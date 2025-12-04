R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ R i n g r a z i o L ’ E s p r e s s o a s u p p o r t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e c h e v a f a t t a e s p r i m e r e e v a s e m p r e a s c o l t a t a . S t i a m o c e r c a n d o d i c a r a t t e r i z z a r e R o m a c o m e c i t t à a m i c a d e l l ' i n n o v a z i o n e e p e r f a r l o o c c o r r e a i u t a r e a l t r i a p e n s a r e e i m m a g i n a r e c o s e c h e n o i n o n s i a m o i n g r a d o d i i m m a g i n a r e . G u a r d e r e m o c o n g r a n d e a t t e n z i o n e q u e s t e s t a r t u p . S o c h e s o n o s t a t e s e l e z i o n a t e 3 0 0 p r o p o s t e , o v v i a m e n t e t e n i a m o c o n t o d i t u t t i i v i n c i t o r i m a a n c h e d i t u t t i q u e l l i c h e h a n n o p a r t e c i p a t o , s a r e m o m o l t o i n t e r e s s a t i a d a i u t a r l i ” . C o s ì i l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i , d u r a n t e l a p r e m i a z i o n e d e i m i g l i o r i p r o g e t t i d ’ i m p r e s a i t a l i a n i s e l e z i o n a t i d a l b a n d o p r o m o s s o d a L ’ E s p r e s s o ' 7 i d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' . A l l a c e r i m o n i a , o s p i t a t a p r e s s o l a s a l a d e l l a p r o t o m o t e c a i n C a m p i d o g l i o a R o m a , h a n n o p a r t e c i p a t o q u a t t o r d i c i s t a r t u p f i n a l i s t e , v o t a t e d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a r a p p r e s e n t a n t i d e i p a r t n e r d e l p r o g e t t o : F o r t u n a t o C o s t a n t i n o ( d i r e t t o r e r i s o r s e u m a n e , l e g a l e c o r p o r a t e a f f a i r s d i Q 8 I t a l i a e p r o f e s s o r e a c o n t r a t t o p r e s s o l a E u r o p e a n s c h o o l o f e c o n o m i c s d i t e o r i a g e n e r a l e d e l l a s o s t e n i b i l i t à E s g d i i m p r e s a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e ) , P a u l K y p r i a n o u ( r e s p o n s a b i l e r e l a z i o n i e s t e r n e d i G r u p p o G r i m a l d i ) , G a i a D a l P o z z o ( i n v e s t m e n t d i r e c t o r p e r L m d v c a p i t a l ) , E n z o R a h o ( Q h s e & s u s t a i n a b i l i t y d i r e c t o r d i R e n c o ) , A l e s s i o B o c e d a ( c o - f o n d a t o r e d i S t a r t u p g e e k s ) e A l b e r t o L u n a ( d i T a l e n t g a r d e n ) . “ S o n o c o n v i n t o c h e i n q u e s t o P a e s e , i n q u e s t a c i t t à - h a c o n c l u s o c o n o r g o g l i o i l p r i m o c i t t a d i n o - c i s i a t a n t i s s i m a e n e r g i a p e r p e n s a r e a l f u t u r o . S p e r o c h e l a n o s t r a e c o n o m i a n a z i o n a l e p o s s a i m p a r a r e a n c h e a c o l t i v a r e e s o s t e n e r e i d e e p i ù m o n d i a l i . R i n g r a z i o a n c o r a L ’ E s p r e s s o e t u t t i q u a n t i h a n n o s o s t e n u t o q u e s t a i n i z i a t i v a ” .