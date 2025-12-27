Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Larresto di nove persone, tra cui Mohammad Hannoun, con laccusa di aver finanziato Hamas conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse nei mesi scorsi da Fratelli dItalia. Ricordo che Hannoun è stato in passato ricevuto alla Camera dei deputati dallex presidente della Camera Laura Boldrini e ricordo anche che più di recente lassociazione di cui Hannoun è a capo ha organizzato viaggi cui ha partecipato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia Stefania Ascari. Nel complimentarmi con la Procura di Genova e con le Forze dellOrdine per limportante operazione anti-terrorismo, mi auguro altresì che la sinistra prenda finalmente le distanze da certi ambienti e da certi personaggi vicini al terrorismo islamico chiedendo scusa. Così in una nota la senatrice di Fratelli dItalia Ester Mieli.