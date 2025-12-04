R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ C o n q u e s t a i n i z i a t i v a a b b i a m o c e r c a t o d i c o m u n i c a r e i l c a m b i a m e n t o . S i a m o r i m a s t i m o l t o s t u p i t i d a l l a g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e , q u a s i 3 0 0 s t a r t u p i t a l i a n e h a n n o p a r t e c i p a t o a q u e s t a i n i z i a t i v a " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o i l d i r e t t o r e d e L ’ E s p r e s s o , E m i l i o C a r e l l i , p r o m o t o r e d e l b a n d o ‘ 7 i d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ’ a l C a m p i d o g l i o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e i m i g l i o r i p r o g e t t i i t a l i a n i s e l e z i o n a t i . “ L e s t a r t u p s e l e z i o n a t e a p p a r t e n g o n o a i s e t t o r i p i ù d i s p a r a t i , m a i n t u t t e a b b i a m o t r o v a t o g r a n d e c r e a t i v i t à e g r a n d e a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à . O g g i s o n o p r e s e n t i 1 4 f i n a l i s t i e l a g i u r i a s c e g l i e r à 7 v i n c i t o r i . I l p r e m i o p r e v e d e 4 0 m i l a e u r o d a s p e n d e r e i n m a r k e t i n g e i n n o v a z i o n e e L ’ E s p r e s s o g a r a n t i r à p e r 7 s e t t i m a n e , u n a r t i c o l o a c i a s c u n o d i l o r o . I l b a n d o h a r i s c o s s o u n t a l e s u c c e s s o c h e a g e n n a i o p a r t i r a n n o l e c a n d i d a t u r e p e r l ’ a n n o p r o s s i m o ” , h a c o n c l u s o C a r e l l i .