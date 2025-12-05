R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ a n n o c h e s e g n a i l 7 0 m o a n n i v e r s a r i o d e l l a s c o m p a r s a d i F r i d a K a h l o , t o r n a a R o m a u n o d e g l i o m a g g i p i ù i n t e n s i e a p p r e z z a t i d e d i c a t i a l l a c e l e b r e p i t t r i c e m e s s i c a n a . I l 1 0 d i c e m b r e , i l T e a t r o T r a s t e v e r e o s p i t e r à l o s p e t t a c o l o ' T r e m e n d a m e n t e F r i d a ' , s c r i t t o e d i r e t t o d a I l a r i a R e z z i e i n t e r p r e t a t o d a M a r i a G r a z i a A d a m o . P i ù c h e u n a s e m p l i c e r a p p r e s e n t a z i o n e , i l m o n o l o g o s a r à u n ' e s p e r i e n z a d i " t r a s f i g u r a z i o n e " . G r a z i e a u n a r e g i a l i n e a r e e p r i v a d i o r p e l l i s t i l i s t i c i , c h e l a s c i a s p a z i o a l l a p o t e n z a d e l l a p a r o l a e d e l g e s t o , i l p u b b l i c o v i e n e t r a s p o r t a t o i m m e d i a t a m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l a C a s a A z u l , t r a l e p a r e t i i n t i m e e d o l o r o s e d o v e l ’ a r t e d i F r i d a p r e n d e v a v i t a . I l t e s t o è u n v i a g g i o v i s c e r a l e c h e a l t e r n a e m o z i o n i v i o l e n t e a i l l u s o r i m o m e n t i d i p a c e , r i s p e c c h i a n d o i l t u r b i n i o i n t e r i o r e d e l l ' a r t i s t a . I l c u o r e p u l s a n t e d e l l a p i è c e r i s i e d e n e l l a s t r a o r d i n a r i a p r o v a d ' a t t r i c e d i M a r i a G r a z i a A d a m o . S u l p a l c o n o n a s s i s t i a m o a u n ’ i n t e r p r e t a z i o n e , m a a u n a v e r a e p r o p r i a i n c a r n a z i o n e : l ' a t t r i c e n o n " f a " F r i d a , d i v e n t a F r i d a . A l d i l à d i u n ’ i m p r e s s i o n a n t e s o m i g l i a n z a f i s i c a , è i l l a v o r o s u l c o r p o e s u l l a v o c e a l a s c i a r e a t t o n i t i . C o n u n a f i s i c i t à c o n s a p e v o l e e c l a u d i c a n t e e u n a v o c a l i t à m o d u l a t a s u r e g i s t r i c h e v a n n o d a l r o c o a l g r a f f i a n t e , f i n o a l s u a d e n t e e a l l ’ i m p e r i o s o , l a A d a m o r e s t i t u i s c e l a f o l l i a , l a p a s s i o n e e l a f o r z a d i u n a d o n n a c h e h a s a p u t o t r a s f o r m a r e i l d o l o r e i n c o l o r e . L o s p e t t a c o l o t o r n a i n s c e n a f o r t e d i d u e a n n i d i e m o z i o n i e s o l d o u t i n t u t t a I t a l i a , p a r t e n d o d a l l ' a n t e p r i m a n a z i o n a l e a l " P a l c o 3 7 " f i n o a l l e t o u r n é e e s t i v e . L a s c e l t a d i r i p r o p o r l o a d i c e m b r e n o n è c a s u a l e : r i e v o c a i l d i c e m b r e d e l 1 9 3 3 , q u a n d o F r i d a r i e n t r ò i n M e s s i c o p e r r i t r o v a r e l e s u e r a d i c i . A l l o s t e s s o m o d o , q u e s t o " r i t o r n o a c a s a " c e l e b r a u n " N a t a l e i n t e r i o r e " f a t t o d i r e s i l i e n z a e a u t e n t i c i t à , o f f r e n d o a l l o s p e t t a t o r e u n g i o c o t e a t r a l e c o s ì i m m e r s i v o d a r e n d e r e i m p e r c e t t i b i l e i l c o n f i n e t r a i l v e r o e i l v e r o s i m i l e .