Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Complimenti al ministro Piantedosi e alle Forze di Polizia impegnate nell'attività investigativa riguardante esponenti finanziati da Hamas in Italia. L’arresto di nove persone tra cui Hannoun rappresenta un ottimo risultato ed è frutto di una costante attenzione nei confronti dei predicatori di odio che non possono agire impunemente nel nostro Paese”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
Terrorismo: Gasparri, 'predicatori d'odio non possono essere impuniti'
27 dicembre, 2025 • 10:25