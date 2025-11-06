R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s u l l o s t o p a l t e r z o m a n d a t o a n c h e p e r l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o e r a s c o n t a t a . I n p u n t a d i d i r i t t o , n o n s i p u ò n o n c o n v e n i r e c o n l a d e c i s i o n e d e l l a n o s t r a a l t a c o r t e p e r c h é l e a u t o n o m i e n o n s o n o a v u l s e , a n c o r a , d a l s i s t e m a g i u r i d i c o i t a l i a n o " . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " D a l p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o - p r o s e g u e - p u r t r o p p o q u e s t o v a l z e r s c a t e n a t o i n u t i l m e n t e n o n o s t a n t e l a c h i a r e z z a d e l l e r e g o l e c i h a f a t t o p e r d e r e d e l t e m p o p r e z i o s o i n v i s t a d e l l a p r o s s i m a s f i d a e l e t t o r a l e , d a n d o d i f a t t o u n v a n t a g g i o a l l e o p p o s i z i o n i , p e r c h é è s e m b r a t o , c o m e d a l o r o i m m e d i a t a m e n t e e v i d e n z i a t o , c h e c i s i f o s s e a f f e z i o n a t i a l p o t e r e . A t t e g g i a m e n t o , v i c e v e r s a , t i p i c o d e l l e s i n i s t r e " . " A u s p i c o c h e l a s e n t e n z a f a c c i a c h i u d e r e q u e s t o d i b a t t i t o i n f r u t t u o s o p e r g i r a r e p a g i n a e p o r t a r e l ’ a t t e n z i o n e d i t u t t o i l c e n t r o d e s t r a u n i t o a l l a m i g l i o r s c e l t a p e r i l s u c c e s s o r e d i F u g a t t i " , c o n c l u d e .