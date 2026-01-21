( A d n k r o n o s ) - C o n i l c o n f e r i m e n t o i n T e c h E u r o p e F o u n d a t i o n d e i r i s p e t t i v i p o l i i n n o v a t i v i ( B 4 i e P o l i H u b ) U n i v e r s i t à B o c c o n i e P o l i t e c n i c o d i M i l a n o c o m p i o n o u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n a p i a t t a f o r m a d i i n n o v a z i o n e d i s c a l a e u r o p e a . L ’ o p e r a z i o n e r a f f o r z a l ’ i m p e g n o d e i d u e a t e n e i n e l d e e p t e c h e p o r t a s o t t o u n ’ u n i c a i n f r a s t r u t t u r a l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e : d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a a l l a n a s c i t a e c r e s c i t a d e l l e s t a r t u p , f i n o a l l ’ a c c e s s o a l m e r c a t o e a i c a p i t a l i . T e c h E u r o p e F o u n d a t i o n è s o s t e n u t a , t r a g l i a l t r i , d a I o n F o u n d a t i o n d i A n d r e a P i g n a t a r o , F s i g u i d a t a d a M a u r i z i o T a m a g n i n i e d a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o M o n z a B r i a n z a L o d i . U n p u n t o d i p a r t e n z a c h e a m b i s c e a c o l m a r e u n v u o t o s t r u t t u r a l e d e l s i s t e m a i t a l i a n o d e l l ’ i n n o v a z i o n e . A l l a g u i d a d i q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , i n s i e m e a l p r e s i d e n t e F e r r u c c i o R e s t a , c ’ è L u c a d e A n g e l i s , c e o d i T e f , c h e c o n l ’ A d n k r o n o s c o m m e n t a s i a q u e s t a n u o v a o p e r a z i o n e c h e i l f u t u r o d e l p o l o m i l a n e s e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . L a c o n f l u e n z a d i P o l i H u b e B o c c o n i f o r I n n o v a t i o n i n T e c h E u r o p e F o u n d a t i o n v i e n e d e s c r i t t a c o m e u n s a l t o d i s c a l a . È d a v v e r o q u e s t o i l p a s s a g g i o c h i a v e ? N o n s o s e o g g i p o s s i a m o d i r e d i e s s e r e g i à a p i e n a s c a l a e u r o p e a , m a s i c u r a m e n t e a b b i a m o c o s t r u i t o b a s i m o l t o s o l i d e p e r a r r i v a r c i . L e d u e u n i v e r s i t à i n s i e m e r a p p r e s e n t a n o u n a q u o t a e n o r m e d e l l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a : c i r c a l a m e t à d e i f o u n d e r e i l 9 2 % d e l c a p i t a l e r a c c o l t o d a s t a r t u p n a t e d a e x u n i v e r s i t a r i . I n o l t r e p a r l i a m o d i a t e n e i f o r t e m e n t e i n t e r n a z i o n a l i . M e t t e r e i n s i e m e q u e s t i e c o s i s t e m i s i g n i f i c a c r e a r e u n m o t o r e d i d e a l f l o w c o n n u m e r i f i n a l m e n t e c o m p e t i t i v i . P e r c h é n o n c r e a r e u n f o n d o d i v e n t u r e c a p i t a l t r a d i z i o n a l e , m a u n a f o n d a z i o n e c h e i n t e r v i e n e p r i m a d e l m e r c a t o ? P e r c h é i l p r o b l e m a o g g i n o n è l a m a n c a n z a d i c a p i t a l e , m a l a m a n c a n z a d i s t a r t u p p r o n t e p e r e s s e r e f i n a n z i a t e . S e a v e s s i m o f a t t o u n f o n d o , s a r e m m o e n t r a t i i n u n m e r c a t o g i à p r e s i d i a t o d a o t t i m i o p e r a t o r i . I l n o s t r o o b i e t t i v o è u n a l t r o : l a v o r a r e p r i m a d e l v e n t u r e c a p i t a l , q u a n d o c ’ è u n ’ i d e a a n c o r a f r a g i l e , u n o s c i e n z i a t o o u n t e a m c h e v a a i u t a t o a c a p i r e s e q u e l l a t e c n o l o g i a p u ò d i v e n t a r e i m p r e s a . I n c o s a T e f è d i v e r s a d a g l i a l t r i g r a n d i h u b e u r o p e i d e l l ’ i n n o v a z i o n e ? L e a l t r e r e a l t à , p e n s o a F r a n c i a e G e r m a n i a i n p a r t i c o l a r e , s o n o p a r t i t e c o n m o l t i a n n i d i a n t i c i p o . A b b i a m o i l v a n t a g g i o d i c o n o s c e r e q u a l i s t r a t e g i e f u n z i o n a n o m e g l i o , e v o g l i a m o e s s e r e m o l t o s i s t e m a t i c i e s c i e n t i f i c i n e l n o s t r o a p p r o c c i o . A v e r e u n a t e o r i a d i i n t e r v e n t o , m i s u r a r e l ’ i m p a t t o , c o r r e g g e r e s u b i t o c i ò c h e n o n v a . E s o p r a t t u t t o m u o v e r c i v e l o c e m e n t e . I m m a g i n i a m o u n a s t a r t u p c h e s i m u o v e c o m e u n t r e n o a d a l t a v e l o c i t à . S e t u , c o m e i n f r a s t r u t t u r a o c o m e i s t i t u z i o n e , r e s t i f e r m o s u l l a b a n c h i n a , n o n s o l o n o n r i e s c i a s a l i r c i s o p r a , m a s m e t t i a n c h e d i c a p i r e c o s a s t a s u c c e d e n d o . I l r i s c h i o è p a r l a r e d i i n n o v a z i o n e s e n z a r i u s c i r e a i n t e r c e t t a r l a . I n p o c h i m e s i – s i a m o p a r t i t i a m a r z o 2 0 2 5 - a b b i a m o f i n a n z i a t o 8 5 r i c e r c a t o r i , c o i n v o l t o 3 5 0 s t u d e n t i , l a v o r a t o c o n o l t r e s e s s a n t a s t a r t u p e c o n c l u s o u n ’ o p e r a z i o n e s t r u t t u r a l e c o m e q u e s t a f u s i o n e . P a r l a t e d i u n ’ i n f r a s t r u t t u r a p i ù c h e d i u n i n c u b a t o r e o d i u n f o n d o . C o s a s i g n i f i c a , i n c o n c r e t o ? S i g n i f i c a a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l l ’ i n n o v a z i o n e . D a l l o s t u d e n t e c h e n o n s a c o s a v o g l i a d i r e f a r e i m p r e s a , a l r i c e r c a t o r e c o n u n a t e c n o l o g i a p r o m e t t e n t e , f i n o a l l e f a s i d i s c a l e - u p . N o n s i a m o u n s i n g o l o s t r u m e n t o , m a u n a p i a t t a f o r m a c h e a c c o m p a g n a i n m o m e n t i d i v e r s i , s o p r a t t u t t o d o v e i l m e r c a t o t e n d e a n o n i n v e s t i r e , c o m e n e i T r l p i ù b a s s i ( T e c h n o l o g y R e a d i n e s s L e v e l s , u n a s c a l a s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l e u s a t a p e r m i s u r a r e i l l i v e l l o d i m a t u r i t à d i u n a t e c n o l o g i a , n d r ) . V i s i e t e d a t i o b i e t t i v i q u a n t i t a t i v i m o l t o a m b i z i o s i , c o m e m i l l e s t a r t u p e n t r o i l 2 0 3 0 . È u n t r a g u a r d o r e a l i s t i c o ? È i l v o l u m e c h e c i s i a s p e t t a d a u n e c o s i s t e m a m a t u r o . I n o s t r i b e n c h m a r k i n t e r n a z i o n a l i e s i s t o n o d a q u i n d i c i o v e n t ’ a n n i . N o i v o g l i a m o r e c u p e r a r e t e m p o e c o s t r u i r e u n c a t a l i z z a t o r e c h e r e n d a s i s t e m a t i c a l a c r e a z i o n e d ’ i m p r e s a . S e n e l 2 0 3 0 a v r e m o c o n t r i b u i t o a l l a n a s c i t a d i m i l l e s t a r t u p , v o r r à d i r e c h e i l s i s t e m a f u n z i o n a . P u n t a t e p i ù a t r a t t e n e r e t a l e n t i i t a l i a n i o a d a t t r a r r e t a l e n t i d a l l ’ e s t e r o ? N o n è u n a s c e l t a a l t e r n a t i v a . L ’ i n n o v a z i o n e n a s c e d a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . I l v e r o s u c c e s s o n o n è s o l o e v i t a r e l a f u g a d i c e r v e l l i , m a f a r e i n m o d o c h e t a l e n t i s t r a n i e r i s c e l g a n o M i l a n o e l ’ I t a l i a p e r f o n d a r e s t a r t u p . O g g i u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d e l l a n o s t r a s q u a d r a e d e g l i s t u d e n t i n e i p r o g r a m m i T e f è i n t e r n a z i o n a l e , e m o l t e s t a r t u p h a n n o t e a m m i s t i . È c o s ì c h e s i c r e a v a l o r e . S u q u a l i s e t t o r i d e e p t e c h l ’ I t a l i a h a u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o r e a l e ? L a r i c e r c a i t a l i a n a è m o l t o f o r t e i n a m b i t i c o m e n u o v i m a t e r i a l i , a e r o s p a z i o , l i f e s c i e n c e s e m e d t e c h , f o t o n i c a , r o b o t i c a e m a n i f a t t u r a a v a n z a t a . S o n o s e t t o r i c o e r e n t i c o n i l n o s t r o t e s s u t o i n d u s t r i a l e . I l n o s t r o a p p r o c c i o è r a f f o r z a r e c i ò c h e g i à f u n z i o n a , n o n c o s t r u i r e d a z e r o . P e r c h é i n I t a l i a i c a p i t a l i f a t i c a n o a n c o r a a e n t r a r e n e l d e e p t e c h ? P e r c h é m a n c a u n a p r i m a g e n e r a z i o n e a m p i a d i f o u n d e r d i s u c c e s s o c h e r e i n v e s t e n e l s i s t e m a . I c a p i t a l i c h e o g g i s o s t e n g o n o T e f s e r v o n o a c o s t r u i r e i l d e a l f l o w . Q u a n d o c i s a r a n n o p i ù s t o r i e d i s u c c e s s o , a r r i v e r a n n o a u t o m a t i c a m e n t e a n c h e p i ù i n v e s t i m e n t i p r i v a t i , c o m e è g i à s u c c e s s o i n a l t r i P a e s i e u r o p e i . E u r o p a e S t a t i U n i t i i n v e s t o n o c i f r e s i m i l i i n r i c e r c a , m a c o n r i s u l t a t i d i v e r s i . D o v e s t a l a d i f f e r e n z a ? N e g l i S t a t i U n i t i g l i i n v e s t i m e n t i s o n o p i ù c o n c e n t r a t i , i n E u r o p a p i ù f r a m m e n t a t i . N e l d e e p t e c h s e r v o n o g r a n d i s c o m m e s s e f o c a l i z z a t e . S e d i s p e r d i l e r i s o r s e , d i f f i c i l m e n t e n a s c o n o c a m p i o n i . Q u e s t a è l a p a r t i t a c h e l ’ E u r o p a d e v e a n c o r a v i n c e r e . C o m e v e d e l a q u e s t i o n e d e l l ’ e c c e s s o d i r e g o l a m e n t a z i o n e e u r o p e a ? M i c o n c e n t r e r e i s u q u a n t o l e i s t i t u z i o n i p o s s o n o f a r e p e r f a c i l i t a r e i p r o c e s s i , c o m e i l l a n c i o d i d i “ E u I n c . ” p r e s e n t a t o d a U r s u l a v o n d e r L e y e n a D a v o s . S i p r o p o n e l a c r e a z i o n e d i u n a n u o v a s t r u t t u r a s o c i e t a r i a a u t e n t i c a m e n t e e u r o p e a , s o p r a n n o m i n a t a i l “ 2 8 ° r e g i m e ” , c h e c o n s e n t i r e b b e a l l e i m p r e s e d i r e g i s t r a r s i e o p e r a r e i n t u t t i g l i S t a t i m e m b r i d e l l ’ U n i o n e c o n u n s o l o i n s i e m e d i r e g o l e , f a c i l i t a n d o l a c r e s c i t a t r a n s f r o n t a l i e r a e l a r a c c o l t a d i c a p i t a l i i n m o d o s e m p l i c e e r a p i d o . S i d e v e p a r t i r e d a q u i . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )