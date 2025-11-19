R o m a , 1 8 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ N o i v o g l i a m o c h e l ' i t a l i a n o p o s s a e s s e r e a n c h e l i n g u a d e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a . L ' I t a l i a è u n p a e s e i n d u s t r i a l e , m o l t i p a e s i c h e i n t e r l o q u i s c o n o c o n n o i s o n o p a e s i i n d u s t r i a l i , m o l t i s o n o p a e s i i n v i a d i s v i l u p p o c h e v o g l i o n o c o n o s c e r e i l n o s t r o s a p e r f a r e , m a h a n n o m a t e r i e p r i m e , q u i n d i s i p o s s o n o f a r e a c c o r d i u t i l i p e r e n t r a m b i " . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a p r i m a c o n f e r e n z a s u l l ' I t a l o f o n i a i n c o r s o a V i l l a M a d a m a . L a c o m u n i t à d e l l ' I t a l o f o n i a " d e v e e s s e r e v e r a m e n t e u n o s t r u m e n t o a t t i v o , n o n è s o l t a n t o u n o s t r u m e n t o c e r t a m e n t e c u l t u r a l e , m a è m o l t o d i p i ù , è u n m o d o p e r t e n e r e l e g a m i " , h a p r o s e g u i t o T a j a n i , s e c o n d o c u i " n e l d o c u m e n t o c h e a p p r o v e r e m o - e d è l a p r i m a v o l t a c h e t u t t i i n s i e m e f a c c i a m o u n a s c e l t a d i q u e s t o t i p o - n o n c i s a r a n n o v i n c o l i , n o n c i s a r a n n o i m p e g n i d i t i p o e c o n o m i c o , è u n a s c e l t a d i l i b e r t à q u i n d i u n p e r c o r s o a p e r t o a t u t t i q u a n t i i P a e s i c h e n e v o r r a n n o f a r e p a r t e " . S e c o n d o i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a , l ' i t a l i a n o d e v e d i v e n t a r e a n c h e u n o " s t r u m e n t o , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o c i r i g u a r d a , d i p a c e . I n u n m o m e n t o i n c u i s i p a r l a s p e s s o d i e r i g e r e m u r i , l a c o m u n i t à d e l l ' I t a l o f o n i a è i n v e c e u n m o d o n u o v o p e r c o s t r u i r e p o n t i " . P e r T a j a n i , " o g g i n o i n o n o r g a n i z z i a m o s o l t a n t o u n a c o n f e r e n z a p e r d i r e a l c u n e c o s e , n o n è u n a t a n t u m , è l ' i n i z i o d i u n a n u o v a s t a g i o n e . O g g i t e n i a m o a b a t t e s i m o l a n a s c i t a d i u n a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " c o m p o s t a d a " t u t t i c o l o r o c h e p a r l a n o , t u t t i c o l o r o c h e a m a n o , t u t t i c o l o r o c h e c o n o s c o n o e a n c h e c o l o r o c h e v o g l i o n o s t u d i a r e l a l i n g u a i t a l i a n a . Q u i n d i è u n a g i o r n a t a m o l t o i m p o r t a n t e p e r t u t t i q u a n t i n o i " .