c a e d e n e r g e t i c a . R i m a n g o n o s i g n i f i c a t i v e d i f f e r e n z e f r a s e r v i z i e t e r r i t o r i d i v e r s i . L ’ a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l e i m p r e s e v e r s o g l i i n v e s t i m e n t i i n m a t e r i a l e r o t a b i l e e i n f r a s t r u t t u r e s i c o n f e r m a i n t u t t o i l t r i e n n i o e s a m i n a t o : n e l 2 0 2 4 l e a z i e n d e h a n n o s p e s o i l 1 2 , 6 % ( a l i v e l l o m e d i a n o ) d e l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e p e r o p e r e e m e z z i . S o n o r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , s o s t e n u t i d a l l ’ i n t e r v e n t o f i n a n z i a r i o n a z i o n a l e e d e u r o p e o , c o m e l a c o n c l u s i o n e d e l P i a n o S t r a t e g i c o p e r l a M o b i l i t à S o s t e n i b i l e 2 0 1 9 - 2 0 2 3 e i p r o g r a m m i d i i n v e s t i m e n t o p r e v i s t i d a l P n r r . P e r i l 2 0 2 5 s t i m i a m o u n u l t e r i o r e c o n s o l i d a m e n t o d e i r i s u l t a t i e l a p r o s e c u z i o n e d e l t r e n d d i c r e s c i t a d e g l i i n v e s t i m e n t i . I n p r o s p e t t i v a , p e r g a r a n t i r e l a r e g o l a r i t à , l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o e l a c o n t i n u i t à a g l i i n v e s t i m e n t i s o n o n e c e s s a r i e m i s u r e m i r a t e e s t a b i l i . ”