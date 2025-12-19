S a l e r n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ C o - p r o g r a m m a r e n o n è u n t e r m i n e a s t r a t t o : s i g n i f i c a a s c o l t o r e a l e d e i g i o v a n i e t r a d u z i o n e d e l l e l o r o e s i g e n z e i n d e c i s i o n i c o n c r e t e ” . L o h a a f f e r m a t o A l e s s a n d r o L o m b a r d i , c a p o d i p a r t i m e n t o p o l i t i c h e s o c i a l i d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o , n e l c o r s o d e l m e e t i n g n a z i o n a l e ‘ C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ’ , i n c o r s o f i n o a l 2 0 d i c e m b r e a l G r a n d H o t e l S a l e r n o e o r g a n i z z a t o d a M o b y D i c k E t s c o m e e n t e c a p o f i l a . “ S i è p a r t i t i l o s c o r s o a n n o c o n l a l e g g e 1 0 4 d e l 2 0 2 4 e l a ' G i o r n a t a d e l l ’ A s c o l t o d e l M i n o r e ' , c e l e b r a t a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " , h a s o t t o l i n e a t o L o m b a r d i . " Q u e s t ’ a n n o , p e r l a p r i m a v o l t a , a b b i a m o a v u t o u n m o m e n t o d i c o n d i v i s i o n e c o n l a f a s c i a d e i g i o v a n i s s i m i n e l l ’ a m b i t o d e l M e e t i n g n a z i o n a l e ‘ C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ’ , p e r e v i d e n z i a r e i l d i r i t t o a l l ’ a s c o l t o d e l m i n o r e , c o m p o n e n t e f o n d a m e n t a l e n e l l e r e l a z i o n i s i a g e n i t o r i a l i s i a c o n l e a g e n z i e e d u c a t i v e e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ” , h a c o n t i n u a t o S e c o n d o L o m b a r d i , e s p e r i e n z e c o m e q u e s t a r a p p r e s e n t a n o u n m o d e l l o c o n c r e t o d i p a r t e c i p a z i o n e : “ Q u e s t a e s p e r i e n z a d i c o n f r o n t o h a t r o v a t o u n ’ u l t e r i o r e o c c a s i o n e d i m a n i f e s t a z i o n e a t t r a v e r s o i l p r o g r a m m a n a z i o n a l e ' D e s T E E N a z i o n e ' , c o n o l t r e 9 0 c e n t r i d i a g g r e g a z i o n e g i o v a n i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , d o v e i r a g a z z i p o s s o n o e s p r i m e r e l e l o r o p o t e n z i a l i t à , a s p i r a z i o n i e a t t i v i t à d i m i g l i o r a m e n t o . M a c ’ è u n v a l o r e u l t e r i o r e : c o n s o l i d a r e u n a c u l t u r a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e e a m p l i a r e l a c a p a c i t à r e l a z i o n a l e d e i g i o v a n i , c o n t r a s t a n d o l e s o l i t u d i n i c h e c a r a t t e r i z z a n o q u e s t o t e m p o . P r o g e t t i c o m e q u e s t o d i m o s t r a n o c h e g i o v a n i , T e r z o S e t t o r e e i s t i t u z i o n i p o s s o n o l a v o r a r e i n s i e m e , p r o g e t t a n d o p o l i t i c h e e f f i c a c i e c o n d i v i s e – h a s p i e g a t o L o m b a r d i – . L a c o - p r o g r a m m a z i o n e r a f f o r z a l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e a u m e n t a l ’ i m p a t t o s o c i a l e d e g l i i n t e r v e n t i ” . N e l c o r s o d e l M e e t i n g , L o m b a r d i è i n t e r v e n u t o n e l p a n e l ' C o - p r o g r a m m a r e , s t r u m e n t o c o l l a b o r a t i v o t r a p . a . e t e r z o s e t t o r e ' , i n s i e m e a r a p p r e s e n t a n t i a c c a d e m i c i , i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a t i v i , p e r d i s c u t e r e o p p o r t u n i t à e c r i t i c i t à d e l m o d e l l o d i c o - p r o g r a m m a z i o n e . “ I l T e r z o s e t t o r e f u n g e d a p o n t e t r a i t e r r i t o r i e l e i s t i t u z i o n i – h a c o n c l u s o L o m b a r d i – p e r m e t t e d i r a c c o g l i e r e b i s o g n i c o n c r e t i e t r a s f o r m a r l i i n a z i o n i m i s u r a b i l i . L a v e r a s f i d a o g g i è f a r e i n m o d o c h e e s p e r i e n z e c o m e q u e s t a d i v e n t i n o p r a s s i s t a b i l e , r e p l i c a b i l e e n o n e p i s o d i c a , c o s t r u e n d o u n d i a l o g o d u r a t u r o c o n i g i o v a n i e c r e a n d o c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e , p a r t e c i p a t i v e e v i c i n e a i b i s o g n i r e a l i d e i c i t t a d i n i ” .