Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Congratulazioni a inquirenti e Forze dellOrdine per loperazione che ha portato allarresto di 9 persone in Italia con laccusa di finanziare Hamas. I primi rilievi dindagine confermano quanto la sigla terroristica, purtroppo, abbia degli agganci profondi e capillari. Lautorità giudiziaria farà il proprio percorso, ma questa inchiesta conferma quanto gli attori democratici, nessuno escluso, abbiano il dovere di contrapporsi con ogni mezzo, politico e culturale, alla diffusione del fondamentalismo islamico. Nessun alibi ideologico deve essere fornito a chi, come Hamas e sigle alleati, ha come obiettivo la cancellazione dIsraele e la pratica della violenza antioccidentale. Lo afferma Deborah Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia e responsabile del dipartimento Esteri del partito.