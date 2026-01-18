M a d r i d , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L o s c o n t r o f r a d u e t r e n i a d a l t a v e l o c i t à a d A d a m u z ( C o r d o v a ) q u e s t o p o m e r i g g i o h a c a u s a t o d u e m o r t i e d i v e r s i f e r i t i , s e c o n d o f o n t i d e l l a G u a r d i a C i v i l . I s e r v i z i d i e m e r g e n z a s o n o i n t e r v e n u t i s u l p o s t o e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a l s a l v a t a g g i o d e i p a s s e g g e r i i n t r a p p o l a t i . I l t r e n o d e l l a c o m p a g n i a I r y o c o i n v o l t o n e l l ' i n c i d e n t e t r a s p o r t a v a 3 0 0 p e r s o n e e l a c a u s a d e l d e r a g l i a m e n t o è a t t u a l m e n t e s c o n o s c i u t a .