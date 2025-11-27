R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e n o r m e d e l C o d i c e d e l l a s t r a d a s i r i s p e t t a n o e r i c o r d i a m o a l P d t o s c a n o c h e i l o r o e s p o n e n t i n o n n e s o n o e s e n t i , l e r e g o l e v a l g o n o a n c h e p e r l o r o . I n c l u s e l e s a n z i o n i s a c r o s a n t e e g i u s t e n e l c a s o i n c u i , c o m e è s u c c e s s o a l l ’ a s s e s s o r e d i G i a n i , s i u s a i m p r o p r i a m e n t e u n a c o r s i a d i e m e r g e n z a q u a n d o n o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i d i n e c e s s i t à . L a p o l i t i c a d o v r e b b e d a r e i l b u o n e s e m p i o , n o n c e r t o s f r u t t a r e i r u o l i p u b b l i c i r i c o p e r t i p e r a n d a r e i n s o c c o r s o d e g l i ‘ a m i c i ’ ” . C o s ì l a d e p u t a t a t o s c a n a d e l l a L e g a E l i s a M o n t e m a g n i .