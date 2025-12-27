R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a r r e s t o d i M o h a m m e d H a n n o u n e l o s m a n t e l l a m e n t o d e l l a s u a r e t e l e g a t e a d o p p i o f i l o c o n H a m a s r a p p r e s e n t a n o u n p a s s a g g i o d i s t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n z a n e l l a l o t t a a l t e r r o r i s m o e a l f i n a n z i a m e n t o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i j i h a d i s t e i n E u r o p a . S i t r a t t a d i u n ’ o p e r a z i o n e c h e c o n f e r m a , s u l p i a n o g i u d i z i a r i o , q u a n t o h o p i ù v o l t e d e n u n c i a t o i n s e d e e u r o p e a a t t r a v e r s o i n t e r r o g a z i o n i e m o b i l i t a z i o n e p o l i t i c a : l ’ e s i s t e n z a d i u n a r e t e t r a n s n a z i o n a l e s t r u t t u r a t a , o p e r a n t e a n c h e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , i m p e g n a t a n e l s o s t e g n o p o l i t i c o e f i n a n z i a r i o a H a m a s " . L o a f f e r m a P i n a P i c i e r n o , e u r o d e p u t a t a d e l P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l p a r l a m e n t o e u r o p e o . " L ' i n c h i e s t a c o o r d i n a t a d a l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i G e n o v a , c o n i l c o n c o r s o d e l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o , d i m o s t r a c o m e i l f e n o m e n o n o n f o s s e e p i s o d i c o n é m a r g i n a l e , m a i n s e r i t o i n u n s i s t e m a e u r o p e o d i r a c c o l t a f o n d i , p r o p a g a n d a e c o l l e g a m e n t i i n t e r n a z i o n a l i . U n s i s t e m a - a g g i u n g e - c h e h a p o t u t o o p e r a r e p e r a n n i s f r u t t a n d o c o p e r t u r e a s s o c i a t i v e e u n a n a r r a z i o n e u m a n i t a r i a d i s t o r t a , c o m p i e n d o l a p i ù t e r r i b i l e d e l l e t r u f f e : i l l u d e r e d i r a c c o g l i e r e i f o n d i p e r u n a p o p o l a z i o n e r i d o t t a a l l o s t r e m o e i n d i r i z z a r l i i n v e c e a l f i n a n z i a m e n t o a l t e r r o r i s m o . D e s i d e r o e s p r i m e r e u n r i n g r a z i a m e n t o e s p l i c i t o e c o n v i n t o a l l a P o l i z i a d i S t a t o e a l l a G u a r d i a d i F i n a n z a p e r i l l a v o r o r i g o r o s o e c o m p l e s s o s v o l t o n e l c o r s o d e l l e i n d a g i n i , c o s ì c o m e a l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i G e n o v a e a l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o p e r i l c o o r d i n a m e n t o i n v e s t i g a t i v o e g i u d i z i a r i o e a l l ’ A i s e – A g e n z i a i n f o r m a z i o n i e s i c u r e z z a e s t e r n a " .