M i l a n o , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R e s t r i z i o n e c a l o r i c a d i n u o v o s o t t o l a l e n t e d e l l a s c i e n z a . L ' a p p r o c c i o c h e p r e v e d e d i r i d u r r e l ' a p p o r t o t o t a l e c h e g i o r n a l m e n t e v i e n e i n t r o d o t t o c o n l a d i e t a v i e n e e s p l o r a t o d a u n t e a m d i r i c e r c a t o r i i n c h i a v e p r o t e t t i v a p e r i l c e r v e l l o , r i s p e t t o a i c a m b i a m e n t i d a n n o s i c h e p o s s o n o i n s o r g e r e c o n l ' e t à . D a l n u o v o s t u d i o , a f i r m a d i e s p e r t i d e l l a B o s t o n U n i v e r s i t y C h o b a n i a n & A v e d i s i a n S c h o o l o f M e d i c i n e , e m e r g e c h e c o n s u m a r e i l 3 0 % d i c a l o r i e i n m e n o r i s p e t t o a l s o l i t o p e r p i ù d i 2 0 a n n i p o t r e b b e r a l l e n t a r e l ' i n v e c c h i a m e n t o c e r e b r a l e . C o n l ' a v a n z a r e d e l t e m p o , s p i e g a n o g l i a u t o r i , l e c e l l u l e d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e v a n n o i n c o n t r o a d i s f u n z i o n i m e t a b o l i c h e e u n a u m e n t o d e l d a n n o o s s i d a t i v o . Q u e s t i p r o b l e m i c e l l u l a r i r i s c h i a n o d i c o m p r o m e t t e r e l a c a p a c i t à d i p r e s e r v a r e l a g u a i n a m i e l i n i c a ( i l r i v e s t i m e n t o p r o t e t t i v o c h e c i r c o n d a l e f i b r e n e r v o s e ) , p o r t a n d o a l l a d e g r a d a z i o n e d e l l a s o s t a n z a b i a n c a c o r r e l a t a a l l ' e t à . L a m i c r o g l i a è l a p r i n c i p a l e c e l l u l a i m m u n i t a r i a d e l c e r v e l l o e l a s u a a t t i v a z i o n e è u n a n o r m a l e r i s p o s t a a l e s i o n i o i n f e z i o n i . I n c o n d i z i o n i c o m e l ' i n v e c c h i a m e n t o o l ' A l z h e i m e r , l a m i c r o g l i a p u ò a t t i v a r s i c r o n i c a m e n t e , p o r t a n d o a u n o s t a t o i n f i a m m a t o r i o d a n n o s o c h e i m p a t t a s u i n e u r o n i , m a l e r a g i o n i e s a t t e d i q u e s t o p r o c e s s o n o n s o n o a n c o r a d e l t u t t o c h i a r e . L o s t u d i o d e i r i c e r c a t o r i U s a è s t a t o c o n d o t t o u t i l i z z a n d o u n m o d e l l o s p e r i m e n t a l e s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t o a l l ' u o m o . " S e b b e n e l a r e s t r i z i o n e c a l o r i c a s i a u n i n t e r v e n t o c o n s o l i d a t o c h e p u ò r a l l e n t a r e l ' i n v e c c h i a m e n t o b i o l o g i c o e r i d u r r e l e a l t e r a z i o n i m e t a b o l i c h e l e g a t e a l l ' e t à i n m o d e l l i s p e r i m e n t a l i d i b r e v e d u r a t a " , i l l a v o r o a p p e n a p u b b l i c a t o s u ' A g i n g C e l l ' " f o r n i s c e u n a r a r a p r o v a a l u n g o t e r m i n e c h e l a r e s t r i z i o n e c a l o r i c a p u ò a n c h e p r o t e g g e r e d a l l ' i n v e c c h i a m e n t o c e r e b r a l e i n s p e c i e p i ù c o m p l e s s e " , i l l u s t r a l ' a u t r i c e c o r r i s p o n d e n t e A n a V i t a n t o n i o , s t u d e n t e s s a P h d a l q u i n t o a n n o d e l D i p a r t i m e n t o d i f a r m a c o l o g i a , f i s i o l o g i a e b i o f i s i c a . L a r i c e r c a s i b a s a s u u n o s t u d i o a v v i a t o n e g l i a n n i ' 8 0 i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l N a t i o n a l I n s t i t u t e o n A g i n g c o i n v o l g e n d o 2 g r u p p i : u n o s e g u i v a u n a d i e t a n o r m a l e e d e q u i l i b r a t a , m e n t r e l ' a l t r o a s s u m e v a c i r c a i l 3 0 % d i c a l o r i e i n m e n o . L ' o b i e t t i v o o r i g i n a l e e r a d e t e r m i n a r e s e u n a p p o r t o c a l o r i c o r i d o t t o p o t e s s e p r o l u n g a r e l a d u r a t a d e l l a v i t a . I p a r t e c i p a n t i h a n n o v i s s u t o l a l o r o v i t a n a t u r a l e e i l o r o c e r v e l l i s o n o s t a t i a n a l i z z a t i p o s t - m o r t e m . I r i c e r c a t o r i h a n n o u t i l i z z a t o u n a t e c n i c a n o t a c o m e s e q u e n z i a m e n t o d e l l ' R n a a s i n g o l o n u c l e o , c h e h a p e r m e s s o l o r o d i v a l u t a r e i l p r o f i l o m o l e c o l a r e d e l l e s i n g o l e c e l l u l e c e r e b r a l i . H a n n o c o n f r o n t a t o l e c e l l u l e c e r e b r a l i d i c h i s e g u i v a u n a d i e t a n o r m a l e c o n q u e l l e d e l l e p e r s o n e s o t t o p o s t e a d i e t a i p o c a l o r i c a , i l c h e h a p e r m e s s o d i o s s e r v a r e c o m e u n a p p o r t o c a l o r i c o r i d o t t o i n f l u i s s e s u l l ' e s p r e s s i o n e d e i g e n i e s u l l ' a t t i v i t à d e i p e r c o r s i l e g a t i a l l ' i n v e c c h i a m e n t o n e l l e c e l l u l e c e r e b r a l i . L e c e l l u l e c e r e b r a l i s o t t o p o s t e a r e s t r i z i o n e c a l o r i c a s o n o r i s u l t a t e m e t a b o l i c a m e n t e p i ù s a n e e p i ù f u n z i o n a l i , e s i b e n d o u n a m a g g i o r e e s p r e s s i o n e d e i g e n i c o r r e l a t i a l l a m i e l i n a e u n ' a t t i v i t à p o t e n z i a t a n e i p r i n c i p a l i p e r c o r s i m e t a b o l i c i c h e s o n o c r u c i a l i p e r l a p r o d u z i o n e e i l m a n t e n i m e n t o d e l l a m i e l i n a . S e c o n d o g l i a u t o r i , q u e s t i r i s u l t a t i s u p p o r t a n o l ' i d e a c h e i n t e r v e n t i d i e t e t i c i a l u n g o t e r m i n e p o s s a n o i n f l u e n z a r e l a t r a i e t t o r i a d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o c e r e b r a l e a l i v e l l o c e l l u l a r e . " C i ò è i m p o r t a n t e p e r c h é q u e s t e a l t e r a z i o n i c e l l u l a r i p o t r e b b e r o a v e r e i m p l i c a z i o n i r i l e v a n t i p e r l a c o g n i z i o n e e l ' a p p r e n d i m e n t o - r i m a r c a T a r a L . M o o r e , P h d , p r o f e s s o r e s s a d i a n a t o m i a e n e u r o b i o l o g i a - I n a l t r e p a r o l e , l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i p o s s o n o i n f l u e n z a r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o e u n a p p o r t o c a l o r i c o r i d o t t o p u ò r a l l e n t a r e a l c u n i a s p e t t i d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o c e r e b r a l e s e i m p l e m e n t a t o a l u n g o t e r m i n e " .