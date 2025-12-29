R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A v e v o s c e l t o i l s i l e n z i o s u l l e i n d a g i n i c h e h a n n o p o r t a t o a l l ’ a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n p e r c h é n o n s i c o m m e n t a n o l e i n c h i e s t e i n c o r s o m a q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o i n q u e s t e o r e è i n t o l l e r a b i l e . Q u e r e l e r ò c h i u n q u e i n q u e s t i g i o r n i s t a d i f f o n d e n d o l a f a l s a n o t i z i a s e c o n d o c u i i l 1 7 s e t t e m b r e a v r e i p o r t a t o a l t r i s i n d a c i a d a s c o l t a r e H a n n o u n i n p i a z z a D e F e r r a r i " . L o d i c e l a s i n d a c a d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s , i n u n v i d e o s u i s o c i a l . " I n v i t o c h i u n q u e s t a d i f f o n d e n d o f a l s i f o t o m o n t a g g i e f a l s e n o t i z i e s u q u e s t a c o s a a c h i e d e r e s c u s a . E i n v i t o g l i a l t r i s i n d a c i a f a r e c o m e m e : q u e r e l a r e c h i u n q u e c i s t i a d i f f a m a n d o " . " C o s a d o v r e m m o d i r e a i n o s t r i c o l l e g h i d e l l a d e s t r a c h e s i e d o n o r e g o l a r m e n t e i n a u l a a c c a n t o a l o r o c o l l e g h i i n d a g a t i p e r c o r r u z i o n e o c h e h a n n o f a t t o p a r t e d i g i u n t e s c i o l t e i n s e g u i t o a i n d a g i n i d e l l a m a g i s t r a t u r a ? M a n o i n o n s i a m o c o s ì . S e l e a c c u s e a d H a n n o u n s a r a n n o c o n f e r m a t e , i l d a n n o p i ù g r a n d e s a r à f a t t o a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e e a t u t t e q u e l l e a s s o c i a z i o n i , c o m e M u s i c f o r P e a c e , c h e h a n n o f a t t o n a s c e r e u n ' o n d a d i s o l i d a r i e t à . N e s s u n a a c c u s a g r e t t a d e l l a d e s t r a m i f a r à p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a q u e l l o c h e è s u c c e s s o a G e n o v a e d a l s e n t i m e n t o c h e h a f a t t o d i f f o n d e r e n e l n o s t r o P a e s e , d i c u i s o n o p r o f o n d a m e n t e o r g o g l i o s a " .