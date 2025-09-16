R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i n c i d e n z a e l a p r e v a l e n z a d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e g a s t r o i n t e s t i n a l i s o n o i n c r e m e n t a t e e s p o n e n z i a l m e n t e n e g l i u l t i m i d e c e n n i , a n c h e e s o p r a t t u t t o i n e t à p e d i a t r i c a . Q u e s t e v a r i a z i o n i e p i d e m i o l o g i c h e c i o b b l i g a n o a m a g g i o r i s f o r z i s i a n e l l ' a m b i t o d e l l a c o m p r e n s i o n e d e i m e c c a n i s m i p a t o g e n e t i c i , a l f i n e d i i d e n t i f i c a r e t e r a p i e c h e p o s s a n o e s s e r e s e m p r e p i ù s p e c i f i c h e e d e f f i c a c i , s i a i n t e r m i n i d i p r e v e n z i o n e e d i a g n o s i p r e c o c e , p e r l i m i t a r e l ' i m p a t t o s u l l a s a l u t e a l u n g o t e r m i n e i n e t à a d u l t a " . L o h a d e t t o A n n a m a r i a S t a i a n o , p r e s i d e n t e E s p g h a n ( E u r o p e a n S o c i e t y f o r P a e d i a t r i c G a s t r o e n t e r o l o g y H e p a t o l o g y a n d N u t r i t i o n ) , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e S i g e n p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i g a s t r o e n t e r o l o g i a , e p a t o l o g i a e n u t r i z i o n e p e d i a t r i c a ) , l a p r i m a i n I t a l i a i n a m b i t o p e d i a t r i c o n a t a d a u n a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . " S o n o s i c u r a c h e l a F o n d a z i o n e S i g e n p - a g g i u n g e - r a p p r e s e n t e r à u n p u n t o d i i n c o n t r o n e u t r a l e e a u t o r e v o l e , c a p a c e d i f a v o r i r e i l d i a l o g o e l a c o s t r u z i o n e d i p a r t n e r s h i p v i r t u o s e t r a r i c e r c a t o r i e a z i e n d e , s e n z a t r a l a s c i a r e i l p u n t o d i v i s t a d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , i n d i s p e n s a b i l i p e r o r i e n t a r e l a r i c e r c a v e r s o i b i s o g n i r e a l i d e l l a c o m u n i t à . S o l o c o s ì p o t r e m o d a v v e r o t r a s f o r m a r e l a s c i e n z a i n c u r e c o n c r e t e , r i d u r r e i t e m p i d i a c c e s s o a l l e i n n o v a z i o n i e g a r a n t i r e c h e i b a m b i n i e l e l o r o f a m i g l i e n o n s i a n o s p e t t a t o r i p a s s i v i , m a d e s t i n a t a r i d i r e t t i e p r o t a g o n i s t i d e l p r o g r e s s o " . L ' i n n o v a z i o n e i n c o r s o h a " c o n s e n t i t o e n o r m i p a s s i a v a n t i i n t e r m i n i d i d i s p o n i b i l i t à d i n u o v e t e r a p i e - o s s e r v a S t a i a n o - m a p e r l ' e t à p e d i a t r i c a s o n o m o l t e m e n o r i s p e t t o a q u e l l e p e r g l i a d u l t i . E s i s t e i n f a t t i u n a c r i t i c i t à c h e r i g u a r d a l e t e m p i s t i c h e d i a p p r o v a z i o n e , c h e p u ò a v o l t e s u p e r a r e i 1 0 a n n i " . C o s ì s i d i f f o n d e l ' u s o d i t e r a p i e o f f - l a b e l , c i o è a l d i f u o r i d e l l e i n d i c a z i o n i , c h e , " i n a s s e n z a d i l i n e e g u i d a c h i a r e r i g u a r d o l ' u s o e i l d o s a g g i o , v e n g o n o s p e s s o d e f i n i t i a d i s c r e z i o n e d e l c l i n i c o " . P e r o v v i a r e a q u e s t e d i f f i c o l t à , " l a v e r a s v o l t a - s e c o n d o l ' e s p e r t a - p o t r e b b e g i u n g e r e d a l l ' a p p l i c a z i o n e d i t e c n i c h e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e m a c h i n e l e a r n i n g , c h e o f f r o n o l a p o s s i b i l i t à d i a n a l i z z a r e e i n t e g r a r e e n o r m i m o l i d i d a t i c l i n i c i , m a r c a t o r i b i o c h i m i c i e d a t i o m i c i " . I n t a l s e n s o , " l a c r e a z i o n e d i n e t w o r k t e m a t i c i p e d i a t r i c i e c o n s o r z i d i c e n t r i c l i n i c i p e d i a t r i c i p o t r e b b e f a c i l i t a r e l ' a c q u i s i z i o n e d i d a t i r e l a t i v i a s i c u r e z z a e d e f f i c a c i a d e i n u o v i f a r m a c i , v e l o c i z z a n d o n e i l p r o c e s s o d i a p p r o v a z i o n e " . A l l a l u c e d i q u e s t a a n a l i s i , è e v i d e n t e c h e " q u a n d o p a r l i a m o d e l f u t u r o d e l l a r i c e r c a i n g a s t r o e n t e r o l o g i a p e d i a t r i c a - s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e E s p g h a n - d o b b i a m o t e n e r e p r e s e n t e c h e l ' i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a n o n n a s c e m a i d a u n s i n g o l o a t t o r e , m a è s e m p r e i l r i s u l t a t o d i u n e c o s i s t e m a c o m p l e s s o i n c u i c o m p e t e n z e , r i s o r s e e v i s i o n i d i v e r s e s i i n c o n t r a n o e s i i n t e g r a n o . I n g a s t r o e n t e r o l o g i a p e d i a t r i c a , p i ù c h e i n a l t r i a m b i t i , q u e s t o p r i n c i p i o d i v e n t a e v i d e n t e : l a r i c e r c a c l i n i c a , l e s p e r i m e n t a z i o n i f a r m a c o l o g i c h e , l o s v i l u p p o d i n u o v e t e c n o l o g i e d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e r i c h i e d o n o u n l i v e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e n e s s u n s i n g o l o c e n t r o d i r i c e r c a o a z i e n d a p o t r e b b e s o s t e n e r e d a s o l o " . P r o p r i o p e r q u e s t o l a s p e c i a l i s t a a u s p i c a u n a s i n e r g i a t r a " p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , m e d i c i , r i c e r c a t o r i , i n f e r m i e r i " e l e " a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e e b i o t e c n o l o g i c h e c h e p o s s i e d o n o l a f o r z a i n d u s t r i a l e n e c e s s a r i a a t r a s f o r m a r e u n ' i d e a s p e r i m e n t a l e i n u n t r a t t a m e n t o o u n a p r o c e d u r a d i a g n o s t i c a a f f i d a b i l e , c e r t i f i c a t a e a c c e s s i b i l e s u l a r g a s c a l a " . F o n d a z i o n e S i g e n p , s i n t e t i z z a S t a i a n o , n a s c e p e r p o r r e " l e b a s i p e r u n p r o g e t t o d i a m p i o r e s p i r o , c h e m i r a a f a v o r i r e i l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o s u p p o r t a n d o l a r i c e r c a e l a c o l l a b o r a z i o n e e t i c a t r a r i c e r c a t o r i , i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r , p e r m i g l i o r a r e d i a g n o s i , t e r a p i e e p e r c o r s i d i c u r a d e i b a m b i n i a f f e t t i d a p a t o l o g i e c r o n i c h e d e l t r a t t o g a s t r o i n t e s t i n a l e " .