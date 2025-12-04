R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - U n m e r c a t o i l l e c i t o s e m p r e p i ù d i g i t a l e , f r a m m e n t a t o e d i f f i c i l e d a i n t e r c e t t a r e . È i l q u a d r o c h e e m e r g e d a l l ’ a n a l i s i d e l T a v o l o M . A . C . I . S . T . E . p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e “ O s s e r v a t o r i o s u l l a c r i m i n a l i t à n e l l ’ a g r i c o l t u r a e s u l s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e ” M a c i s t e e d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l c o m m e r c i o i l l e c i t o d e i p r o d o t t i d e l t a b a c c o e d e l l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e i n E u r o p a e i n I t a l i a . D u r a n t e i l p a n e l “ L a d i f e s a d e l M a d e i n I t a l y a t t r a v e r s o l a l o t t a a l l ’ i l l e c i t o : i l c a s o d e i t a b a c c h i ” , t e n u t o s i o g g i p r e s s o l a s e d e C o l d i r e t t i n e l l ’ a m b i t o d e l c o n v e g n o “ C r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y : o p p o r t u n i t à e s f i d e p e r l e n o s t r e f i l i e r e ” , è s t a t o s o t t o l i n e a t o c o m e l e t r a d i z i o n a l i r o t t e c r i m i n a l i s i s t i a n o i n t e g r a n d o c o n n u o v e p i a t t a f o r m e d i d i s t r i b u z i o n e o n l i n e , g e n e r a n d o e f f e t t i p r o f o n d i s u g e t t i t o f i s c a l e , l e g a l i t à , s a l u t e e o c c u p a z i o n e . S e c o n d o i l r a p p o r t o M a c i s t e , n e l 2 0 2 4 i n E u r o p a s o n o s t a t e c o n s u m a t e 5 2 m i l i a r d i d i s i g a r e t t e i l l e g a l i , p e r u n a p e r d i t a f i s c a l e d i 1 4 , 9 m i l i a r d i d i e u r o . I d a t i m o s t r a n o f o r t i s q u i l i b r i t e r r i t o r i a l i , c o n l a F r a n c i a c h e r a g g i u n g e q u a s i i l 3 8 % d i c o n s u m o i r r e g o l a r e e i P a e s i B a s s i c h e , d o p o a v e r o p t a t o p e r u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e i p r e z z i , r e g i s t r a n o u n i n c r e m e n t o d i c i r c a d i e c i p u n t i p e r c e n t u a l i i n u n s o l o a n n o . A q u e s t a e v o l u z i o n e s i a g g i u n g e l ’ e s p a n s i o n e d e l l e c o s i d d e t t e w h i t e i l l i c i t p r o v e n i e n t i d a l l ’ E s t E u r o p a e u n a c r e s c e n t e i n f i l t r a z i o n e n e l l e p i a t t a f o r m e e - c o m m e r c e e n e i c a n a l i c r i p t a t i , c h e c o n s e n t o n o t r a n s a z i o n i r a p i d e , a n o n i m e e d i f f i c i l m e n t e t r a c c i a b i l i . I n I t a l i a , i l m e r c a t o d e l t a b a c c o c o m b u s t o i l l e c i t o h a u n ’ i n c i d e n z a d e l l ’ 1 , 8 % , g r a z i e a l l ’ i n c e s s a n t e o p e r a d i c o n t r o l l o e r e p r e s s i o n e a t t u a t o d a l l e a u t o r i t à e d a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , u n i t o a d u n q u a d r o a v a n z a t o e r o b u s t o d i r e g o l e s u l c o m p a r t o : d a t i e d a p p r o c c i c h e p o s i z i o n a n o i l n o s t r o P a e s e c o m e u n a b e s t p r a c t i c e a l i v e l l o e u r o p e o . A t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ e f f i c a c i a d i t a l e a t t i v i t à , l e b r i l l a n t i o p e r a z i o n i c h e h a n n o p o r t a t o a l l a s c o p e r t a d i o p i f i c i c l a n d e s t i n i i n L a z i o , P i e m o n t e e L o m b a r d i a , s p e s s o l e g a t i a m a n o d o p e r a i r r e g o l a r e e c a p a c i d i p r o d u r r e m i l i o n i d i s i g a r e t t e a l g i o r n o d e s t i n a t e a i m e r c a t i e u r o p e i p i ù r e m u n e r a t i v i . T u t t a v i a , l a r i c e r c a M a c i s t e e v i d e n z i a u n a t r a s f o r m a z i o n e l e g a t a a l l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e c h e s i s p o s t a n o r a p i d a m e n t e v e r s o c a n a l i d i g i t a l i d o v e i l c o n t r o l l o r i s u l t a p i ù d i f f i c o l t o s o . L ’ i l l e g a l i t à i n q u e s t o s e g m e n t o s i s t i m a c o i n v o l g a c i r c a u n m i l i o n e e m e z z o d i c o n s u m a t o r i e v a l e 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o , p a r i a l 5 % d e l m e r c a t o n a z i o n a l e . P e r a l c u n e c a t e g o r i e , c o m e l e e - c i g m o n o u s o e l e c a p s u l e , i l t a s s o d i i r r e g o l a r i t à s t i m a t a s u p e r a i l 4 0 – 6 0 % . I l d a n n o e c o n o m i c o c o m p l e s s i v o p e r l ’ I t a l i a n e l 2 0 2 4 d e r i v a n t e d a l l a v e n d i t a i l l e c i t a d i p r o d o t t i d e l t a b a c c o e d e l l a n i c o t i n a v i e n e s t i m a t o i n 6 2 0 m i l i o n i d i e u r o d i i m p o s t e n o n r i s c o s s e e 5 4 0 m i l i o n i d i f a t t u r a t o s o t t r a t t o a l l a f i l i e r a l e g a l e , c o n u n i m p a t t o n e g a t i v o d i r e t t o s u l l ’ o c c u p a z i o n e d i c i r c a 5 . 1 0 0 p o s t i d i l a v o r o . A c c a n t o a l l e i m p l i c a z i o n i f i s c a l i , i p r o d o t t i i l l e g a l i n o n c o n t r o l l a t i c o m p o r t a n o r i s c h i p e r l a s a l u t e e i m p a t t i s u l l ’ a m b i e n t e d o v u t i a l l e c o m p o n e n t i e l e t t r o n i c h e n o n s m a l t i t e c o r r e t t a m e n t e . U n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a l l o s t u d i o è s t a t o f o r n i t o d a l r e p o r t “ I l l i c i t t o b a c c o t r a d e 2 0 2 5 ” , p r e s e n t a t o a l t a v o l o M a c i s t e d a l l a G u a r d i a d i F i n a n z a . I l d o c u m e n t o , n e l f o r n i r e i d a t i a g g i o r n a t i s u i r i s u l t a t i d i s e r v i z i o c o n s e g u i t i n e l s e t t o r e d e l c o n t r a s t o a l c o n t r a b b a n d o d i t a b a c c h i e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e , s i f o c a l i z z a s u u n t r e n d c r i m i n a l e a f f e r m a t o s i i n m o d o p a r t i c o l a r e n e g l i u l t i m i d u e a n n i , o s s i a l a t e n d e n z a d e l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i a d i n v e s t i r e i n g e n t i r i s o r s e e c o n o m i c h e n e l l a p r o d u z i o n e i l l e g a l e d i s i g a r e t t e d i r e t t a m e n t e a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , u t i l i z z a n d o o p i f i c i c l a n d e s t i n i e m a n o d o p e r a i r r e g o l a r e . S e c o n d o i l r e p o r t , t r a s e t t e m b r e 2 0 2 4 e s e t t e m b r e 2 0 2 5 , l a G u a r d i a d i F i n a n z a h a i n d i v i d u a t o e s e q u e s t r a t o , i n I t a l i a , 1 0 o p i f i c i i l l e g a l i . S i t r a t t a d i f a b b r i c h e a b u s i v e c h e o p e r a n o 2 4 o r e a l g i o r n o , c h e s o n o d o t a t e d i s o f i s t i c a t i m e z z i d i p r o d u z i o n e e s o r v e g l i a n z a e c h e s o n o i n g r a d o d i a s s i c u r a r e i n g e n t i p r o f i t t i i n t e m p i c o n t e n u t i a l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i .