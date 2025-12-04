R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è c o n c l u s a l a p r i m a e d i z i o n e d i ' 7 I d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' , l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a L ’ E s p r e s s o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n Q 8 I t a l i a i n q u a l i t à d i m a i n p a r t n e r , p e r v a l o r i z z a r e i m i g l i o r i p r o g e t t i i t a l i a n i s u l l a s o s t e n i b i l i t à . L e 7 s t a r t u p v i n c i t r i c i ( A q u a L i n k , B i o P h i , D a f n e , D a t a c l e a n , P i n k R o a d , P i t ’ s a , T a l e a ) s o n o s t a t e p r e m i a t e a R o m a , n e l l a S a l a d e l l a P r o t o m o t e c a d e l C a m p i d o g l i o , d a l d i r e t t o r e d e L ’ E s p r e s s o E m i l i o C a r e l l i , a l t e r m i n e d e l l a p i t c h c o m p e t i t i o n c o n c l u s i v a c h e h a m e s s o a c o n f r o n t o l e 1 4 f i n a l i s t e . A l l a c e r i m o n i a h a n n o p r e s o p a r t e i l M i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n e i l S i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i . L e m i g l i o r i 7 s t a r t u p r i c e v e r a n n o d a L ’ E s p r e s s o u n p a c c h e t t o m e d i a d a i n v e s t i r e i n s t r a t e g i e d i m a r k e t i n g e c o m u n i c a z i o n e d a l v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 2 8 0 . 0 0 0 e u r o ( 4 0 m i l a e u r o p e r c i a s c u n p r o g e t t o ) . L e s t a r t u p s o n o s t a t e s e l e z i o n a t e e v o t a t e d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a r a p p r e s e n t a n t i d e i p a r t n e r d e l p r o g e t t o : F o r t u n a t o C o s t a n t i n o ( d i r e t t o r e r i s o r s e u m a n e , l e g a l e c o r p o r a t e a f f a i r s d i Q 8 I t a l i a e p r o f e s s o r e a c o n t r a t t o p r e s s o l a E u r o p e a n s c h o o l o f e c o n o m i c s d i t e o r i a g e n e r a l e d e l l a s o s t e n i b i l i t à e s g d i i m p r e s a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e ) , P a u l K y p r i a n o u ( r e s p o n s a b i l e r e l a z i o n i e s t e r n e d i G r u p p o G r i m a l d i ) , G a i a D a l P o z z o ( i n v e s t m e n t d i r e c t o r p e r L m d v C a p i t a l ) , E n z o R a h o ( Q h s e & s u s t a i n a b i l i t y d i r e c t o r d i R e n c o ) e A l e s s i o B o c e d a ( c o - f o n d a t o r e d i S t a r t u p G e e k s ) . D o p o l ’ a p e r t u r a d e l b a n d o , s o n o s t a t e r a c c o l t e q u a s i 3 0 0 c a n d i d a t u r e p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a , s e g n o d e l l a v i t a l i t à d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e e d e l d e s i d e r i o c r e s c e n t e d i g e n e r a r e i m p a t t o p o s i t i v o a t t r a v e r s o p r o g e t t i c o n c r e t i . D u r a n t e l ’ e v e n t o f i n a l e , l e 1 4 s t a r t u p s e l e z i o n a t e h a n n o a v u t o l ’ o c c a s i o n e d i p r e s e n t a r e i p r o p r i p r o g e t t i a l l a g i u r i a , i l l u s t r a n d o s o l u z i o n i c h e s p a z i a n o d a l l a t e c n o l o g i a a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , d a l l a s a l u t e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , f i n o a i n u o v i m o d e l l i d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . D o p o l e v a l u t a z i o n i , l a g i u r i a h a d e c r e t a t o l e 7 i d e e r i t e n u t e p i ù p r o m e t t e n t i . ' 7 I d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' h a p o t u t o c o n t a r e s u l s u p p o r t o d i Q 8 I t a l i a , i m p e g n a t a i n u n p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e n e l l a m o b i l i t à e n e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ; s u i c o - p a r t n e r i n d u s t r i a l i G r u p p o G r i m a l d i , L m d v C a p i t a l e R e n c o , c h e h a n n o c o n t r i b u i t o c o n c o m p e t e n z e s t r a t e g i c h e e u n a v i s i o n e i m p r e n d i t o r i a l e o r i e n t a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à ; s u i g r o w t h p a r t n e r S t a r t u p G e e k s e T a l e n t G a r d e n . I n o l t r e , G i o r g i o C h i e l l i n i , d i r e c t o r o f f o o t b a l l s t r a t e g y d e l l a J u v e n t u s e c o - f o n d a t o r e d i A k k a I t a l y - p i a t t a f o r m a c h e c o n s e n t e a n c h e a p i c c o l i i n v e s t i t o r i d i p a r t e c i p a r e a l f i n a n z i a m e n t o d i s t a r t u p s e l e z i o n a t e , d e m o c r a t i z z a n d o l ’ a c c e s s o a l v e n t u r e c a p i t a l - h a p a r t e c i p a t o c o m e a m b a s s a d o r d e l l ’ i n i z i a t i v a c o n u n v i d e o r i v o l t o a l l e s t a r t u p f i n a l i s t e , p o r t a n d o i l m e s s a g g i o c h e i l t a l e n t o , p e r g e n e r a r e u n i m p a t t o r e a l e , d e v e t r a s f o r m a r s i i n d i s c i p l i n a , s t u d i o e r e s p o n s a b i l i t à . S e c o n d o E m i l i o C a r e l l i , d i r e t t o r e d e L ’ E s p r e s s o : " Q u e s t a p r i m a e d i z i o n e d i ' 7 I d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' h a c o n f e r m a t o u n a v o l t a d i p i ù q u a n t a c r e a t i v i t à c i s i a i n I t a l i a q u a n d o s i p a r l a d i s o s t e n i b i l i t à . L ’ E s p r e s s o h a v o l u t o i d e a r e q u e s t a i n i z i a t i v a p r o p r i o p e r v a l o r i z z a r e p r o g e t t i c a p a c i d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ a m b i e n t e e s u l l a s o c i e t à . D a g e n n a i o s i a p r i r a n n o l e c a n d i d a t u r e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 , u n ’ o c c a s i o n e p e r c o n t i n u a r e a f a r e m e r g e r e n u o v e i d e e a f a v o r e d i u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e " . P e r G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a : “ I l f i l o c o n d u t t o r e d e l l e s t a r t u p è a m b i e n t a l e e t e c n o l o g i c o . L ’ o b i e t t i v o a m b i e n t a l e d e v e p e r m e a r e l e n o s t r e a z i o n i , p e r c h é s i g n i f i c a e s s e r e p i ù m o d e r n i , r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e . M a g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , p e r u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a , s o n o a n c h e o p p o r t u n i t à . N o i s i a m o i m p o r t a n t i n e l m o n d o , e s s e n d o i l q u a r t o P a e s e e s p o r t a t o r e , a v e n d o u n t e r z o d e l n o s t r o p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o , q u i n d i d e l l a n o s t r a r i c c h e z z a i t a l i a n a , l e g a t o a l l ' e s p o r t a z i o n e . P e r c h é f a c c i a m o i p r o d o t t i m i g l i o r i , n o n p e r c h é f a c c i a m o i p r o d o t t i c h e c o s t a n o m e n o . E q u e s t o , a u t o m a t i c a m e n t e , è l ' i n n o v a z i o n e , l a t e c n o l o g i a , l a g e n i a l i t à d i q u e s t o P a e s e ” . S e c o n d o R o b e r t o G u a l t i e r i , s i n d a c o d i R o m a : “ I n i z i a t i v e c o m e q u e s t e v a n n o a d a v v i a r e i l c a m p o d e l l e i d e e . S o n o c o n v i n t o c h e i n q u e s t o P a e s e , i n q u e s t a c i t t à , c i s i a t a n t i s s i m a e n e r g i a p e r p e n s a r e a l f u t u r o . S p e r o c h e l a n o s t r a e c o n o m i a n a z i o n a l e p o s s a i m p a r a r e a n c h e a c o l t i v a r e e s o s t e n e r e i d e e p i ù m o n d i a l i . S o c h e q u e s t o p r o g e t t o h a r i c e v u t o o l t r e 3 0 0 p r o p o s t e , r i n g r a z i o a n c o r a L ’ E s p r e s s o e t u t t i q u a n t i h a n n o s o s t e n u t o q u e s t a i n i z i a t i v a ” . G i o r g i o C h i e l l i n i , d i r e c t o r o f F o o t b a l l S t r a t e g y d e l l a J u v e n t u s e f o n d a t o r e d i A k k a I t a l y , i n u n v i d e o m e s s a g g i o , h a s o t t o l i n e a t o c h e " n e g l i u l t i m i a n n i m i s o n o a v v i c i n a t o s e m p r e d i p i ù a l m o n d o d e l l e s t a r t u p : u n e c o s i s t e m a f a t t o d i i d e e , i n n o v a z i o n e e l a v o r o d i s q u a d r a . P e r q u e s t o s o n o f e l i c e d i s u p p o r t a r e ' 7 I d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' , l ’ i n i z i a t i v a d e L ’ E s p r e s s o c h e v a l o r i z z a p r o g e t t i a d a l t o i m p a t t o s o c i a l e e a m b i e n t a l e . A l l e s t a r t u p f i n a l i s t e f a c c i o u n g r a n d e i n b o c c a a l l u p o . C o n t i n u a t e a c r e d e r c i e a c o s t r u i r e s o l u z i o n i c h e p o s s a n o d a v v e r o m i g l i o r a r e i l P a e s e . B u o n l a v o r o a t u t t i e c o m p l i m e n t i p e r q u e s t a b e l l i s s i m a i n i z i a t i v a ” .