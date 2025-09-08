Roma, 8 set. (Adnkronos) - Abbiamo unopportunità unica per costruire unEuropa più forte, più sicura e più prospera. Cogliamo questa opportunità perché è il momento dellEuropa. Con queste parole la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sintetizzato lo spirito con cui si prepara a pronunciare, il 10 settembre a Strasburgo, il suo primo discorso sullo Stato dellUnione (Soteu) del secondo mandato. Il Soteu, che si tiene ogni anno a settembre davanti al Parlamento europeo, è un momento centrale della democrazia comunitaria. Non solo perché consente alla Commissione di fare un bilancio delle azioni portate avanti nei dodici mesi precedenti, ma soprattutto perché delinea lagenda delle priorità legislative e politiche per lanno a venire. Al discorso della presidente segue un ampio dibattito con gli eurodeputati, chiamati a confrontarsi sulle linee di azione dellUnione. Quello del 2025 assume un significato particolare: è il primo intervento della nuova legislatura europea e del secondo mandato di von der Leyen, confermata alla guida dellesecutivo comunitario con un programma che punta a rafforzare competitività, sicurezza e resilienza interna ed esterna dellUnione. Secondo la Commissione, il nuovo ciclo politico sarà caratterizzato da quattro grandi direttrici: sicurezza e difesa comune, prosperità sostenibile, democrazia e giustizia sociale. Lobiettivo è garantire che lEuropa risponda alle aspettative dei suoi cittadini con azioni tangibili: dal sostegno alle imprese per creare nuovi posti di lavoro, alla migliore preparazione di fronte a emergenze naturali come incendi boschivi e alluvioni, fino agli investimenti in energia pulita per abbassare le bollette e ridurre la dipendenza da fonti esterne. Il discorso di Strasburgo sarà anche loccasione per annunciare nuove iniziative in materia di transizione verde e digitale, due pilastri che restano al centro della strategia europea. Lo Stato dellUnione sottolineano fonti comunitarie serve a definire ciò che lUnione deve realizzare per rispondere concretamente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Tradizione dei discorsi sullo Stato dellUnione è anche quella di rendere omaggio a figure che incarnano la resilienza e la creatività europea. Negli anni scorsi von der Leyen ha ricordato vari italiani: dalle giovani Carola e Vittoria, che durante il lockdown giocavano a tennis sui tetti di Finale Ligure, allatleta paralimpica Bebe Vio, simbolo di determinazione, fino agli operai delle ceramiche dellItalia centrale costretti a lavorare allalba per contenere i costi energetici durante limpennata dei prezzi. Una narrazione che intreccia politiche comunitarie e storie individuali, con lintento di rendere visibile limpatto concreto dellEuropa sulla vita quotidiana. Il Soteu 2025 sarà trasmesso in diretta a partire dalle 9 (ora italiana) di mercoledì 10 settembre. La copertura sarà garantita attraverso lEuropean Broadcasting Service (Ebs), accessibile via satellite, web streaming e social media, in tutte le 24 lingue ufficiali dellUnione. La Commissione europea ha inoltre previsto unampia campagna di diffusione sui social: da Facebook a X, da YouTube a LinkedIn, fino a Instagram e Telegram, con contenuti dedicati in formati differenti. Gli uffici di rappresentanza nei singoli Stati membri contribuiranno a rilanciare i messaggi, declinati nelle rispettive lingue nazionali. Lagenda del nuovo ciclo politico dovrà affrontare sfide complesse: il rallentamento della crescita europea, la competizione globale con Stati Uniti e Cina, il futuro delle regole fiscali e lesigenza di completare lUnione dei capitali e dellenergia. Al tempo stesso, il capitolo sicurezza e difesa collettiva assume un peso crescente, in un contesto internazionale segnato dalle tensioni ai confini orientali dellEuropa e dal ridimensionamento della presenza militare statunitense nel continente. Von der Leyen intende quindi utilizzare il Soteu 2025 come momento di rilancio: un appello alla fiducia nellEuropa e alla responsabilità condivisa.