R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l f i l o c o n d u t t o r e d e l l e s t a r t u p è a m b i e n t a l e e t e c n o l o g i c o . L ’ o b i e t t i v o a m b i e n t a l e d e v e p e r m e a r e l e n o s t r e a z i o n i , p e r c h é s i g n i f i c a e s s e r e p i ù m o d e r n i , r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , m a g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e p e r u n P a e s e c o m e l ' I t a l i a s o n o a n c h e o p p o r t u n i t à , p e r c h é è u n ' o p p o r t u n i t à d i q u a l i f i c a z i o n e . N o i s i a m o i m p o r t a n t i n e l m o n d o , e s s e n d o i l q u a r t o P a e s e e s p o r t a t o r e , a v e n d o u n t e r z o d e l n o s t r o p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o , q u i n d i d e l l a n o s t r a r i c c h e z z a i t a l i a n a , l e g a t o a l l ' e s p o r t a z i o n e . P e r c h é f a c c i a m o i p r o d o t t i m i g l i o r i , n o n p e r c h é f a c c i a m o i p r o d o t t i c h e c o s t a n o m e n o . E q u e s t o , a u t o m a t i c a m e n t e , è l ' i n n o v a z i o n e , l a t e c n o l o g i a , l a g e n i a l i t à d i q u e s t o P a e s e " . E ' q u a n t o h a d e t t o G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l e m i g l i o r i s t a r t u p i t a l i a n e c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l b a n d o ' 7 i d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' , p r o m o s s o d a L ’ E s p r e s s o . I l m i n i s t r o , d u r a n t e l ’ e v e n t o o s p i t a t o p r e s s o l a s a l a d e l l a P r o t o m o t e c a i n C a m p i d o g l i o , h a p o i c o m m e n t a t o l a q u e s t i o n e c o n t r o v e r s a d e l c o s t o e n e r g e t i c o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e : “ Q u e s t o a s p e t t o n o n è r i s o l v i b i l e d a u n g i o r n o a l l ' a l t r o . N o i s i a m o , p u r t r o p p o , u n P a e s e c h e d i p e n d e a n c o r a t a n t o d a i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i , a n c h e s e d e v o d i r e c h e d o p o t r e a n n i d i g o v e r n o n o i a b b i a m o r a g g i u n t o u n p u n t o d i e q u i l i b r i o i m p o r t a n t e , c h e è q u e l l o d i a v e r e m e t à r i n n o v a b i l e e m e t à d a g a s , d i n o n a v e r e p i ù l a p r o d u z i o n e d a c a r b o n e , t o l t o u n a p i c c o l a q u a n t i t à i n S a r d e g n a , e d i a v e r e l e r i n n o v a b i l i c h e h a n n o r a g g i u n t o a n c h e u n p u n t o p e r s t a r e i n p i e d i d a s o l e s e n z a i n c e n t i v i d a p a r t e d e l l o S t a t o . Q u e s t o è i l g r a n d e g o a l c h e d o b b i a m o v a l o r i z z a r e e n a t u r a l m e n t e f a r c r e s c e r e e m o d e r n i z z a r e . Q u i n d i l a t e c n o l o g i a , l a m o d e r n i z z a z i o n e , l ' i n n o v a z i o n e s o n o i l c o n t r i b u t o c h e v i e n e d a t o , i n q u e s t o c a s o , a l l ' e n e r g i a , c h e è u n v e i c o l o d i s f i d a p e r i l P a e s e ” . P e r P i c h e t t o F r a t i n i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a è m o l t o i m p o r t a n t e m a a n c h e m o l t o v a s t o : n o n s o l o s i c u r e z z a f i s i c a d e l l a v o r a t o r e m a a n c h e s i c u r e z z a n e l p r e z z o . “ C e r t o , n o i s i a m o u n P a e s e a n c o r a a b b a s t a n z a v u l n e r a b i l e m a a b b i a m o f a t t o p a s s i a v a n t i ” .