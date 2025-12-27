R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i , a l l a P o l i z i a d i S t a t o e a l l a G u a r d i a d i F i n a n z a p e r l ’ i m p o r t a n t e o p e r a z i o n e c h e h a p o r t a t o a l l ’ a r r e s t o d i n o v e p e r s o n e , t r a c u i M o h a m m a d H a n n o u n , c o n l ’ a c c u s a d i a v e r f i n a n z i a t o H a m a s a t t r a v e r s o a s s o c i a z i o n i d i b e n e f i c e n z a i t a l i a n e . N o n p u ò e s s e r c i a l c u n a t o l l e r a n z a e a l c u n a a m b i g u i t à i n I t a l i a p e r c h i f i a n c h e g g i a i l t e r r o r i s m o , p e r c h i s o s t i e n e i l f o n d a m e n t a l i s m o i s l a m i c o , p e r c h i i n n e g g i a a i m a s s a c r i d e l 7 o t t o b r e . C h i d a l l ’ o p p o s i z i o n e n o n h a v o l u t o v e d e r e o h a a d d i r i t t u r a n e g a t o l a p e r i c o l o s i t à d i c e r t i p e r s o n a g g i f a c c i a d o v e r o s a a u t o c r i t i c a ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i .