R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l s e r v i z i o i n t e r n e t s a t e l l i t a r e S t a r l i n k d i S p a c e X , a z i e n d a f o n d a t a d a E l o n M u s k , h a p e r m e s s o a l c o r r i s p o n d e n t e d i N b c N e w s T o m C o s t e l l o d i t r a s m e t t e r e d a u n B o e i n g 7 3 7 d i U n i t e d A i r l i n e s l a p r i m a t r a s m i s s i o n e T v i n d i r e t t a d e l l a s t o r i a d a u n a e r e o c o m m e r c i a l e . S i t r a t t a d i u n a p i e t r a m i l i a r e p e r l ’ a v i a z i o n e c i v i l e e p e r l e t e l e c o m u n i c a z i o n i c h e d i m o s t r a l e p o s s i b i l i t à o f f e r t e d a l s i s t e m a S t a r l i n k , i d e a t o p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e a t t r a v e r s o l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i d i c o n n e s s i o n e s e m p r e p i ù a v a n z a t i . I l r e p o r t a g e , p r e s e n t a t o n e l p r o g r a m m a T o d a y d i N b c , h a d a t o n o t i z i a d e l l e o p i n i o n i c o m u n i d e i v i a g g i a t o r i r i g u a r d o a l W i - F i i n v o l o . C o s t e l l o h a n o t a t o c h e i s i s t e m i t r a d i z i o n a l i d i p e n d o n o d a u n n u m e r o l i m i t a t o d i s a t e l l i t i a d a l t a q u o t a , p o r t a n d o a c o n n e s s i o n i i n a f f i d a b i l i e i n t e r m i t t e n t i . S t a r l i n k , t u t t a v i a , u t i l i z z a m i g l i a i a d i s a t e l l i t i i n o r b i t a b a s s a s u l l a T e r r a p e r u n a c c e s s o a d a l t a v e l o c i t à e b a s s a l a t e n z a c h e r i v a l e g g i a c o n l a b a n d a l a r g a d o m e s t i c a . N e l l a s u a d e m o , C o s t e l l o h a t r a s m e s s o i n s t r e a m i n g p i ù f e e d d i N B C N e w s s u l s u o l a p t o p s e n z a i n t e r r u z i o n i e h a r i p r o d o t t o u n r e p l a y d e l l ' e p i s o d i o d e l g i o r n o p r e c e d e n t e d i T o d a y s u l s u o i P a d , t u t t o i n m o d o f l u i d o . I p a s s e g g e r i p o s s o n o o r a g o d e r e d i s t r e a m i n g T v i n d i r e t t a , s h o p p i n g o n l i n e , g a m i n g , i n v i o d i e m a i l e d o w n l o a d d i d o c u m e n t i d u r a n t e i l v o l o . C o s t e l l o h a e v i d e n z i a t o i l v a n t a g g i o p e r l a p r o d u t t i v i t à , s p e c i a l m e n t e p e r i v i a g g i a t o r i d ' a f f a r i : " È d a v v e r o s u p e r v e l o c e — è p r o p r i o c o m e s e f o s s i a c a s a c o n i l W i - F i , " h a d e t t o . L e i n t e r v i s t e c o n p a s s e g g e r i i n a e r o p o r t o h a n n o d i m o s t r a t o l a n e c e s s i t à d i u n s e r v i z i o i n t e r n e t i n v o l o p i ù p e r f o r m a n t e , c o m e q u e l l o o f f e r t o d a S t a r l i n k c h e d i v e r s e c o m p a g n i e a e r e e s t a n n o a d o t t a n d o . I l s e r v i z i o S t a r l i n k d i U n i t e d o f f r e c o n n e t t i v i t à d a g a t e a g a t e — g r a t u i t a p e r i m e m b r i M i l e a g e P l u s d a l l ' i m b a r c o a l l o s b a r c o , s e n z a b i s o g n o d i a s p e t t a r e i 1 0 . 0 0 0 p i e d i d i a l t i t u d i n e . Q u e s t o a c c e s s o i n i n t e r r o t t o è u n a g g i o r n a m e n t o s i g n i f i c a t i v o . U n i t e d s t a a t t u a l m e n t e i m p l e m e n t a n d o S t a r l i n k s u l l a s u a f l o t t a , u n e n d o s i a H a w a i i a n A i r l i n e s , c h e l o f o r n i s c e g i à . A l a s k a A i r l i n e s m i r a a d a g g i u n g e r l o l ' a n n o p r o s s i m o . P e r l e r o t t e i n t e r n a z i o n a l i p o p o l a r i t r a i v i a g g i a t o r i i t a l i a n i , c o m e q u e l l e v e r s o l ' E u r o p a , c o m p a g n i e c o m e A i r F r a n c e , W e s t J e t e Q a t a r A i r w a y s s t a n n o p i a n i f i c a n d o d i i n t e g r a r e S t a r l i n k , m i g l i o r a n d o l e e s p e r i e n z e s u i v o l i a l u n g o r a g g i o . P e r g e s t i r e u n a e r e o p i e n o , U n i t e d i n s t a l l a d u e g r a n d i a n t e n n e S t a r l i n k s u l t e t t o d e l l ' a e r o m o b i l e , g a r a n t e n d o l a p i e n a f u n z i o n a l i t à d e l s e r v i z i o a n c h e c o n t u t t i i p a s s e g g e r i i n s t r e a m i n g . " N o n c i s a r à n e s s u n a d e g r a d a z i o n e d e l s e r v i z i o " h a r i p o r t a t o C o s t e l l o . I l C h i e f C u s t o m e r O f f i c e r d i U n i t e d , D a v i d K i n z e l m a n , h a e n f a t i z z a t o l ' i m p a t t o d e l s i s t e m a w i f i d i S t a r l i n k : " S i a m o i m p e g n a t i a a l z a r e l ' a s t i c e l l a q u a n d o s i t r a t t a d e l l ' e s p e r i e n z a a b o r d o , e c o n S t a r l i n k , s t i a m o c a m b i a n d o i l m o d o i n c u i l e p e r s o n e v o l a n o . " P e r g l i i t a l i a n i c h e v i a g g i a n o f r e q u e n t e m e n t e v e r s o g l i U s a o o l t r e , q u e s t a i n n o v a z i o n e p r o m e t t e v o l i p i ù p i a c e v o l i e d e f f i c i e n t i .