C e r n o b b i o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T r a i l 2 0 1 5 e i l 2 0 2 4 l a S p a g n a h a a t t r a t t o 3 0 4 m i l i a r d i d i e u r o d i I n v e s t i m e n t i d i r e t t i e s t e r i , a f r o n t e d e i 1 9 1 m i l i a r d i r e g i s t r a t i d a l l ’ I t a l i a . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n n u o v o s t u d i o r e a l i z z a t o d a A m a z o n e T e h a c h e e v i d e n z i a u n a s i g n i f i c a t i v a d i v e r g e n z a n e i f l u s s i d i i n v e s t i m e n t i d i r e t t i e s t e r i ( I d e ) t r a S p a g n a e I t a l i a . L a r i c e r c a i n d i v i d u a i p r i n c i p a l i f a t t o r i a l l a b a s e d i q u e s t o d i v a r i o d i 1 1 3 m i l i a r d i d i e u r o e s u g g e r i s c e a z i o n i d i p o l i c y c o n c r e t e p e r a c c r e s c e r e l ’ a t t r a t t i v i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i i n e n t r a m b i i P a e s i . L a r i c e r c a b e n e f i c i a d e i c o n t r i b u t i d i u n p r e s t i g i o s o C o m i t a t o S c i e n t i f i c o c o m p o s t o d a E n r i c o L e t t a ( D e a n d e l l a I e S c h o o l o f P o l i t i c s , E c o n o m i c s a n d G l o b a l A f f a i r s p r e s s o I e U n i v e r s i t y d i M a d r i d ; p r e s i d e n t e d e l J a c q u e s D e l o r s I n s t i t u t ; g i à p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i i t a l i a n o ) , C a r l o A l t o m o n t e ( A s s o c i a t e D e a n d e l l a S d a B o c c o n i ) , P a t r i c i a G a b a l d ó n ( p r o f e s s o r e s s a d i E c o n o m i a e d i r e t t r i c e A c c a d e m i c a d e l c o r s o d i l a u r e a i n E c o n o m i a p r e s s o I e U n i v e r s i t y ) e J o r d i S e v i l l a ( E c o n o m i s t a , C o n t e x t D i r e c t o r e r e s p o n s a b i l e d e l l a I n t e l l i g e n c e U n i t p r e s s o L l y c ; g i à M i n i s t r o d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e i n S p a g n a ; g i à P r e s i d e n t e d i R e d E l é c t r i c a d e E s p a ñ a - R e e ) . L ’ a n a l i s i m o s t r a c h e g l i 8 5 6 p r o g e t t i g r e e n f i e l d r e a l i z z a t i i n S p a g n a f i n o a l 2 0 2 4 h a n n o g e n e r a t o 7 2 . 4 1 6 n u o v i p o s t i d i l a v o r o n e l l o s t e s s o p e r i o d o , m e n t r e i 3 0 3 p r o g e t t i a v v i a t i i n I t a l i a h a n n o c r e a t o 4 0 . 0 0 6 p o s t i d i l a v o r o . U n d i v a r i o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o , c o n s i d e r a n d o l e b a s i e c o n o m i c h e s i m i l i e l a v i c i n a n z a c u l t u r a l e d e i d u e P a e s i . “ L a n o s t r a a n a l i s i d i m o s t r a c h e a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i r i c h i e d e u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o e d i a m p i o r e s p i r o ” h a d i c h i a r a t o V a l e r i o d e M o l l i , C e o d i T e h a . “ I d a t i e v i d e n z i a n o c h i a r a m e n t e c h e g a r a n t i r e c e r t e z z a g i u r i d i c a , d i g i t a l i z z a r e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e a r m o n i z z a r e l a r e g o l a m e n t a z i o n e t r a l e d i v e r s e r e g i o n i n o n s o n o r i f o r m e a s t r a t t e - h a n n o u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a c a p a c i t à d i u n P a e s e d i a t t r a r r e e t r a t t e n e r e c a p i t a l i i n t e r n a z i o n a l i . I P a e s i c h e o f f r o n o a g l i i n v e s t i t o r i t e m p i c e r t i , p r o c e d u r e c h i a r e e i n t e r f a c c e d i g i t a l i e f f i c i e n t i d i m o s t r a n o s i s t e m a t i c a m e n t e m i g l i o r i p e r f o r m a n c e i n t e r m i n i d i I d e ” . " I n q u a l i t à d i u n o d e i p r i n c i p a l i i n v e s t i t o r i i n e n t r a m b i i m e r c a t i , c o n o l t r e 2 5 m i l i a r d i i n v e s t i t i i n I t a l i a e 2 0 i n S p a g n a n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o , A m a z o n h a p o t u t o o s s e r v a r e d i r e t t a m e n t e i p u n t i d i f o r z a e l e s f i d e d i c i a s c u n P a e s e " h a d i c h i a r a t o G i o r g i o B u s n e l l i , C o u n t r y M a n a g e r d i A m a z o n I t a l i a . " Q u e s t a r i c e r c a m o s t r a c h e , s e b b e n e l ' I t a l i a o f f r a e c c e l l e n t i c a p a c i t à m a n i f a t t u r i e r e e u n g r a n d e p o t e n z i a l e d i i n n o v a z i o n e , f a t t o r i s t r u t t u r a l i c o m e l a c o m p l e s s i t à b u r o c r a t i c a , l ' e l e v a t o c u n e o f i s c a l e e u n a m i n o r e p a r t e c i p a z i o n e a l m e r c a t o d e l l a v o r o n e c o n d i z i o n a n o l a c a p a c i t à d i a t t r a r r e c a p i t a l i i n t e r n a z i o n a l i c o n l a s t e s s a r a p i d i t à d e l l a S p a g n a . " L o s t u d i o e v i d e n z i a a l c u n e d i f f e r e n z e c h i a v e t r a i d u e P a e s i , a p a r t i r e d a l l ' e f f i c i e n z a g i u d i z i a r i a : i t r i b u n a l i s p a g n o l i r i s o l v o n o l e c o n t r o v e r s i e c i v i l i e c o m m e r c i a l i m o l t o p i ù r a p i d a m e n t e r i s p e t t o a q u e l l i i t a l i a n i ( 2 7 5 g i o r n i c o n t r o 5 2 7 ) , c o n u n p r o c e s s o d i a p p e l l o s e m p l i f i c a t o e l ’ i m m e d i a t a e s e c u t i v i t à d e l l e s e n t e n z e d i p r i m o g r a d o , g a r a n t e n d o u n a m a g g i o r e c e r t e z z a l e g a l e a g l i i n v e s t i t o r i . Q u a d r o r e g o l a t o r i o : l e r e g i o n i s p a g n o l e o t t e n g o n o p u n t e g g i p i ù a l t i i n t e r m i n i d i q u a l i t à r e g o l a t o r i a ( m i s u r a t a d a l l ’ E u r o p e a n Q u a l i t y o f G o v e r n m e n t I n d e x ) . A l t e m p o s t e s s o , l a m a g g i o r e c e n t r a l i z z a z i o n e i t a l i a n a c o n s e n t e p r o c e d u r e d ’ i m p r e s a l e g g e r m e n t e p i ù r a p i d e , c o n l e P m i c h e d e d i c a n o 2 6 , 1 o r e a l m e s e a g l i a d e m p i m e n t i a m m i n i s t r a t i v i c o n t r o l e 2 7 , 7 d e l l a S p a g n a . I n f r a s t r u t t u r e e c o s t i : l a S p a g n a o f f r e m i g l i o r i s e r v i z i p u b b l i c i d i g i t a l i e m i g l i o r i s e r v i z i d i g i t a l i t r a n s f r o n t a l i e r i s e c o n d o l ’ E u r o p e a n Q u a l i t y o f G o v e r n m e n t I n d e x . L e i m p r e s e s p a g n o l e b e n e f i c i a n o i n o l t r e d i c o s t i d e l l ’ e l e t t r i c i t à p i ù b a s s i ( 1 6 6 , 6 e u r o / M W h c o n t r o i 2 5 2 , 9 e u r o / M W h i n I t a l i a ) . M e r c a t o d e l l a v o r o : i l t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e a l l a f o r z a l a v o r o , v a l e a d i r e i l r a p p o r t o t r a f o r z e l a v o r o e l a p o p o l a z i o n e i n e t à l a v o r a t i v a , i n S p a g n a s i a t t e s t a a l l ’ 8 0 , 2 % c o n t r o i l 7 1 , 7 % d e l l ’ I t a l i a . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e i n S p a g n a u n a p e r c e n t u a l e m a g g i o r e d e l l a p o p o l a z i o n e i n e t à l a v o r a t i v a è a t t i v a m e n t e p r e s e n t e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o r i s p e t t o a l l ' I t a l i a , c o n u n a d i f f e r e n z a d i 8 , 5 p u n t i p e r c e n t u a l i . P r o d u t t i v i t à : L a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o i n S p a g n a è a u m e n t a t a d e l + 3 , 2 % , m e n t r e l ’ I t a l i a h a r e g i s t r a t o u n c a l o d e l - 2 , 6 % , e v i d e n z i a n d o c o m e l e b u o n e p e r f o r m a n c e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o i t a l i a n o n o n s i s i a n o p i e n a m e n t e t r a d o t t e i n c r e s c i t a e c o n o m i c a . F o r m a z i o n e : E n t r a m b i i P a e s i i n v e s t o n o m e n o d e l 5 % d e l p i l n e l l ’ i s t r u z i o n e e r e s t a n o a l d i s o t t o d e l l a m e d i a U e p e r l a s p e s a p r o c a p i t e n e l l ’ i s t r u z i o n e t e r z i a r i a , i n d e b o l e n d o q u a l i t à e c o m p e t i t i v i t à . I l p r i m o P a e s e n e l l ’ U n i o n e E u r o p e a ( l a S v e z i a ) i n v e s t e i l 7 , 1 % d e l p r o p r i o P i l . C u n e o f i s c a l e : n e l 2 0 2 3 i l c u n e o f i s c a l e i n I t a l i a h a r a g g i u n t o i l 4 5 , 1 % d e i c o s t i d e l l a v o r o , c o n t r o i l 4 0 , 2 % d e l l a S p a g n a , p r i n c i p a l m e n t e a c a u s a d i u n ’ i m p o s t a s u l r e d d i t o d e l l e p e r s o n e f i s i c h e p i ù e l e v a t a i n I t a l i a . Q u e s t o d i v a r i o h a e f f e t t i a n c h e s u i s a l a r i r e a l i : t r a i l 2 0 0 0 e i l 2 0 2 3 i n I t a l i a i s a l a r i r e a l i s o n o d i m i n u i t i d e l 3 , 3 % , m e n t r e i n S p a g n a s o n o a u m e n t a t i d e l 4 , 9 % . N o n o s t a n t e a l i q u o t e n o m i n a l i s i m i l i , l a s t r u t t u r a f i s c a l e p i ù s e m p l i c e e u n o n e r e d e l l a v o r o p i ù l e g g e r o r e n d o n o l a S p a g n a u n a m b i e n t e p i ù c o m p e t i t i v o p e r g l i i n v e s t i t o r i i n t e r n a z i o n a l i . T a s s a z i o n e : U n a d i f f e r e n z a s i g n i f i c a t i v a r i g u a r d a l a g e s t i o n e d e i r a p p o r t i c o n i c o n t r i b u e n t i : i n I t a l i a a n c h e e r r o r i f i s c a l i m i n o r i o n o n f r a u d o l e n t i p o s s o n o c o m p o r t a r e c o n s e g u e n z e p e n a l i . I n b a s e a l D e c r e t o L e g i s l a t i v o 7 4 / 2 0 0 0 , r e a t i c o m e o m e s s a d i c h i a r a z i o n e , d i c h i a r a z i o n i i n e s a t t e o l t r e s o g l i e b a s s e o d i s c r e p a n z e n e l t r a n s f e r p r i c i n g p o s s o n o e s s e r e p e r s e g u i t i a n c h e i n a s s e n z a d i d o l o . A l c o n t r a r i o , i n S p a g n a l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e s c a t t a s o l o q u a n d o s o n o p r o v a t i s i a l ’ i n t e n t o f r a u d o l e n t o s i a u n ’ i m p o s t a n o n v e r s a t a s u p e r i o r e a 1 2 0 . 0 0 0 e u r o a l l ’ a n n o . L a r i c e r c a p r o p o n e c i n q u e r a c c o m a n d a z i o n i c h i a v e p e r i d e c i s o r i p o l i t i c i , M o d e r n i z z a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a : a v v i a r e u n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e c o m p l e t a d e i s e r v i z i p u b b l i c i , c o n p i a t t a f o r m e d i g i t a l i u n i f i c a t e p e r l e p r o c e d u r e d ’ i m p r e s a e p r o t o c o l l i s t a n d a r d i z z a t i t r a l e r e g i o n i . P r e v e d i b i l i t à n o r m a t i v a : p e r r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù c o m p e t i t i v o è f o n d a m e n t a l e c h e i l q u a d r o l e g a l e e r e g o l a t o r i o o f f r a p r e v e d i b i l i t à , a f f i n c h é l e m u l t i n a z i o n a l i a b b i a n o n o n s o l o i n c e n t i v i a i n v e s t i r e , m a a n c h e l a c e r t e z z a c h e i l o r o i n v e s t i m e n t i s i a n o p r o t e t t i . A r m o n i z z a z i o n e e s e m p l i f i c a z i o n e l e g i s l a t i v a : s e r v e r i d u r r e l a b u r o c r a z i a e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a p e r r e n d e r e i l m e r c a t o u n i c o p i ù c o m p e t i t i v o . U n q u a d r o r e g o l a t o r i o p i ù c h i a r o e u n i f o r m e p e r m e t t e r e b b e a l l e P m i d i c r e s c e r e o l t r e i c o n f i n i n a z i o n a l i , l i b e r a n d o r i s o r s e o g g i a s s o r b i t e d a l l a c o m p l e s s i t à a m m i n i s t r a t i v a e c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à d i i n n o v a z i o n e e d e x p o r t . S v i l u p p o d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e : r a f f o r z a r e i l e g a m i t r a i s t i t u z i o n i d i r i c e r c a e i n d u s t r i a a t t r a v e r s o i n c e n t i v i m i r a t i a l l a c o l l a b o r a z i o n e i n R & S , c o n u n f o c u s s u l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i . A t t r a z i o n e d i t a l e n t i : c r e a r e c o n d i z i o n i p i ù f a v o r e v o l i p e r i t a l e n t i i n t e r n a z i o n a l i a t t r a v e r s o p r o c e d u r e d i v i s t o s e m p l i f i c a t e , p r o g r a m m i d i s u p p o r t o a l l e c o m u n i t à d ’ a f f a r i i n t e r n a z i o n a l i e i n i z i a t i v e p e r r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i d e l l a f o r z a l a v o r o . Q u e s t a r i c e r c a s o t t o l i n e a c o m e u n M e r c a t o U n i c o p i ù s o l i d o e u n a p i ù p r o f o n d a c o l l a b o r a z i o n e e u r o p e a s i a n o e s s e n z i a l i p e r l a n o s t r a p r o s p e r i t à c o l l e t t i v a . A r m o n i z z a n d o l e n o r m a t i v e , s e m p l i f i c a n d o l e p r o c e d u r e e c o l l a b o r a n d o i n m o d o p i ù e f f i c a c e o l t r e i c o n f i n i , p o s s i a m o c r e a r e u n c o n t e s t o p i ù a t t r a t t i v o p e r g l i i n v e s t i m e n t i i n t u t t a E u r o p a . L a s t r a d a d a s e g u i r e è c h i a r a : i l r a f f o r z a m e n t o d e l n o s t r o M e r c a t o U n i c o d e v e r e s t a r e u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a p e r g a r a n t i r e l a c o m p e t i t i v i t à d i l u n g o p e r i o d o d e l l ’ E u r o p a n e l l ’ e c o n o m i a g l o b a l e . “ Q u e l l o c h e e m e r g e d a q u e s t a r i c e r c a è a n c h e l a f o n d a m e n t a l e n e c e s s i t à d i u n a c o l l a b o r a z i o n e t r a i d u e p a e s i , t r a S p a g n a e I t a l i a ” , c o n c l u d e E n r i c o L e t t a , D e a n d e l l a I e S c h o o l o f P o l i t i c s , E c o n o m i c s a n d G l o b a l A f f a i r s p r e s s o l a I e U n i v e r s i t y d i M a d r i d e A d v i s o r d e l l a r i c e r c a . “ V i è i n f a t t i g r a n d e c o m p l e m e n t a r i t à e o g n u n o p u ò f a c i l m e n t e t r a r r e v a n t a g g i o d a u n a m a g g i o r e c o o p e r a z i o n e ” .