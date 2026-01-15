R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s a n i t à è u n a p r i o r i t à e a l l a s a n i t à n o n v e r r à t o l t o a l c u n i n t e r v e n t o , p u r d o v e n d o f r o n t e g g i a r e a l t r e s p e s e i n r e l a z i o n e a l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a d e t t o i l v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i , m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' S a n i t a ' : e l i m i n a r e l e i n c o m p a t i b i l i t à p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a e r a f f o r z a r e i l S s n p u b b l i c o ' , o r g a n i z z a t a a l l a C a m e r a d a F i p e r i l l u s t r a r e i l t e s t o d i l e g g e p r o m o s s o d a i g r u p p i p a r l a m e n t a r i e d a l l a C o n s u l t a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a e i l f e n o m e n o d e i ' g e t t o n i s t i ' , a u m e n t a n d o g l i o r a r i d i d i s p o n i b i l i t à d e i m e d i c i p u b b l i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , d e i p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a e d i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i e o s p e d a l i e r i d e l S s n , s e n z a r i d u r r e l a q u a l i t à o l a s i c u r e z z a d e l l e c u r e . " S i a m o f o r z a d i G o v e r n o " , h a a f f e r m a t o T a j a n i , e " f i n d a l l ' i n i z i o a b b i a m o s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l t e m a s a n i t a r i o . O b i e t t i v o d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e è p u n t a r e a u n a m e d i c i n a d i p r o s s i m i t à , p e r d a r e m i g l i o r r i s p o s t a a i c i t t a d i n i d a t u t t i i p u n t i d i v i s t a e r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a . M a n c a n o m e d i c i e i n f e r m i e r i e l ' i n c o m p a t i b i l i t à r e n d e p i ù d i f f i c i l e i l l a v o r o d e l m e d i c o , r i d u c e i l n u m e r o d e i m e d i c i d i s p o n i b i l i p e r a i u t a r e e p e r d a r e r i s p o s t e a i c i t t a d i n i " . L a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e l c i t t a d i n o " p e r n o i r a p p r e s e n t a u n a p r i o r i t à . R i d u z i o n e d e l l e t a s s e e t u t e l a d e l l a s a l u t e s o n o d u e p i l a s t r i d e l l a n o s t r a a z i o n e p o l i t i c a " . T a j a n i h a p o i s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l o s p o r t , " u n f o r t e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e c h e p o r t a a r i d u r r e a n c h e l a s p e s a s a n i t a r i a . P e r c h é s e s i f a p r e v e n z i o n e , a n c h e a t t r a v e r s o u n ' a t t i v i t à f i s i c a p a r t e n d o d a l l e s c u o l e e l e m e n t a r i , s i s p e n d e d i m e n o p e r c h é s e s i s t a m e g l i o " . T r a g l i o b i e t t i v i d e l p r o v v e d i m e n t o c ' è q u e l l o d i p e r m e t t e r e " i n p i e n a l i b e r t à a n c h e a l g r a n d e c a r d i o l o g o o a l g e n i o d e l l a l o t t a a l c a n c r o c h e l a v o r a n o i n o s p e d a l e d i v i s i t a r e i p a z i e n t i a n c h e n e l l a C a s a d i c o m u n i t à - e v i d e n z i a t o T a j a n i - P e r c h é d o b b i a m o p r i v a r e i l c i t t a d i n o d e l s a p e r e , d e l l ' e s p e r i e n z a , d e l l a c a p a c i t à , d e l l a g e n i a l i t à d i q u e s t i m e d i c i ? " . I l v i c e p r e m i e r h a v o l u t o p r e c i s a r e c h e " s i t r a t t a d i u n a s c e l t a d e l m e d i c o " v o l e r l a v o r a r e d e l l e o r e a g g i u n t i v e a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à , n o n c ' è n e s s u n o b b l i g o a f a r e t u t t o . " N o i - h a r i m a r c a t o T a j a n i - c o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o c o n s e n t i a m o a c h i h a u n v o c a z i o n e p a r t i c o l a r e d i v i s i t a r e i p a z i e n t i i n a m b u l a t o r i o , m e n t r e o g g i l o p o s s o n o f a r e n e l p r i v a t o . Q u e s t o n o n è g i u s t o . P o i o g n u n o è l i b e r o d i f a r e q u e l l o c h e v u o l e , è u n a l i b e r a p r o f e s s i o n e , m a c i s o n o d e i m e d i c i c h e r i n u n c i a n d o a v o l t e a g u a d a g n a r e d i p i ù s o n o p r o n t i a f a r e u n s e r v i z i o p e r c h é è n e l l a n a t u r a d e l m e d i c o " . A l l a d o m a n d a s u i c a r i c h i d i l a v o r o , g i à p e s a n t i p e r i m e d i c i d e l S s n , i l l e a d e r d i F o r z a I t a l i a h a a s s i c u r a t o : " N o n d o v r a n n o f a r e p i ù o r e , d i c o c h e s a r a n n o l i b e r i d i d e c i d e r e s e f a r e o m e n o 3 o r e a s e t t i m a n a i n p i ù , s e v o l e r v i s i t a r e 2 0 p e r s o n e o p p u r e n o . L a n o s t r a è u n a p r o p o s t a d i l i b e r t à : t u s e i m e d i c o e l a v o r i i n o s p e d a l e , p u o i a n d a r e a f a r e v i s i t e p r i v a t e e g u a d a g n a r e d i p i ù , p e r ò s e s e i u n m e d i c o f i l a n t r o p o e p r e f e r i s c i g u a d a g n a r e d i m e n o e a n d a r e a d a r e u n a m a n o a q u e i p a z i e n t i c h e n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i d i p a g a r e 1 0 0 e u r o a v i s i t a , n o i n o n g l i e l o p o s s i a m o i m p e d i r e " .