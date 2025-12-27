R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a r r e s t o d i n o v e p e r s o n e , t r a c u i M o h a m m a d H a n n o u n , c o n l ’ a c c u s a d i a v e r f i n a n z i a t o H a m a s c o n f e r m a l a f o n d a t e z z a d e l l e p r e o c c u p a z i o n i e s p r e s s e n e i m e s i s c o r s i d a F r a t e l l i d ’ I t a l i a . R i c o r d o c h e H a n n o u n è s t a t o i n p a s s a t o r i c e v u t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i d a l l ’ e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L a u r a B o l d r i n i e r i c o r d o a n c h e c h e p i ù d i r e c e n t e l ’ a s s o c i a z i o n e d i c u i H a n n o u n è a c a p o h a o r g a n i z z a t o v i a g g i c u i h a p a r t e c i p a t o l a c a p o g r u p p o d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a S t e f a n i a A s c a r i . N e l c o m p l i m e n t a r m i c o n l a P r o c u r a d i G e n o v a e c o n l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e p e r l ’ i m p o r t a n t e o p e r a z i o n e a n t i - t e r r o r i s m o , m i a u g u r o a l t r e s ì c h e l a s i n i s t r a p r e n d a f i n a l m e n t e l e d i s t a n z e d a c e r t i a m b i e n t i e d a c e r t i p e r s o n a g g i v i c i n i a l t e r r o r i s m o i s l a m i c o c h i e d e n d o s c u s a ” . C o s ì i n u n a n o t a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E s t e r M i e l i .