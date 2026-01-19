P a l e r m o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D i v e r s e l e g g e r e s c o s s e d i t e r r e m o t o s o n o s t a t e a v v e r t i t e o g g i l u n e d ì 1 9 g e n n a i o a l l ' a l b a n e l M e s s i n e s e . A l l e 5 . 1 7 s i è v e r i f i c a t a u n a s c o s s a d i m a g n i t u d o 3 . 5 ( l a p i ù f o r t e ) a 4 k m d a M i l i t e l l o R o s m a r i n o e a u n a p r o f o n d i t à d i 8 . 8 k m , m e n t r e a l l e 5 . 4 7 n e è s t a t a a v v e r t i t a u n ' a l t r a d i m a g n i t u d o d i 2 . 7 n e i p r e s s i d i A l c a r a L i F u s i . L a t e r r a a v e v a t r e m a t o g i à d o m e n i c a : u n a s c o s s a d i m a g n i t u d o 4 e r a s t a t a r e g i s t r a t a a l l a 1 4 : 5 4 a 2 k m a s u d d i M i l i t e l l o R o s m a r i n o . D o p o u n ' a l t r a s e r i e , u n a d e c i n a , s i s o n o s e g u i t e n e l l a n o t t e f i n o a l l ' a l b a .