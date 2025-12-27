R o m a , 2 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A t t o r e d a l t a l e n t o s m i s u r a t o , i c o n a d i s t i l e , r i f e r i m e n t o c u l t u r a l e e t i f o s i s s i m o d e l l a R o m a . M a a n c h e r i b e l l e , c o n u n ’ a t t i t u d i n e d a r o c k s t a r . T i m o t h é e C h a l a m e t , c h e o g g i 2 7 d i c e m b r e c o m p i e 3 0 a n n i , è i l r a r o c a s o i n c u i t a l e n t o e i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o c r e s c o n o a l l a s t e s s a v e l o c i t à , r i d e f i n e n d o c o s a s i g n i f i c h i e s s e r e u n a s t a r o g g i . L o s t a d i m o s t r a n d o i n q u e s t e s e t t i m a n e , m e n t r e a t t r a v e r s a i l m o n d o d i c i t t à i n c i t t à p e r p r e s e n t a r e i l s u o u l t i m o f i l m , ' M a r t y S u p r e m e ' d i J o s h S a f d i e ( i n a r r i v o i n I t a l i a i l 2 2 g e n n a i o c o n I W o n d e r P i c t u r e s ) , i n c u i i n t e r p r e t a i l c a m p i o n e d i p i n g p o n g M a r t y R e i s m a n : u n t o u r p r o m o z i o n a l e c h e n o n s i l i m i t a a s o s t e n e r e i l f i l m , m a n e d i v e n t a e s t e n s i o n e n a r r a t i v a , p a r t e a t t i v a d e l r a c c o n t o e d e l p e r s o n a g g i o . I l m e s e s c o r s o , l a c a s a d i p r o d u z i o n e A 2 4 h a p u b b l i c a t o u n a f i n t a c a l l s u Z o o m t r a l ’ a t t o r e e a l c u n i s u o i c o l l a b o r a t o r i p e r d i s c u t e r e d i c o m e p r o m u o v e r e i l f i l m . L e i d e e ' f o l l i ' d i C h a l a m e t ? D i p i n g e r e l a S t a t u a d e l l a L i b e r t à o l a T o u r E i f f e l d i a r a n c i o n e . A d i v e n t a r e p a r t e d i q u e s t o r a c c o n t o ' a r a n c i o n e ' - c o m e l e p a l l i n e c o n c u i g i o c a M a r t y - a n c h e l a g i a c c a b r a n d i z z a t a , o r m a i d i v e n t a t a u n ' m u s t - h a v e ' t r a l e c e l e b r i t à . " T i m m y " ( c o m e l o c h i a m a n o i f a n ) , f o r s e , è s t a t o i l p r i m o a i n t e r c e t t a r e u n p a s s a g g i o c h i a v e : i l c i n e m a n o n è p i ù s o l o q u a l c o s a d a v e n d e r e , m a d e v e e s s e r e a n c h e i n t e r a z i o n e . L o a v e v a f a t t o g i à c o n ' A C o m p l e t e U n k n o w n ' - i n c u i i n t e r p r e t a e d à v o c e a l l a l e g g e n d a d e l l a m u s i c a B o b D y l a n - p r e s e n t a n d o s i a l l a p r e m i e r e l o n d i n e s e i n s e l l a a u n a b i k e s h a r i n g e s f o g g i a n d o , d u r a n t e i l t o u r , l o o k i s p i r a t i a D y l a n . N o n è u n c a s o c h e t u t t o q u e s t o a c c a d a p r o p r i o o r a . A t r e n t ' a n n i , C h a l a m e t a t t r a v e r s a u n a s o g l i a : q u e l l a i n c u i l ’ a t t o r e s m e t t e d i e s s e r e s o l o " u n a p r o m e s s a " e d i v e n t a a u t o r e d e l p r o p r i o i m m a g i n a r i o , c a p a c e d i c o n t r o l l a r e n o n s o l o c i ò c h e r a c c o n t a s u l l o s c h e r m o , m a a n c h e i l m o d o i n c u i q u e l r a c c o n t o a r r i v a a l p u b b l i c o . C l a s s e 1 9 9 5 , n a t o a N e w Y o r k , d a m a m m a a m e r i c a n a e p a p à f r a n c e s e . D o p o g l i e s o r d i i n t e a t r o e i n t e l e v i s i o n e , o t t i e n e l a c o n s a c r a z i o n e c o n ' C h i a m a m i c o l t u o n o m e ' ( 2 0 1 7 ) d i L u c a G u a d a g n i n o , c h e g l i v a l e u n a n o m i n a t i o n a l l ’ O s c a r c o m e m i g l i o r a t t o r e p r o t a g o n i s t a . A l c e n t r o d e l l a s t o r i a , l ' a m o r e t r a E l i o e O l i v e r c h e c o n t i n u a a f a r s o g n a r e i n t e r e g e n e r a z i o n i . P e r G u a d a g n i n o è s t a t o a n c h e u n g i o v a n e c a n n i b a l e t e n e r o e r o m a n t i c o n e l f i l m ' B o n e s a n d A l l ' ( 2 0 2 2 ) . N e g l i a n n i s u c c e s s i v i a l t e r n a c i n e m a d ’ a u t o r e e g r a n d i p r o d u z i o n i , l a v o r a n d o c o n r e g i s t i c o m e G r e t a G e r w i g ( ' L a d y B i r d ' , ' P i c c o l e d o n n e ' ) , W e s A n d e r s o n ( ' T h e F r e n c h D i s p a t c h ' ) e D e n i s V i l l e n e u v e ( ' D u n e ' e ' D u n e – P a r t e D u e ' ) . P r o t a g o n i s t a d i ' W o n k a ' ( 2 0 2 3 ) e d e l b i o p i c m u s i c a l e ' A C o m p l e t e U n k n o w n ' , C h a l a m e t è o g g i u n o d e i d i v i p i ù a m a t i d e l l a G e n e r a z i o n e Z e n o n s o l o . E ' a n c h e u n o d e g l i a t t o r i p i ù r i c h i e s t i a l m o n d o . P e r c h é ? L a r i s p o s t a s t a n e l l a s u a c a p a c i t à d i i n t e r p r e t a r e p e r s o n a g g i d i q u a l s i a s i g e n e r e e d e p o c a ‘ b u c a n d o ’ l o s c h e r m o , c o m e s o l o i ‘ g r a n d i ’ d e l c i n e m a s a n n o f a r e . E p e n s a r e c h e a l l ’ i n i z i o d e l l a c a r r i e r a g l i d i c e v a n o : " N o n h a i i l f i s i c o g i u s t o " , m a a n c h e " s e i t r o p p o m a g r o , d e v i p r e n d e r e p e s o " . M a l u i , c o m e B o b D y l a n a g l i e s o r d i , n o n è m a i s c e s o a c o m p r o m e s s i . N e a n c h e q u a n d o d e v e r i c o n o s c e r e l a s u a b r a v u r a . " Q u e s t a è p r o b a b i l m e n t e l a m i a m i g l i o r p e r f o r m a n c e " , h a d i c h i a r a t o C h a l a m e t i n u n a r e c e n t e i n t e r v i s t a . " S o n o 7 - 8 a n n i c h e m i i m p e g n o d a v v e r o t a n t o , o f f r e n d o p e r f o r m a n c e d i a l t i s s i m o l i v e l l o . E d è i m p o r t a n t e d i r l o a d a l t a v o c e p e r c h é n o n v o g l i o c h e l e p e r s o n e d i a n o p e r s c o n t a t e l a d i s c i p l i n a e l ' e t i c a d e l l a v o r o c h e m e t t o i n t u t t o c i ò c h e f a c c i o . E n o n v o g l i o d a r l e p e r s c o n t a t e Q u e s t a è d a v v e r o r o b a d a ' t o p p l a y e r ' " . A q u a l c u n o p o t r a n n o s e m b r a r e d i c h i a r a z i o n i u n p o ’ a r r o g a n t i , m a è d i f f i c i l e n e g a r e i l t a l e n t o d i T i m o t h é e . T r a l e p a s s i o n e d i C h a l a m e t c ' è i l c a l c i o . E ' u n g r a n d e t i f o s o d e l l a R o m a e d i F r a n c e s c o T o t t i . " S p e r o c h e T o t t i v e d a ' A C o m p l e t e U n k n o w n ' , a v e v a a m m e s s o l ’ a t t o r e i n u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a n e l l a C a p i t a l e . M a C h a l a m e t h a u n s o g n o : " M i p i a c e r e b b e i n t e r p r e t a r l o i n u n b i o p i c " , a v e v a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s , i n o c c a s i o n e d e l r e d c a r p e t d e l b i o p i c s u B o b D y a l n . N e l l a v i t a d i T i m o t h é e c ’ è a n c h e s p a z i o p e r l ’ a m o r e , m a q u e l l a è u n a ‘ z o n a a t r a f f i c o g o s s i p p a r i l i m i t a t o ’ . I n p a s s a t o , h a a v u t o u n a r e l a z i o n e c o n l ’ a t t r i c e L i l y - R o s e D e p p , f i g l i a d i J o h n n y D e p p e V a n e s s a P a r a d i s , c o n o s c i u t a s u l s e t d e l f i l m ' I l R e ' . C o n l a f i n e d e l l a s t o r i a , h a r i t r o v a t o l ’ a m o r e c o n l ’ i m p r e n d i t r i c e e c e l e b r i t à K y l i e J e n n e r , s o r e l l a d e l l a f a m o s a f a m i g l i a K a r d a s h i a n - J e n n e r . S o n o p o c h e l e o c c a s i o n i i n c u i a p p a i o n o p u b b l i c a m e n t e i n s i e m e , m a q u a n d o s u c c e d e s a n n o c o m e f a r p a r l a r e d i s é . C o m e l a s f i l a t a s u l r e d c a r p e t d e i D a v i d d i D o n a t e l l o 2 0 2 5 o s u q u e l l o d i ' M a r t y S u p r e m e ' , d i r e c e n t e a L o s A n g e l e s , i n c u i s i s o n o p r e s e n t a t i v e s t i t i ‘ m a t c h a t i ’ c o n d u e o u t f i t d i c o l o r e a r a n c i o n e ( o v v i a m e n t e ) . T r a i m p e g n i d i l a v o r o , c a n d e l i n e d a s p e g n e r e e u n c o m p l e a n n o s p e c i a l e , t u t t a l ’ a t t e n z i o n e è g i à r i v o l t a a l l a s t a g i o n e d e i p r e m i . I l p r o s s i m o 1 1 g e n n a i o s a r à s u l r e d c a r p e t d e i G o l d e n G l o b e , i n c u i è c a n d i d a t o c o m e M i g l i o r a t t o r e p r o t a g o n i s t a , m e n t r e i l 2 2 g e n n a i o s a r a n n o a n n u n c i a t e l e n o m i n a t i o n a g l i O s c a r . I n u t i l e d i r e c h e q u e s t a c a n d i d a t u r a s e m b r a o r m a i s c o n t a t a . ( d i L u c r e z i a L e o m b r u n i )