R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l p a r a d o s s o d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e i t a l i a n a e m e r g e c o n f o r z a d a i d a t i p i ù r e c e n t i : m e n t r e i l m e r c a t o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c r e s c e d e l 5 8 % n e l 2 0 2 4 e l e g r a n d i a z i e n d e c o n o l t r e 2 5 0 a d d e t t i s u p e r a n o i l 5 0 % d i a d o z i o n e I a , i l 7 0 , 2 % d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e r i m a n e b l o c c a t o a u n l i v e l l o b a s e d i d i g i t a l i z z a z i o n e s e c o n d o i l D i g i t a l i n t e n s i t y i n d e x . U n d i v a r i o c h e r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o n a z i o n a l e , c o n s i d e r a n d o c h e l e p m i r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 4 5 % d e l f a t t u r a t o d e l P a e s e . I n u m e r i r a c c o n t a n o u n a s t o r i a d i o p p o r t u n i t à m a n c a t e e d i u n s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e c h e f a t i c a a t e n e r e i l p a s s o c o n l a r i v o l u z i o n e d i g i t a l e . L ' a d o z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l e i m p r e s e i t a l i a n e c o n a l m e n o 1 0 a d d e t t i è p a s s a t a d a l 5 % n e l 2 0 2 3 a l l ' 8 , 2 % n e l 2 0 2 4 , r a g g i u n g e n d o i l 1 6 , 4 % n e l 2 0 2 5 s e c o n d o i d a t i I s t a t . U n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a c h e p e r ò n a s c o n d e p r o f o n d e d i s p a r i t à d i m e n s i o n a l i e s e t t o r i a l i . " F a r e i m p r e s a i n I t a l i a o g g i c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n ' o p p o r t u n i t à m a s i p u ò t r a m u t a r e i n u n a c o n d a n n a " , a f f e r m a M a n a b e R e p i c i , c e o d i S t r a t e g e n i u s a g e n c y , e v i d e n z i a n d o c o m e m o l t e a z i e n d e n o n a b b i a n o a n c o r a c o m p r e s o c o m e s f r u t t a r e a p p i e n o i l p o t e n z i a l e d e l d i g i t a l e e l ' i m p o r t a n z a d e l l a r e p u t a z i o n e e d e l l a p r e s e n z a o n l i n e . L a s i t u a z i o n e d i v e n t a a n c o r a p i ù c r i t i c a s e s i c o n s i d e r a c h e g l i i n v e s t i m e n t i n e l d i g i t a l e i n I t a l i a c r e s c e r a n n o s o l o d e l l ' 1 , 5 % e n t r o i l 2 0 2 5 , c o n l ' I a c h e s i p o s i z i o n a a l t e r z o p o s t o t r a l e a r e e d i s p e s a I c t " . I l g a p d i g i t a l e d e l l e p m i i t a l i a n e n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e t e c n o l o g i c a m a r a p p r e s e n t a u n a s f i d a s t r u t t u r a l e p e r l ' i n t e r o s i s t e m a e c o n o m i c o . M e n t r e l e g r a n d i a z i e n d e a c c e l e r a n o n e l l ' a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e , l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e r i s c h i a n o d i e s s e r e s u p e r a t e d a c o n c o r r e n t i m e n o c a p a c i m a p i ù a b i l i n e l m a r k e t i n g d i g i t a l e . " L e p m i - s o t t o l i n e a R e p i c i - r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 4 5 % d e l f a t t u r a t o n a z i o n a l e , e d è c r u c i a l e p e r l o r o c o l m a r e i l g a p d i g i t a l e p e r e v i t a r e d i e s s e r e s u p e r a t e d a c o n c o r r e n t i m e n o c a p a c i , m a p i ù a b i l i n e l m a r k e t i n g d i g i t a l e " . L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e s t a c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e e m o d i f i c a n d o p r o f o n d a m e n t e i l m o d o i n c u i i c o n s u m a t o r i c e r c a n o i n f o r m a z i o n i o n l i n e . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n s i l i m i t a a m i g l i o r a r e l ' e f f i c i e n z a o p e r a t i v a m a s t a r i d e f i n e n d o i n t e r i m o d e l l i d i b u s i n e s s . I l m e r c a t o d e l l ' I a i n I t a l i a , t r a i n a t o p r i n c i p a l m e n t e d a l l e s p e r i m e n t a z i o n i c o n l a G e n e r a t i v e I a , m o s t r a u n d i n a m i s m o c h e c o n t r a s t a c o n l ' i n e r z i a d i g r a n p a r t e d e l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e . " S i a m o i n u n m o m e n t o d i t r a n s i z i o n e , d o v e l ' I a p u ò f u n g e r e d a p o n t e t r a l e g e n e r a z i o n i p i ù a n z i a n e e i g i o v a n i n a t i v i d i g i t a l i " , o s s e r v a R e p i c i , e v i d e n z i a n d o c o m e q u e s t a t e c n o l o g i a p o s s a f a c i l i t a r e l ' i n t e g r a z i o n e t r a c o m p e t e n z e t r a d i z i o n a l i e i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . U n a s p e t t o c r u c i a l e p e r u n P a e s e d o v e m o l t e p m i s o n o a n c o r a g e s t i t e d a i m p r e n d i t o r i d i g e n e r a z i o n i p r e c e d e n t i , s p e s s o r e s t i i a l c a m b i a m e n t o t e c n o l o g i c o . L e p r o s p e t t i v e f u t u r e d e l m e r c a t o i n d i c a n o u n a p o l a r i z z a z i o n e s e m p r e p i ù m a r c a t a t r a a z i e n d e d i g i t a l i z z a t e e q u e l l e c h e r e s t a n o a n c o r a t e a m o d e l l i t r a d i z i o n a l i . L ' a u t o m a z i o n e d e i p r o c e s s i e l a g e s t i o n e a v a n z a t a d e i d a t i d i v e n t e r a n n o f a t t o r i d i s c r i m i n a n t i p e r l a s o p r a v v i v e n z a s u l m e r c a t o . P a r a d o s s a l m e n t e , p e r ò , e m e r g e a n c h e u n a n u o v a d o m a n d a d i c o m p e t e n z e u m a n e u n i c h e . " L a s p o n t a n e i t à e l ' a u t e n t i c i t à d i v e n t e r a n n o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t i i n u n m o n d o s a t u r o d i c o n t e n u t i g e n e r a t i d a l l ' I a " , p r e v e d e R e p i c i , s u g g e r e n d o c h e l ' e l e m e n t o u m a n o m a n t e r r à u n r u o l o c e n t r a l e n o n o s t a n t e l ' a v a n z a t a d e l l ' a u t o m a z i o n e . L a s f i d a p e r l e p m i i t a l i a n e n o n è s o l o t e c n o l o g i c a m a c u l t u r a l e . I l r i t a r d o n e l l ' a d o z i o n e d i g i t a l e r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n u n h a n d i c a p s t r u t t u r a l e i n u n m e r c a t o s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o e g l o b a l i z z a t o . ' L a c h i a v e d e l s u c c e s s o s a r à l a c a p a c i t à d i a d a t t a r s i e i n n o v a r e , s f r u t t a n d o l e p o t e n z i a l i t à d e l l ' I a p e r c r e a r e u n f u t u r o p i ù p r o s p e r o e s o s t e n i b i l e ' , c o n c l u d e R e p i c i . U n m o n i t o c h e s u o n a c o m e u n u l t i m a t u m p e r m i g l i a i a d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e c h e d e v o n o s c e g l i e r e t r a e v o l v e r s i o r i s c h i a r e l ' o b s o l e s c e n z a . I l t e m p o p e r c o l m a r e i l d i v a r i o d i g i t a l e s i s t a e s a u r e n d o . M e n t r e l e g r a n d i a z i e n d e c o r r o n o v e r s o l ' i n n o v a z i o n e e i l m e r c a t o d e l l ' I a c o n t i n u a l a s u a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e , l e p m i i t a l i a n e d e v o n o a f f r o n t a r e u n a t r a s f o r m a z i o n e c h e n o n è p i ù r i n v i a b i l e . L a d i g i t a l i z z a z i o n e n o n è p i ù u n ' o p z i o n e m a u n a n e c e s s i t à p e r g a r a n t i r e l a s o p r a v v i v e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o n a z i o n a l e .