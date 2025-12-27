R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i a r r e s t i o d i e r n i e i l s e q u e s t r o d i m i l i o n i d i e u r o a d a s s o c i a z i o n i i t a l i a n e p e r f i n a n z i a m e n t o a d H a m a s s o n o l a c o n f e r m a d i q u a n t o l a L e g a s o s t i e n e d a s e m p r e : c ’ è c h i o p e r a i n f a v o r e d e i t e r r o r i s t i i s l a m i c i a n c h e n e l n o s t r o P a e s e . T r a g l i i n d a g a t i r i s u l t a a n c h e M o h a m m a d H a n n o u n , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p a l e s t i n e s i d ’ I t a l i a g i à a c c u s a t o d i r e a t i s i m i l i e s o p r a t t u t t o c o n v i n t o s o s t e n i t o r e d i H a m a s e d e l l e e s e c u z i o n i p u b b l i c h e . M e n t r e c e r t a s i n i s t r a h a p r e f e r i t o t a c e r e e v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e , n o i r i b a d i a m o c o n f o r z a l a n o s t r a r i c h i e s t a : e s p u l s i o n i i m m e d i a t e p e r q u e s t i s o g g e t t i c h e m e t t o n o i n p e r i c o l o l a s i c u r e z z a n e l n o s t r o P a e s e ” . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e S t e f a n i a P u c c i a r e l l i , c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e E s t e r i - D i f e s a a P a l a z z o M a d a m a .