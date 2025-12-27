R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n g r a t u l a z i o n i a i n q u i r e n t i e F o r z e d e l l ’ O r d i n e p e r l ’ o p e r a z i o n e c h e h a p o r t a t o a l l ’ a r r e s t o d i 9 p e r s o n e i n I t a l i a c o n l ’ a c c u s a d i f i n a n z i a r e H a m a s . I p r i m i r i l i e v i d ’ i n d a g i n e c o n f e r m a n o q u a n t o l a s i g l a t e r r o r i s t i c a , p u r t r o p p o , a b b i a d e g l i a g g a n c i p r o f o n d i e c a p i l l a r i . L ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a f a r à i l p r o p r i o p e r c o r s o , m a q u e s t a i n c h i e s t a c o n f e r m a q u a n t o g l i a t t o r i d e m o c r a t i c i , n e s s u n o e s c l u s o , a b b i a n o i l d o v e r e d i c o n t r a p p o r s i c o n o g n i m e z z o , p o l i t i c o e c u l t u r a l e , a l l a d i f f u s i o n e d e l f o n d a m e n t a l i s m o i s l a m i c o . N e s s u n a l i b i i d e o l o g i c o d e v e e s s e r e f o r n i t o a c h i , c o m e H a m a s e s i g l e a l l e a t i , h a c o m e o b i e t t i v o l a c a n c e l l a z i o n e d ’ I s r a e l e e l a p r a t i c a d e l l a v i o l e n z a a n t i o c c i d e n t a l e ” . L o a f f e r m a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i a d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i d e l p a r t i t o .