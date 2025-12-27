R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i e a l l e F o r z e d i P o l i z i a i m p e g n a t e n e l l ' a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a r i g u a r d a n t e e s p o n e n t i f i n a n z i a t i d a H a m a s i n I t a l i a . L ’ a r r e s t o d i n o v e p e r s o n e t r a c u i H a n n o u n r a p p r e s e n t a u n o t t i m o r i s u l t a t o e d è f r u t t o d i u n a c o s t a n t e a t t e n z i o n e n e i c o n f r o n t i d e i p r e d i c a t o r i d i o d i o c h e n o n p o s s o n o a g i r e i m p u n e m e n t e n e l n o s t r o P a e s e ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .