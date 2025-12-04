R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - R a f f o r z a r e i c o n t r a t t i d i f i l i e r a c o m e v e r o p r e s i d i o d e l l a s o v r a n i t à p r o d u t t i v a n a z i o n a l e : q u e s t o i l f o c u s d e l l ’ e v e n t o ' C r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y : o p p o r t u n i t à e s f i d e p e r l e n o s t r e f i l i e r e ' , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o i l r e p o r t d e l C e n t r o S t u d i D i v u l g a d e d i c a t o a l l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a i t a l i a n a . C o m e s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a , c o m e g i à a v v e n u t o i n a l t r i s e t t o r i s t r a t e g i c i a n a l i z z a t i d a C o l d i r e t t i – d a l l e f i l i e r e c e r e a l i c o l e a q u e l l e l a t t i e r o - c a s e a r i e – i c o n t r a t t i d i f i l i e r a s i c o n f e r m a n o u n o s t r u m e n t o d e c i s i v o p e r a s s i c u r a r e s t a b i l i t à a i r e d d i t i a g r i c o l i , i n v e s t i m e n t i c o n d i v i s i i n i n n o v a z i o n e , g a r a n z i a d i q u a l i t à e c o n t i n u i t à o c c u p a z i o n a l e . N e l c a s o d e l t a b a c c o i t a l i a n o , s e c o n d o C o l d i r e t t i e F i l i e r a I t a l i a , q u e s t o m o d e l l o r a p p r e s e n t a u n a d e l l e b e s t p r a c t i c e p i ù e v o l u t e d e l M a d e i n I t a l y , u n s i s t e m a i n t e g r a t o c h e u n i s c e a g r i c o l t o r i , i m p r e s e e t e r r i t o r i a t t o r n o a c r i t e r i d i s o s t e n i b i l i t à , t r a c c i a b i l i t à e p r o g r a m m a z i o n e d i l u n g o p e r i o d o . S e c o n d o l ’ i n d a g i n e D i v u l g a l ’ I t a l i a s i c o n f e r m a p r i m o p r o d u t t o r e e u r o p e o d i t a b a c c o , c o n u n a q u o t a p a r i a u n t e r z o d e l t o t a l e U E . I l s e t t o r e è f o r t e m e n t e r a d i c a t o i n q u a t t r o r e g i o n i – U m b r i a , V e n e t o , C a m p a n i a e T o s c a n a – d o v e i l t a b a c c o c o s t i t u i s c e u n p r e s i d i o e c o n o m i c o e o c c u p a z i o n a l e i r r i n u n c i a b i l e . I l r e p o r t D i v u l g a s t i m a p e r i l 2 0 2 4 u n a p r o d u z i o n e d i c i r c a 4 0 m i l a t o n n e l l a t e s u 1 1 m i l a e t t a r i d i s u p e r f i c i e a g r i c o l a u t i l i z z a t a , s o s t e n u t a d a l l a v o r o d i 4 5 m i l a a d d e t t i t r a p r o d u z i o n e p r i m a r i a , t r a s f o r m a z i o n e e i n d o t t o . E l e m e n t o c h i a v e è l ’ A c c o r d o d i F i l i e r a C o l d i r e t t i , P M I e O n t I t a l i a , r i n n o v a t o f i n o a l 2 0 3 4 , c h e o g g i c o p r e i l 5 0 % d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e e s o s t i e n e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e d e l c o m p a r t o , p r o m u o v e n d o i n v e s t i m e n t i s u t r a c c i a b i l i t à , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e . L ’ a c c o r d o , r i t e n u t o u n a b e s t p r a c t i c e p e r i l s e t t o r e , p e r m e t t e u n a p i ù e f f i c a c e p r o g r a m m a z i o n e , i n v e s t i m e n t i n e l l ’ i n n o v a z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e , f o r m a z i o n e e r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e . L e d i f f i c o l t à a r r i v a n o p e r ò d a l l e p r o p o s t e l e g i s l a t i v e i n d i s c u s s i o n e a B r u x e l l e s c o n l a D i r e t t i v a A c c i s e ( T E D ) . C o n q u e s t a p r o p o s t a l ’ U E i n t e n d e a u m e n t a r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a t a s s a z i o n e d e i p r o d o t t i i n n o v a t i v i i t a l i a n i s e n z a c o m b u s t i o n e , c o n i m p a t t i n e g a t i v i s u t u t t o i l c o m p a r t o a g r i c o l o e i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e , a r r i v a n d o a p a r i f i c a r l a i n f u t u r o a q u e l l a d e i p r o d o t t i c o m b u s t i , o l t r e a q u a l i f i c a r e i l t a b a c c o g r e g g i o c o m e b e n e d a a c c i s a e d i m p o n e n d o n u o v i o n e r i a m m i n i s t r a t i v i e d i c o n t r o l l o p e r l e i m p r e s e a g r i c o l e d e l l a f i l i e r a . Q u e s t a d i r e z i o n e s e m b r a c o n f e r m a t a a n c h e d a l l ’ u l t i m a p r o p o s t a d e l l a P r e s i d e n z a d a n e s e d i q u e s t i g i o r n i . T a l i m i s u r e p o s s o n o f a v o r i r e i n d i r e t t a m e n t e l e i m p o r t a z i o n i d a P a e s i t e r z i , d o v e n o n v a l g o n o g l i s t a n d a r d s o c i a l i e a m b i e n t a l i r i c h i e s t i a i p r o d u t t o r i i t a l i a n i . I l r e p o r t D i v u l g a , i n f a t t i , e v i d e n z i a u n p a r a d o s s o c h e r i g u a r d a i l t e m a d e l l a m a n c a t a r e c i p r o c i t à : p e r o g n i e t t a r o d i t a b a c c o p e r s o i n I t a l i a – d o v e s o n o i n v i g o r e l e n o r m e a m b i e n t a l i p i ù r i g i d e a l m o n d o – s e n e i m p o r t a u n o d a P a e s i t e r z i c h e n o n g a r a n t i s c o n o a l c u n a t u t e l a s u l a v o r o , a m b i e n t e e q u a l i t à . L ’ i n d a g i n e e v i d e n z i a d u n q u e c o m e g l i a c c o r d i d i f i l i e r a n o n v a d a n o c o n s i d e r a t i s t r u m e n t i d i m e r a p i a n i f i c a z i o n e a g r i c o l a m a a n c h e e s o p r a t t u t t o l e v e s t r a t e g i c h e i n g r a d o d i r a f f o r z a r e l a v i t a l i t à d e i t e r r i t o r i , c o n s o l i d a r n e l a c o e s i o n e s o c i a l e e t r a c c i a r e n u o v e t r a i e t t o r i e d i s v i l u p p o . A l l ’ e v e n t o h a n n o p a r t e c i p a t o t r a g l i a l t r i E t t o r e P r a n d i n i e V i n c e n z o G e s m u n d o , r i s p e t t i v a m e n t e p r e s i d e n t e e s e g r e t a r i o g e n e r a l e C o l d i r e t t i , i l V i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e i n d u s t r i a , c o m m e r c i o , t u r i s m o , a g r i c o l t u r a e p r o d u z i o n e d e l S e n a t o L u c a D e C a r l o , i l p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M 5 s a l S e n a t o S t e f a n o P a t u a n e l l i , i l S e g r e t a r i o d e l l a C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a a l l a C a m e r a , R a f f a e l e N e v i , A l d o M a t t i a , R e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l D i p a r t i m e n t o a g r i c o l t u r a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , i l P r e s i d e n t e d e l l a F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a e D i r e t t o r e E U V a l u e C h a i n & E x t e r n a l E n g a g e m e n t , P h i l i p M o r r i s I t a l i a C e s a r e T r i p p e l l a .