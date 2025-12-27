R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a l l a D i r e z i o n e d i s t r e t t u a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o d i G e n o v a p e r l a c o m p l e s s a i n d a g i n e c o n c u i è s t a t o s m a n t e l l a t o u n p e r i c o l o s o m e c c a n i s m o d i f i n a n z i a m e n t o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a H a m a s d a l l ' I t a l i a " . L o d i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o d i I t a l i a v i v a a l S e n a t o , " L ' a c c u r a t o e b r i l l a n t e l a v o r o c o m p i u t o d a l l a D i r e z i o n e a n t i m a f i a , d a l l a D i g o s e d a l l a G u a r d i a d i F i n a n z a - a g g i u n g e - h a c o n s e n t i t o d i i n d i v i d u a r e e i n t e r r o m p e r e u n f l u s s o d i d e n a r o c h e , d i e t r o i l p a r a v e n t o d i a l c u n e a s s o c i a z i o n i b e n e f i c h e , s e m b r a v a a l i m e n t a r e g l i o r r o r i c o m p i u t i d a H a m a s c o n t r o i l p o p o l o i s r a e l i a n o . S u l t e m a v o g l i o r i c o r d a r e i l p r e z i o s o c o n t r i b u t o d i G i u l i a S o r r e n t i n o e T o m m a s o C e r n o c o n i l l o r o i m p o r t a n t e l a v o r o g i o r n a l i s t i c o . I t a l i a v i v a d a t e m p o h a s e g n a l a t o l ’ a l l a r m e c o n l e d i v e r s e i n t e r r o g a z i o n i s u g l i i n t r e c c i i t a l i a n i d i H a m a s , c o m e d e i F r a t e l l i m u s u l m a n i " .