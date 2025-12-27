R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e r r o r i s m o v a s e m p r e c o n t r a s t a t o i n o g n i s u a f o r m a : l o a b b i a m o f a t t o i e r i c o n d a n n a n d o H a m a s e c h i e d i a m o c h e o g g i l a m a g i s t r a t u r a f a c c i a p i e n a c h i a r e z z a s u q u e s t a v i c e n d a . M a l a d e s t r a l a s m e t t a d i f a r e u n a p r o p a g a n d a i n d e c e n t e " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à c o m m e s s i d a l g o v e r n o N e t a n y a h u - a g g i u n g e - s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : o l t r e 7 0 . 0 0 0 p e r s o n e u c c i s e , d o n n e e b a m b i n i t r a l e v i t t i m e , o s p e d a l i b o m b a r d a t i , G a z a r a s a a l s u o l o . C r i m i n i c h e n o n s a r a n n o d i m e n t i c a t i , c o s ì c o m e n o n p o t r à e s s e r e d i m e n t i c a t o i l r u o l o i n a c c e t t a b i l e e i n t o l l e r a b i l e d e l G o v e r n o i t a l i a n o , c h e h a c o n t i n u a t o a v e n d e r e a r m i , a f o r n i r e c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a e a s o s t e n e r e c h i s i è m a c c h i a t o d i q u e s t i g r a v i s s i m i c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à . N e s s u n o p u ò p e r m e t t e r s i d i c r i m i n a l i z z a r e m i l i o n i d i p e r s o n e s c e s e i n p i a z z a i n q u e s t i m e s i p e r d i r e s t o p a l l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , a t t r a v e r s o l ’ o r r i b i l e e q u a z i o n e s e c o n d o c u i c h i m a n i f e s t a p e r l a p a c e s a r e b b e a m i c o d e i t e r r o r i s t i . C h i f a o g g i q u e s t a o p e r a z i o n e l o f a p e r o f f r i r e u n a l i b i a c h i h a i n v e c e c o m m e s s o c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à , c o m e i l G o v e r n o N e t a n y a h u " .