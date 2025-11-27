R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I f a t t i d i c r o n a c a p r e s e n t i s u i m e d i a , c h e c o i n v o l g o n o e s p o n e n t i d e l P d t o s c a n o e l o r o c o l l a b o r a t o r i , c i d a n n o l ' o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e c h e l a c o r s i a d ' e m e r g e n z a s i u s a s o l o i n c a s o d i r e a l e n e c e s s i t à , n o n p e r c o m o d i t à p e r s o n a l e . U n c o m p o r t a m e n t o c h e p u ò e s s e r e p e r i c o l o s o p e r s é e g l i a l t r i . C o s ì c o m e v a r i b a d i t o , a n c h e s e n o n d o v r e b b e e s s e r c i i l b i s o g n o , c h e l e r e g o l e , f o n d a m e n t o d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e , e d e l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e , v a l g o n o p e r t u t t i , a l d i l à d e l r u o l o c h e s i r i c o p r e , d e i p a r t i t i d i a p p a r t e n e n z a o d e l l e c o n o s c e n z e ' a l t e ' c h e s i h a n n o " . C o s ì i l s e n a t o r e t o s c a n o d e l l a L e g a M a n f r e d i P o t e n t i , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i a P a l a z z o M a d a m a .