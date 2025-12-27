R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e a p p r e z z a m e n t o e s o d d i s f a z i o n e p e r l ' o p e r a z i o n e , d i p a r t i c o l a r e c o m p l e s s i t à e i m p o r t a n z a , c h e h a c o n s e n t i t o d i e s e g u i r e g l i a r r e s t i d i n o v e p e r s o n e a c c u s a t e d i a v e r f i n a n z i a t o H a m a s , a t t r a v e r s o a l c u n e a s s o c i a z i o n i , s e d i c e n t i b e n e f i c h e , p e r o l t r e s e t t e m i l i o n i d i e u r o . T r a q u e s t e , i l p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e d e i p a l e s t i n e s i i n I t a l i a M o h a m m a d M a h m o u d A h m a d H a n n o u n , d e f i n i t o d a g l i i n v e s t i g a t o r i ' m e m b r o d e l c o m p a r t o e s t e r o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a H a m a s ' e ' v e r t i c e d e l l a c e l l u l a i t a l i a n a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e H a m a s ' " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i . " E s p r i m o - a g g i u n g e - i l p i ù s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o , m i o p e r s o n a l e e a n o m e d i t u t t o i l G o v e r n o , a q u a n t i h a n n o r e s o p o s s i b i l e q u e s t ' o p e r a z i o n e - P r o c u r a d i G e n o v a , D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o , P o l i z i a d i S t a t o , G u a r d i a d i F i n a n z a , o l t r e a l s u p p o r t o i n f o r m a t i v o f o r n i t o d a A I S E - A g e n z i a i n f o r m a z i o n i e s i c u r e z z a e s t e r n a " .