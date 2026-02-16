N a p o l i , 1 6 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - R i s o l t o d o p o 1 5 a n n i l ' o m i c i d i o O m i c i d i o d i C a r m i n e C a m p a n a , a v v e n u t o a G i u g l i a n o i n C a m p a n i a i l 1 5 m a g g i o 2 0 1 0 . Q u a t t r o g l i a r r e s t i i n p r o v i n c i a d i N a p o l i . I C a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a d i P o z z u o l i h a n n o e s e g u i t o u n a o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e n e i c o n f r o n t i d i 4 p e r s o n e g r a v e m e n t e i n d i z i a t e d e i r e a t i d i o m i c i d i o p r e m e d i t a t o n o n c h é d i d e t e n z i o n e e p o r t o i l l e g a l i d i a r m a c o m u n e d a s p a r o , d e l i t t i a g g r a v a t i d a l m e t o d o m a f i o s o e d a l l a f i n a l i t à d i a g e v o l a r e i l c l a n c a m o r r i s t i c o P a g l i u c a d i P o z z u o l i . G l i i n d a g a t i a v r e b b e r o p r e s o p a r t e - i n q u a l i t à r i s p e t t i v a m e n t e d i m a n d a n t i e d e s e c u t o r i - a l l ’ o m i c i d i o d i C a r m i n e C a m p a n a . I l d e l i t t o s a r e b b e s t a t o r e a l i z z a t o p e r a f f e r m a r e i l c o n t r o l l o d e l t e r r i t o r i o i n c o n t r a p p o s i z i o n e a l g r u p p o c r i m i n a l e B e n e d u c e , c u i s a r e b b e a p p a r t e n u t a l a v i t t i m a , c h e f u u c c i s a c o n u n a s e r i e d i c o l p i d ’ a r m a d a f u o c o a l v o l t o .