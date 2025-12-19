M i l a n o , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r n o i S T M i c r o e l e c t r o n i c s è u n ’ a z i e n d a s t r a t e g i c a e l a v i s i t a d i o g g i h a c o n f e r m a t o p i e n a m e n t e l e n o s t r e c o n v i n z i o n i . S i t r a t t a p e r n o i d e l l ' u l t i m a v i s i t a d e l l ' a n n o i n a z i e n d e l o m b a r d e e f a s e g u i t o a d a l t r i i n c o n t r i g i à a v v e n u t i n e i m e s i s c o r s i i n q u e s t o s t a b i l i m e n t o . È u n a r e a l t à f o r t e m e n t e i n n o v a t i v a : u n o s t a b i l i m e n t o c h e i n v e s t e i n n u o v e i d e e s v i l u p p a n u o v i p r o d o t t i e c o n t i n u a a r i n n o v a r s i . P e r q u e s t o r i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e c h e , c o s ì c o m e c i c r e d o n o R e g i o n e L o m b a r d i a , l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e i l a v o r a t o r i , v i s i a l o s t e s s o i m p e g n o e l a s t e s s a f i d u c i a a n c h e d a p a r t e d e l b o a r d e d e l l a p r o p r i e t à ” . L o h a d e t t o l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i , i n o c c a s i o n e d e l p u n t o s t a m p a c h e s i è s v o l t o a l t e r m i n e d e l l a v i s i t a a l l o s t a b i l i m e n t o S T M i c r o e l e c t r o n i c s d i A g r a t e B r i a n z a . “ C o m e R e g i o n e c o n t i n u e r e m o a e s s e r e , c o m e l o s i a m o s t a t i f i n o a d o g g i , a l f i a n c o d i q u e s t o s t a b i l i m e n t o , i m p e g n a n d o c i n e l l a d i f e s a e n e l r a f f o r z a m e n t o d e l p r e s i d i o p r o d u t t i v o . D e v o n o e s s e r e g a r a n t i t i i n v e s t i m e n t i a n c h e q u i , a l p a r i d i q u e l l i r e a l i z z a t i i n a l t r i s i t i d e l g r u p p o . D e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t o i l r u o l o s t r a t e g i c o d i A g r a t e ” . S o l o n e l 2 0 2 4 , i n f a t t i , l o s t a b i l i m e n t o S T M i c r o e l e c t r o n i c s d i A g r a t e B r i a n z a è s t a t o i n g r a d o d i p r o d u r r e 2 3 7 i n v e n z i o n i e 6 0 b r e v e t t i c e r t i f i c a t i d a U n i t e d S t a t e s P a t e n t a n d T r a d e m a r k O f f i c e ( U S P T O ) : i l p r i n c i p a l e o r g a n i s m o d i t u t e l a d e l l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e n e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a .