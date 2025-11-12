R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E v o l u z i o n e d e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l l a t a l a s s e m i a , d a l l e t e r a p i e t r a s f u s i o n a l i a l l a c h e l a z i o n e d e l f e r r o , f i n o a l l e n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n f a s e d i s v i l u p p o . S o n o i t e m i d e l m e d i a t u t o r i a l ' V i a g g i o n e l l a t a l a s s e m i a : b u r d e n , g e s t i o n e c l i n i c a , c u r e d i o g g i e d i d o m a n i ' , p r o m o s s o d a A v a n z a n i t e B i o s c i e n c e B v . L a t a l a s s e m i a - r i c o r d a u n a n o t a - è u n a m a l a t t i a g e n e t i c a d e l s a n g u e c h e c o m p o r t a a n e m i a c r o n i c a e p u ò c a u s a r e c o m p l i c a n z e g r a v i a c a r i c o d i d i v e r s i o r g a n i . I n I t a l i a s i s t i m a c h e c i r c a 7 . 2 0 0 p e r s o n e c o n v i v a n o c o n f o r m e s e v e r e d e l l a p a t o l o g i a , c o n u n a p r e v a l e n z a m a g g i o r e i n S a r d e g n a , S i c i l i a e C a l a b r i a , e c h e c i r c a 3 m i l i o n i s i a n o p o r t a t o r i s a n i d e l t r a t t o t a l a s s e m i c o . N e g l i u l t i m i d e c e n n i i p r o g r e s s i n e l l e t e r a p i e t r a s f u s i o n a l i e n e l l a c h e l a z i o n e d e l f e r r o h a n n o c o n s e n t i t o u n i m p o r t a n t e a u m e n t o d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a , c h e o g g i p u ò s u p e r a r e i 7 0 a n n i n e i p a z i e n t i t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t i . T u t t a v i a , i l b u r d e n d e l l a m a l a t t i a r i m a n e e l e v a t o e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o s t r u t t u r a t o e c o n t i n u o . L a p a t o l o g i a c o m p r e n d e q u a d r i c l i n i c i d i v e r s i , d e f i n i t i s e c o n d o i l t i p o d i m u t a z i o n e g e n e t i c a c o i n v o l t a n e l l a p r o d u z i o n e d e l l ' e m o g l o b i n a : l ' α - t a l a s s e m i a , l e g a t a a d a l t e r a z i o n i d e l l e c a t e n e a l f a , p i ù r a r a n e l n o s t r o p a e s e , e l a β - t a l a s s e m i a , c a r a t t e r i z z a t a d a u n d i f e t t o n e l l a s i n t e s i d e l l e c a t e n e b e t a . I n o l t r e , a s e c o n d a d e l l a g r a v i t à d e l l ' a n e m i a è p o s s i b i l e d i s t i n g u e r e f o r m e t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t i , i n c u i i p a z i e n t i n e c e s s i t a n o d i t r a s f u s i o n i r e g o l a r i d i g l o b u l i r o s s i o g n i 2 - 4 s e t t i m a n e p e r m a n t e n e r e l i v e l l i a d e g u a t i d i e m o g l o b i n a e p r e v e n i r e d a n n i d ' o r g a n o , e f o r m e n o n t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t i , c a r a t t e r i z z a t e d a u n ' a n e m i a m e n o s e v e r a , m a c o m u n q u e a s s o c i a t a n e l t e m p o a c o m p l i c a n z e c l i n i c h e l e g a t e a l l a r i d o t t a o s s i g e n a z i o n e d e i t e s s u t i e a l p r o g r e s s i v o a c c u m u l o d i f e r r o d o v u t o a l l ' e r i t r o p o i e s i i n e f f i c a c e . " L a t a l a s s e m i a è u n a p a t o l o g i a e r e d i t a r i a c r o n i c a c h e c o i n v o l g e n o n s o l t a n t o i l s a n g u e , m a n u m e r o s i o r g a n i e a p p a r a t i , c o n u n i m p a t t o c l i n i c o e p s i c o l o g i c o s i g n i f i c a t i v o - s p i e g a M a r i a D o m e n i c a C a p p e l l i n i , p r o f e s s o r e o n o r a r i o d i M e d i c i n a i n t e r n a d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - L a p r e v e n z i o n e e l a d i a g n o s i p r e c o c e h a n n o r i d o t t o l a n a s c i t a d i n u o v i c a s i , m a i n I t a l i a c o n v i v o n o c o n q u e s t a c o n d i z i o n e m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e n e c e s s i t a n o d i c u r e s p e c i a l i s t i c h e p e r t u t t a l a v i t a . G r a z i e a i p r o g r e s s i n e l l a t e r a p i a t r a s f u s i o n a l e e n e l l a c h e l a z i o n e d e l f e r r o , l e a s p e t t a t i v e d i v i t a s o n o n o t e v o l m e n t e c r e s c i u t e ; t u t t a v i a , n o n o s t a n t e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a , l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e v e r i m a n e r e a l c e n t r o d e l l a n o s t r a a t t e n z i o n e . L ' i m p e g n o è q u e l l o d i p e r s o n a l i z z a r e l e c u r e i n b a s e a l l ' e t à , a l l e c o m o r b i d i t à e a l l a s t o r i a c l i n i c a d i c i a s c u n p a z i e n t e , g a r a n t e n d o u n a p r e s a i n c a r i c o r e a l m e n t e g l o b a l e " . L e t r a s f u s i o n i d i g l o b u l i r o s s i - p r o s e g u e l a n o t a - r a p p r e s e n t a n o i l c a r d i n e d e l l a t e r a p i a n e l l a m a l a t t i a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e e c o n s e n t o n o u n a c r e s c i t a n o r m a l e n e i b a m b i n i e i l m a n t e n i m e n t o d e l l e a t t i v i t à f i s i c h e e l a v o r a t i v e n e g l i a d u l t i . T u t t a v i a , l ' a c c u m u l o d i f e r r o c h e n e d e r i v a c o m p o r t a l a n e c e s s i t à d i u n a t e r a p i a f e r r o c h e l a n t e c o n t i n u a t i v a p e r p r e v e n i r e c o m p l i c a n z e d ' o r g a n o t a l v o l t a s e v e r e . A n c h e i p a z i e n t i c o n f o r m e n o n t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t i p o s s o n o a n d a r e i n c o n t r o a c o m p l i c a n z e c h e r i c h i e d o n o m o n i t o r a g g i o e i n t e r v e n t i t e r a p e u t i c i . " I l b u r d e n a s s i s t e n z i a l e e p s i c o l o g i c o r i m a n e e l e v a t o p e r i p a z i e n t i e p e r l e l o r o f a m i g l i e - s o t t o l i n e a F i l o m e n a L o n g o , d i r e t t r i c e d e l l ' U o c T a l a s s e m i e e d E m o g l o b i n o p a t i e p r e s s o l ' A o u A r c i s p e d a l e S a n t ' A n n a d i F e r r a r a - L a n e c e s s i t à d i p r o g r a m m a r e t r a s f u s i o n i r e g o l a r i , i l c o n t r o l l o d e l s o v r a c c a r i c o d i f e r r o e l e f r e q u e n t i s o r v e g l i a n z e s t r u m e n t a l i d e t e r m i n a n o u n ' i m p o r t a n t e c o m p l e s s i t à g e s t i o n a l e . I n o l t r e , l ' a l l u n g a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a h a p o r t a t o a l l a c o m p a r s a d i c o m o r b i d i t à q u a l i e n d o c r i n o p a t i e , c o m p l i c a n z e c a r d i o v a s c o l a r i e o s t e o p o r o s i , c h e r i c h i e d o n o u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e c o s t a n t e . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e u n a r e t e d i c e n t r i s p e c i a l i z z a t i c h e c o l l a b o r i i n m o d o s i n e r g i c o , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e u n i f o r m i t à d i t r a t t a m e n t o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . L a d i p e n d e n z a d a l l e t r a s f u s i o n i i n c i d e s u l l a q u o t i d i a n i t à d e i p i ù g i o v a n i , c h e d e v o n o c o n c i l i a r e l a t e r a p i a c o n a t t i v i t à s c o l a s t i c h e , f a m i l i a r i e s o c i a l i . " P e r l a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i i l s a n g u e r a p p r e s e n t a i l p r i m o f a r m a c o , u n f a r m a c o c h e n o n s i c o m p r a , m a c h e p e r m e t t e d i v i v e r e - e v i d e n z i a R a f f a e l l a O r i g a , p r o f e s s o r e d i P e d i a t r i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i C a g l i a r i - L e t r a s f u s i o n i h a n n o l o s c o p o d i c o n s e n t i r e u n a c r e s c i t a a d e g u a t a , g a r a n t i r e u n ' o s s i g e n a z i o n e s u f f i c i e n t e d e i t e s s u t i e r i d u r r e l ' e r i t r o p o i e s i m i d o l l a r e i n e f f i c a c e , c o n t r i b u e n d o c o s ì a c o n t e n e r e l ' a s s o r b i m e n t o i n t e s t i n a l e d i f e r r o . T u t t a v i a , i l t r a t t a m e n t o d e v e e s s e r e a f f i a n c a t o d a u n a c o r r e t t a t e r a p i a f e r r o c h e l a n t e p e r p r e v e n i r e l a t o s s i c i t à d ' o r g a n o . L ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a , c h e d e v e e s s e r e m a n t e n u t a p e r t u t t a l a v i t a , r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o c r u c i a l e e t a l v o l t a d i f f i c o l t o s o , s o p r a t t u t t o n e i p a z i e n t i p i ù g i o v a n i . L a r i c e r c a s t a o f f r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e , c o n f a r m a c i i n g r a d o d i m i g l i o r a r e i l i v e l l i d i e m o g l o b i n a e r i d u r r e i l f a b b i s o g n o t r a s f u s i o n a l e , f a v o r e n d o u n a m a g g i o r e a u t o n o m i a e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . L e i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e i n c o r s o d i s v i l u p p o - c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i - p u n t a n o a m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e i l c o n t r o l l o d e l l ' a n e m i a e d e l s o v r a c c a r i c o d i f e r r o , c o n l ' o b i e t t i v o d i r e n d e r e i l p e r c o r s o d i c u r a p i ù s o s t e n i b i l e e d i a c c o m p a g n a r e i p a z i e n t i v e r s o u n a m i g l i o r e q u a l i t à e a s p e t t a t i v a d i v i t a .