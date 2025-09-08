R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o u n ’ o p p o r t u n i t à u n i c a p e r c o s t r u i r e u n ’ E u r o p a p i ù f o r t e , p i ù s i c u r a e p i ù p r o s p e r a . C o g l i a m o q u e s t a o p p o r t u n i t à p e r c h é è i l m o m e n t o d e l l ’ E u r o p a ” . C o n q u e s t e p a r o l e l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n h a s i n t e t i z z a t o l o s p i r i t o c o n c u i s i p r e p a r a a p r o n u n c i a r e , i l 1 0 s e t t e m b r e a S t r a s b u r g o , i l s u o p r i m o d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e ( S o t e u ) d e l s e c o n d o m a n d a t o . I l S o t e u , c h e s i t i e n e o g n i a n n o a s e t t e m b r e d a v a n t i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , è u n m o m e n t o c e n t r a l e d e l l a d e m o c r a z i a c o m u n i t a r i a . N o n s o l o p e r c h é c o n s e n t e a l l a C o m m i s s i o n e d i f a r e u n b i l a n c i o d e l l e a z i o n i p o r t a t e a v a n t i n e i d o d i c i m e s i p r e c e d e n t i , m a s o p r a t t u t t o p e r c h é d e l i n e a l ’ a g e n d a d e l l e p r i o r i t à l e g i s l a t i v e e p o l i t i c h e p e r l ’ a n n o a v e n i r e . A l d i s c o r s o d e l l a p r e s i d e n t e s e g u e u n a m p i o d i b a t t i t o c o n g l i e u r o d e p u t a t i , c h i a m a t i a c o n f r o n t a r s i s u l l e l i n e e d i a z i o n e d e l l ’ U n i o n e . Q u e l l o d e l 2 0 2 5 a s s u m e u n s i g n i f i c a t o p a r t i c o l a r e : è i l p r i m o i n t e r v e n t o d e l l a n u o v a l e g i s l a t u r a e u r o p e a e d e l s e c o n d o m a n d a t o d i v o n d e r L e y e n , c o n f e r m a t a a l l a g u i d a d e l l ’ e s e c u t i v o c o m u n i t a r i o c o n u n p r o g r a m m a c h e p u n t a a r a f f o r z a r e c o m p e t i t i v i t à , s i c u r e z z a e r e s i l i e n z a i n t e r n a e d e s t e r n a d e l l ’ U n i o n e . S e c o n d o l a C o m m i s s i o n e , i l n u o v o c i c l o p o l i t i c o s a r à c a r a t t e r i z z a t o d a q u a t t r o g r a n d i d i r e t t r i c i : s i c u r e z z a e d i f e s a c o m u n e , p r o s p e r i t à s o s t e n i b i l e , d e m o c r a z i a e g i u s t i z i a s o c i a l e . L ’ o b i e t t i v o è g a r a n t i r e c h e l ’ E u r o p a r i s p o n d a a l l e a s p e t t a t i v e d e i s u o i c i t t a d i n i c o n a z i o n i t a n g i b i l i : d a l s o s t e g n o a l l e i m p r e s e p e r c r e a r e n u o v i p o s t i d i l a v o r o , a l l a m i g l i o r e p r e p a r a z i o n e d i f r o n t e a e m e r g e n z e n a t u r a l i c o m e i n c e n d i b o s c h i v i e a l l u v i o n i , f i n o a g l i i n v e s t i m e n t i i n e n e r g i a p u l i t a p e r a b b a s s a r e l e b o l l e t t e e r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a f o n t i e s t e r n e . I l d i s c o r s o d i S t r a s b u r g o s a r à a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r a n n u n c i a r e n u o v e i n i z i a t i v e i n m a t e r i a d i t r a n s i z i o n e v e r d e e d i g i t a l e , d u e p i l a s t r i c h e r e s t a n o a l c e n t r o d e l l a s t r a t e g i a e u r o p e a . “ L o S t a t o d e l l ’ U n i o n e – s o t t o l i n e a n o f o n t i c o m u n i t a r i e – s e r v e a d e f i n i r e c i ò c h e l ’ U n i o n e d e v e r e a l i z z a r e p e r r i s p o n d e r e c o n c r e t a m e n t e a l l e e s i g e n z e q u o t i d i a n e d e i c i t t a d i n i ” . T r a d i z i o n e d e i d i s c o r s i s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e è a n c h e q u e l l a d i r e n d e r e o m a g g i o a f i g u r e c h e i n c a r n a n o l a r e s i l i e n z a e l a c r e a t i v i t à e u r o p e a . N e g l i a n n i s c o r s i v o n d e r L e y e n h a r i c o r d a t o v a r i i t a l i a n i : d a l l e g i o v a n i C a r o l a e V i t t o r i a , c h e d u r a n t e i l l o c k d o w n g i o c a v a n o a t e n n i s s u i t e t t i d i F i n a l e L i g u r e , a l l ’ a t l e t a p a r a l i m p i c a B e b e V i o , s i m b o l o d i d e t e r m i n a z i o n e , f i n o a g l i o p e r a i d e l l e c e r a m i c h e d e l l ’ I t a l i a c e n t r a l e c o s t r e t t i a l a v o r a r e a l l ’ a l b a p e r c o n t e n e r e i c o s t i e n e r g e t i c i d u r a n t e l ’ i m p e n n a t a d e i p r e z z i . U n a n a r r a z i o n e c h e i n t r e c c i a p o l i t i c h e c o m u n i t a r i e e s t o r i e i n d i v i d u a l i , c o n l ’ i n t e n t o d i r e n d e r e v i s i b i l e l ’ i m p a t t o c o n c r e t o d e l l ’ E u r o p a s u l l a v i t a q u o t i d i a n a . I l S o t e u 2 0 2 5 s a r à t r a s m e s s o i n d i r e t t a a p a r t i r e d a l l e 9 ( o r a i t a l i a n a ) d i m e r c o l e d ì 1 0 s e t t e m b r e . L a c o p e r t u r a s a r à g a r a n t i t a a t t r a v e r s o l ’ E u r o p e a n B r o a d c a s t i n g S e r v i c e ( E b s ) , a c c e s s i b i l e v i a s a t e l l i t e , w e b s t r e a m i n g e s o c i a l m e d i a , i n t u t t e l e 2 4 l i n g u e u f f i c i a l i d e l l ’ U n i o n e . L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a i n o l t r e p r e v i s t o u n ’ a m p i a c a m p a g n a d i d i f f u s i o n e s u i s o c i a l : d a F a c e b o o k a X , d a Y o u T u b e a L i n k e d I n , f i n o a I n s t a g r a m e T e l e g r a m , c o n c o n t e n u t i d e d i c a t i i n f o r m a t i d i f f e r e n t i . G l i u f f i c i d i r a p p r e s e n t a n z a n e i s i n g o l i S t a t i m e m b r i c o n t r i b u i r a n n o a r i l a n c i a r e i m e s s a g g i , d e c l i n a t i n e l l e r i s p e t t i v e l i n g u e n a z i o n a l i . D o p o i l d i s c o r s o , l ’ A d n k r o n o s t r a s m e t t e r à u n e v e n t o s p e c i a l e , i n d i r e t t a d a g l i s p a z i d i “ E s p e r i e n z a E u r o p a – D a v i d S a s s o l i ” a R o m a , p e r c o m m e n t a r e e a n a l i z z a r e a c a l d o l e p a r o l e d i v o n d e r L e y e n : s i p a r t e c o n g l i i n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i d i C a r l o C o r a z z a ( P a r l a m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a ) e C l a u d i o C a s i n i ( R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C o m m i s s i o n e i n I t a l i a ) ; s e g u i r à u n p a n e l d i c o n f r o n t o c o n e s p o n e n t i p o l i t i c i , d i p l o m a t i c i e d e s p e r t i : L i a Q u a r t a p e l l e ( P d ) , D o m e n i c o M a t e r a ( F I ) , N i c o l a V e r o l a ( M a e c i ) e L o r e n z o P r e g l i a s c o ( Y o u T r e n d ) . I n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o , i n t e r v e r r a n n o g l i e u r o p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i d e i p r i n c i p a l i g r u p p i p o l i t i c i , d a l P p e a S & D , p a s s a n d o p e r E c r , P a t r i o t i , V e r d i e T h e L e f t . A m o d e r a r e i l d i b a t t i t o s a r à G i o r g i o R u t e l l i , v i c e d i r e t t o r e d e l l ’ A d n k r o n o s . I l d i s c o r s o d i v o n d e r L e y e n è a t t e s o c o n a t t e n z i o n e n o n s o l o d a l l e i s t i t u z i o n i c o m u n i t a r i e m a a n c h e d a l l e c a n c e l l e r i e n a z i o n a l i e d a i m e r c a t i . L ’ a g e n d a d e l n u o v o c i c l o p o l i t i c o d o v r à a f f r o n t a r e s f i d e c o m p l e s s e : i l r a l l e n t a m e n t o d e l l a c r e s c i t a e u r o p e a , l a c o m p e t i z i o n e g l o b a l e c o n S t a t i U n i t i e C i n a , i l f u t u r o d e l l e r e g o l e f i s c a l i e l ’ e s i g e n z a d i c o m p l e t a r e l ’ U n i o n e d e i c a p i t a l i e d e l l ’ e n e r g i a . A l t e m p o s t e s s o , i l c a p i t o l o s i c u r e z z a e d i f e s a c o l l e t t i v a a s s u m e u n p e s o c r e s c e n t e , i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e s e g n a t o d a l l e t e n s i o n i a i c o n f i n i o r i e n t a l i d e l l ’ E u r o p a e d a l r i d i m e n s i o n a m e n t o d e l l a p r e s e n z a m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e n e l c o n t i n e n t e . V o n d e r L e y e n i n t e n d e q u i n d i u t i l i z z a r e i l S o t e u 2 0 2 5 c o m e m o m e n t o d i r i l a n c i o : u n a p p e l l o a l l a f i d u c i a n e l l ’ E u r o p a e a l l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a .