M i l a n o , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n 2 5 a n n i d i a t t i v i t à , S y n g e n t a h a a t t r a v e r s a t o t r a s f o r m a z i o n i p r o f o n d e , a f f e r m a n d o s i t r a i l e a d e r m o n d i a l i d e l l ’ a g r o - i n d u s t r i a . U n q u a r t o d i s e c o l o c h e h a c o n s o l i d a t o l a c a p a c i t à d i i n v e s t i m e n t o i n r i c e r c a e s v i l u p p o e a m p l i a t o l a p r e s e n z a n e i m e r c a t i e m e r g e n t i , m a n t e n e n d o u n a f o r t e a u t o n o m i a o p e r a t i v a e s t r a t e g i c a . I n I t a l i a , l ’ a z i e n d a i m p i e g a c i r c a 3 0 0 c o l l a b o r a t o r i e h a r e g i s t r a t o n e l 2 0 2 4 u n f a t t u r a t o d i o l t r e 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o , o p e r a n d o l u n g o l ’ i n t e r a f i l i e r a a g r i c o l a a t t r a v e r s o t r e d i v i s i o n i : l a p r o t e z i o n e d e l l e c o l t u r e ( c r o p p r o t e c t i o n ) , l e s e m e n t i ( s e e d s ) e l e s o l u z i o n i d i i s p i r a z i o n e n a t u r a l e ( b i o l o g i c a l s ) , q u e s t ’ u l t i m a i n f o r t e e s p a n s i o n e g r a z i e a l l a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à . I n o c c a s i o n e d e l v e n t i c i n q u e s i m o a n n i v e r s a r i o , c h e s a r à c e l e b r a t o i l 1 3 n o v e m b r e , l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S y n g e n t a I t a l i a M a s s i m o S c a g l i a t r a c c i a u n b i l a n c i o e g u a r d a a l f u t u r o d e l l ’ a z i e n d a . “ V e n t i c i n q u e a n n i d i s t o r i a e d i i n f l u e n z a s u l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a s o n o p e r n o i u n g r a n d e m o t i v o d i o r g o g l i o - d i c e S c a g l i a a l l ’ A d n K r o n o s - . I c o m p l e a n n i s o n o e v e n t i d a c e l e b r a r e m a a n c h e m o m e n t i d i r i f l e s s i o n e , e n o i c i s i a m o c h i e s t i q u a l è i l f a t t o r e c o m u n e c h e m e t t e i n s i e m e t u t t a q u e s t a l u n g a s t o r i a . P e n s i a m o c h e l a v i c i n a n z a a g l i a g r i c o l t o r i , l ’ a s c o l t o d e l l e l o r o p r o b l e m a t i c h e , i l p o r t a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e l a q u a l i t à d e l l e p e r s o n e s u l t e r r i t o r i o s i a n o s t a t i l ’ e l e m e n t o d i s u c c e s s o c h e h a r a p p r e s e n t a t o i l f i l o c o n d u t t o r e d i t u t t i q u e s t i a n n i ” . G u a r d a n d o i n d i e t r o , S y n g e n t a h a c o n t r i b u i t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , p u n t a n d o s u s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e . “ P e r n o i – o s s e r v a S c a g l i a - l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e è s e m p r e s t a t a u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e . L e p r e s s i o n i d e l l e o r g a n i z z a z i o n i a m b i e n t a l i s t e h a n n o s p i n t o l a n o s t r a r i c e r c a v e r s o s o l u z i o n i s e m p r e p i ù i n n o v a t i v e e a m i n o r e i m p a t t o a m b i e n t a l e . T u t t a v i a , q u e s t a è u n ’ a v v e n t u r a n a t a m o l t i a n n i f a : S y n g e n t a è d a s e m p r e i m p e g n a t a a o f f r i r e s o l u z i o n i i d o n e e c o n i l m i n o r e i m p a t t o p o s s i b i l e . N a t u r a l m e n t e , q u e s t o d e v e e s s e r e a b b i n a t o a l l a r e d d i t i v i t à d e l l e c o l t u r e : è s e m p r e u n e q u i l i b r i o t r a s o s t e n i b i l i t à e r e d d i t i v i t à c h e d o b b i a m o g a r a n t i r e a g l i a g r i c o l t o r i ” . C o n l a r i d u z i o n e a l i v e l l o e u r o p e o d e l l e s o s t a n z e a t t i v e d i s p o n i b i l i , l ’ a z i e n d a h a s c e l t o d i i n v e s t i r e i n s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e . “ S t i a m o g e s t e n d o l a t r a n s i z i o n e i n v e s t e n d o s u s o l u z i o n i i n n o v a t i v e – s p i e g a i l t o p m a n a g e r - . C o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e n e l l a s i n t e s i c h i m i c a , c h e r i t e n i a m o a n c o r a n e c e s s a r i a , m a c i s t i a m o e v o l v e n d o v e r s o p r o d o t t i m e n o i m p a t t a n t i . A l i v e l l o g l o b a l e , S y n g e n t a i n v e s t e u n m i l i a r d o e m e z z o d i d o l l a r i l ’ a n n o i n r i c e r c a e s v i l u p p o ” . I n I t a l i a , i l c o n t r i b u t o a l l a r i c e r c a è c o n c r e t o e s i a r t i c o l a i n d u e c e n t r i d i e c c e l l e n z a : i l c e n t r o g l o b a l e p e r i b i o s t i m o l a n t i a d A t e s s a , i n A b r u z z o - f r u t t o a n c h e d e l l ’ a c q u i s i z i o n e d i V a l a g r o - e i l c e n t r o d i i n n o v a z i o n e d i F o g g i a , d e d i c a t o a l l a s p e r i m e n t a z i o n e e a l l o s v i l u p p o d i n u o v e s o l u z i o n i p e r i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . I l g r u p p o h a d e f i n i t o n e l 2 0 2 5 l e p r o p r i e ‘ S u s t a i n a b i l i t y P r i o r i t i e s ’ , u n p r o g r a m m a g l o b a l e c o n o b i e t t i v i m i s u r a b i l i i n a m b i t o d i r i d u z i o n e d e l l ' i m p a t t o a m b i e n t a l e , t u t e l a d e l l a b i o d i v e r s i t à e s u p p o r t o a g l i a g r i c o l t o r i . “ A l i v e l l o g l o b a l e v o g l i a m o a i u t a r e g l i a g r i c o l t o r i a o p e r a r e a l m e g l i o n e l r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e – s o t t o l i n e a S c a g l i a - . I n I t a l i a s i a m o c o n c e n t r a t i s u l l ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a e s u p r o g e t t i c h e m i g l i o r i n o l a s a l u t e d e l s u o l o . L a v o r i a m o s u p r o d o t t i a b a s e d i m i c r o r g a n i s m i c h e p o s s o n o s o s t i t u i r e f e r t i l i z z a n t i c h i m i c i c o m e l ’ u r e a , r i d u c e n d o c o s ì i l c o n s u m o e l e e m i s s i o n i d i a z o t o n e l l ’ a r i a . L ’ o b i e t t i v o è m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l s u o l o e d e l l ’ a m b i e n t e ” . L a d i g i t a l i z z a z i o n e è u n a d e l l e g r a n d i s f i d e p e r i l f u t u r o d e l s e t t o r e . S e c o n d o S c a g l i a , l a p e n e t r a z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e è a n c o r a l i m i t a t a , m a i n c r e s c i t a . “ L ’ a d o z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e è a n c o r a b a s s a , i n t o r n o a l l ’ 8 % , m a c i r c a i l 3 5 % d e g l i a g r i c o l t o r i s i s t a a v v i c i n a n d o a l d i g i t a l f a r m i n g . N o i c r e d i a m o m o l t o n e l l ’ i n t e g r a z i o n e t r a l a n o s t r a o f f e r t a e l e s o l u z i o n i d i g i t a l i , p e r c h é c o n s e n t o n o d i m i g l i o r a r e l ’ e f f i c a c i a d e i p r o d o t t i , r i d u r r e l e d o s i e i n t e r v e n i r e s o l o d o v e e q u a n d o n e c e s s a r i o ” . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r a p p r e s e n t a u n a l e v a c h i a v e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d i S y n g e n t a . “ E ’ u n o s t r u m e n t o c h e s t i a m o a d o t t a n d o i n d i v e r s e a r e e – a r g o m e n t a - n e l l a r i c e r c a , p e r c h é c i p e r m e t t e d i f o c a l i z z a r e g l i s f o r z i s u m o l e c o l e p i ù a d a t t e a l l e e s i g e n z e d e g l i a g r i c o l t o r i e a i r e q u i s i t i r e g o l a t o r i ; n e l l a l o g i s t i c a , p e r o t t i m i z z a r e l e c o n s e g n e e r i d u r r e e m i s s i o n i d i C O 2 ; e n e i p r o c e s s i i n t e r n i , p e r a u m e n t a r e l ’ e f f i c i e n z a e r i d u r r e i c o s t i . M a s o p r a t t u t t o , l ’ A i è c e n t r a l e n e l d i g i t a l f a r m i n g , d o v e a i u t a g l i a g r i c o l t o r i a p r e n d e r e d e c i s i o n i p i ù m i r a t e e s o s t e n i b i l i ” . G u a r d a n d o a l f u t u r o , c o n c l u d e S c a g l i a , “ c r e d o c h e S y n g e n t a t r a 2 5 a n n i a v r à a n c o r a u n r u o l o i m p o r t a n t e p e r l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , p e r c h é q u e s t a è l a n o s t r a m i s s i o n e . L e n u o v e t e c n o l o g i e c i a i u t e r a n n o a f o r n i r e u n s e r v i z i o s e m p r e m i g l i o r e e a g u i d a r e i l m e r c a t o c o n s o l u z i o n i i n n o v a t i v e . C o n t i n u e r e m o a f a r l o m e t t e n d o l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e a l s e r v i z i o d e g l i a g r i c o l t o r i e d e l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a ” . C o n u n a v i s i o n e c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e p r o s s i m i t à a l t e r r i t o r i o , S y n g e n t a I t a l i a s i p r e p a r a c o s ì a d a f f r o n t a r e i l p r o s s i m o q u a r t o d i s e c o l o , c o n f e r m a n d o l a p r o p r i a l e a d e r s h i p e i l p r o p r i o i m p e g n o p e r u n ’ a g r i c o l t u r a s e m p r e p i ù r i g e n e r a t i v a e t e c n o l o g i c a .