R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a r r e s t o d i H a n n o u n c o n f e r m a c h e F r a t e l l i d ’ I t a l i a a v e v a r a g i o n e n e l d e n u n c i a r e l a p e r i c o l o s i t à d i u n p e r s o n a g g i o c h e o g g i g r a z i e a l l a v o r o c o n d o t t o d a l l a P o l i z i a d i S t a t o e d a l l a G u a r d i a d i F i n a n z a v i e n e c o n c h i a r e z z a a c c e r t a t a . U n a r e t e d e d i t a a f i n a n z i a r e l ’ e s t r e m i s m o e i l f o n d a m e n t a l i s m o i s l a m i c o d i H a m a s , c o l p e v o l e d e l l ’ i n f a m e a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e . D i n a n z i a t u t t o q u e s t o c o s a d i r a n n o l a s i n i s t r a e i l M o v i m e n t o C i n q u e s t e l l e ? I n q u e s t i a n n i , i n f a t t i , n o n h a n n o m a i f a t t o m a n c a r e i l l o r o s o s t e g n o , a d d i r i t t u r a o s p i t a n d o i n c o n v e g n i a l l a C a m e r a l o s t e s s o H a n n o u n " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i . " A l f i a n c o d e l l a p r o p a g a n d a p r o - P a l - a g g i u n g e - i n u n a v e r g o g n o s a g a r a a c h i f o s s e p i ù s o l i d a l e e v i c i n o a u n p e r s o n a g g i o c h e i n v e c e e r a i n t e n t o a g u i d a r e u n ’ o r g a n i z z a z i o n e d e d i t a a f i n a n z i a r e i l t e r r o r i s m o d i H a m a s d a l l ’ I t a l i a . I l t u t t o c o n i l r i s u l t a t o d i e s p o r r e g l i i t a l i a n i a d u n a g r a v e m i n a c c i a p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . F r a t e l l i d ’ I t a l i a r i b a d i s c e i l s u o i m p e g n o c o n t r o l a p r o p a g a n d a p r o - P a l e s u l l a n e c e s s i t à d i c o n t r a s t a r e c o n f o r z a q u a l s i a s i s o s t e g n o a l t e r r o r i s m o i s l a m i c o , c o m e g l i a r r e s t i d i o g g i c o n f e r m a n o ” .