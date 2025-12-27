R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n g r a t u l a z i o n i a l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e p e r l ’ o p e r a z i o n e c h e h a p o r t a t o a l l a s c o p e r t a d i u n i n g e n t e f l u s s o d i d e n a r o d a a s s o c i a z i o n i f i l o - p a l e s t i n e s i a l l e c a s s e d i H a m a s ” . L o a f f e r m a C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . “ L ’ a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n , g i à p i ù v o l t e i n d i c a t o c o m e s o g g e t t o v i c i n o a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a , d à a i l e a d e r d i P d e M 5 S - a g g i u n g e - l ’ u l t i m a o c c a s i o n e p e r d i s s o c i a r s i d a l l e a s s i d u e f r e q u e n t a z i o n i i n t r a t t e n u t e d a l o r o e s p o n e n t i d i v e r t i c e c o n H a n n o u n e i s u o i s o d a l i . R i u s c i r a n n o C o n t e e S c h l e i n a p r o n u n c i a r e l e f a t i d i c h e p a r o l e d i c o n d a n n a , a s q u a r c i a r e u n a v o l t a p e r t u t t e q u e l v e l o d i i p o c r i s i a e d i c o m p l i c i t à c h e l e g a u n a p a r t e d e l c o s i d d e t t o c a m p o l a r g o a l l e f a z i o n i p i ù o l t r a n z i s t e d e l m o n d o p r o - P a l ? A t t e n d i a m o f i d u c i o s i , o r a o m a i p i ù ” .